Introduction

1Dans son sens premier, le terme d’anachronisme renvoie à l’idée d’un décalage, d’une discordance temporelle : il désigne « l’action de placer un fait, un usage, un personnage, dans une époque autre que l’époque à laquelle ils appartiennent ou conviennent réellement », et par métonymie, « l’entité déplacée dans une époque autre que la sienne » (TLFi). L’emploi du terme a souvent une nuance péjorative, quand il s’agit de dénoncer l’anachronisme comme une erreur ou une faute. Mais ce n’est pas systématiquement le cas, et l’on peut aussi lui conférer une valeur positive, lorsque la démarche est envisagée comme heuristique. Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’en faire reproche ou simplement de le faire remarquer, l’anachronisme suppose toujours, pour être repéré comme tel, quelqu’un qui connaît bien l’histoire et peut, à partir de son savoir, identifier une marge d’écart ou de jeu avec les repères temporels.

2La réflexion sur l’anachronisme occupe à ce titre une place centrale dans le dialogue qui s’est établi depuis une vingtaine d’années entre histoire, histoire de l’art et théorie littéraire, dans le sillage notamment des travaux de Georges Didi-Huberman (2000) puis de Pierre Bayard (2010). Pourtant, quoique l’étude des mécanismes anachroniques et de leurs effets ait déjà fait l’objet d’une production relativement diversifiée, la question spécifique que soulèvent les narrations, représentations et mises en scène anachroniques de violences historiques n’a pas fait à ce jour l’objet de l’analyse qu’elle nous semble mériter. Deux raisons au moins nous semblent justifier de rouvrir le chantier. La première est que la violence n’est pas un objet de savoir comme un autre : que la façon dont on en parle, dont on la désigne, dont on la raconte ou dont on la fait voir, engage des enjeux à la fois éthiques et politiques. La seconde est que l’anachronisme est un procédé récurrent dans les œuvres littéraires et artistiques qui s’y confrontent. Soit que le surgissement de la violence puisse être, en lui-même, présenté comme un anachronisme, comme une résurgence d’un passé qu’on croyait révolu, comme une discordance temporelle dans une époque qui passait pour s’en être débarrassée, comme pourrait l’être l’apparition d’une chambre de torture médiévale au beau milieu de notre modernité aseptisée. Soit que les mots, les catégories, les grilles d’analyse mobilisés pour l’interpréter soient empruntés à des époques antérieures ou ultérieures au moment historique dont il est question, au gré d’images, d’analogies ou de métaphores historiques.

3Comment comprendre ce choix d’un détour analeptique ou proleptique par un temps autre, lorsqu’il s’agit de se confronter à un épisode ou à un fait de violence historiquement situé ? Quels sont les visées et les effets de ce pari sur l’anachronisme ? Et comment les évaluer : faire la part entre les bons et les mauvais usages de ce dernier ? C’est cet ensemble de questions que la journée d’étude « Anachronismes et violences. Perspectives transdisciplinaires », qui s’est tenue le 27 mai 2025 à Sciences Po Paris, entendait mettre en chantier. Nous en rappelons les trois axes directeurs, que les articles réunis dans ce dossier permettent d’illustrer, et qui pourront être approfondis ultérieurement.

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4Le premier axe que nous souhaitions explorer est un axe épistémologique qui engage un dialogue entre littérature et sciences sociales, et plus particulièrement entre littérature et histoire. De l’historien on peut en effet attendre, plus que de n’importe quel autre chercheur ou chercheuse, qu’il soit attentif à ne pas confondre les temporalités et qu’il soit capable de rendre à chaque époque ce qui lui appartient en propre. Si l’anachronisme est son péché par excellence, il a néanmoins trouvé de longue date une forme de réhabilitation et de défense, notamment depuis l’article de référence de Nicole Loraux (1993) qui insiste sur la valeur de l’anachronisme pour la compréhension du passé et le repérage comparatiste de points communs entre les phénomènes historiques, au-delà de leur singularité contingente. S’opposant aux approches strictement émiques des phénomènes historiques, la chercheuse défend en effet un usage heuristique de la discordance temporelle, qu’elle associe à l’« audace d’être historien » (Loraux, 1993, p. 129). À ses yeux, l’historien ou l’historienne doit assumer le caractère situé de son questionnement, afin d’« aller vers le passé avec des questions du présent pour revenir vers le présent, lesté de ce qu’on a compris du passé » (p. 131). Plus encore : l’anachronisme lui permettrait de questionner et de mettre à distance la conception linéaire de la temporalité historique qui sous-tend son travail, afin de nourrir ce qu’elle appelle une « attention au répétitif » (p. 137).

5Or si l’anachronisme a longtemps été frappé d’une forme d’interdit en histoire, il en va tout autrement dans les œuvres littéraires et plus largement artistiques, où il est monnaie courante. Le discours littéraire, et a fortiori la pratique artistique, n’est pas soumis en effet aux mêmes critères de validité que les sciences sociales (Viart, 2024). En outre, il n’opère pas nécessairement à partir d’une conception linéaire de la temporalité historique. Déplacer l’interrogation formulée par Nicole Loraux dans le champ des études littéraires et artistiques est donc particulièrement fécond, et ce d’autant plus qu’un tel geste nous invite aussi à envisager la littérature comme une science sociale et humaine à part entière, productrice d’un savoir. Dans cette perspective, reste à déterminer quels usages heuristiques les œuvres littéraires et artistiques font de l’anachronisme pour penser la violence. S’agit-il de proposer, par l’anachronisme, de nouveaux modèles pour penser la temporalité historique ? On songe ici aux œuvres qui, à la manière de Beloved de Toni Morrison ou des Impossibles aveux de l’autrice coréenne Han Kang, convoquent le motif du spectre, du revenant ou du fantôme, pour inviter le lecteur ou la lectrice à interpréter le surgissement de la violence comme une résurgence du passé ou à s’interroger sur ce que la violence fait à la perception de la temporalité historique. Ainsi également des dernières pages de La Mulâtresse Solitude, où le narrateur du roman d’André Schwarz-Bart fait explicitement référence aux « ruines humiliées du ghetto de Varsovie » pour conclure sa description du site désolé d’une révolte d’esclaves violemment réprimée (Schwarz-Bart, 1972, p. 139-140). Mais l’enjeu peut être également d’envisager la violence comme un phénomène transhistorique. Il faut alors examiner les grilles d’analyses convoquées par les œuvres, selon que celles-ci l’envisagent comme un fait anthropologique, psychanalytique ou encore métaphysique. Au-delà de la littérature, la question peut être déplacée vers l’étude d’autres formes artistiques, narratives ou non, mais dont il convient alors de questionner la spécificité. On songe, par exemple, à la série de gravures Les Désastres de la guerre de Goya (1810-1815), qui font référence à des représentations aussi bien antiques que contemporaines de la violence guerrière.

6Par ailleurs, faire dialoguer littérature et histoire autour de cette question de la valeur de l’anachronisme engage également des enjeux épistémologiques et éthiques. D’un côté, la marginalisation de la littérature dans le champ du savoir peut en effet être vue comme une chance, l’opportunité de penser autrement les phénomènes de violence. Pourquoi ne pas, dans cette perspective, l’envisager comme une ressource heuristique pour l’histoire, au-delà de la fonction d’exemplification à laquelle elle est souvent réduite ? D’un autre côté, cette différence n’est pas non plus sans risques. L’usage de l’anachronisme défendu par Nicole Loraux est bien en effet un « usage contrôlé » (Loraux, 1993, p. 134), conscient du danger de « l’ethnocentrisme du présent » (voir Bloch, 1978). Accepter de prendre la littérature et les arts au sérieux, de les envisager comme producteurs d’un savoir sur la violence, implique donc de se donner les moyens de différencier les bons des mauvais usages de l’anachronisme. La question est parfois abordée directement dans les œuvres, qui peuvent faire d’une analogie transhistorique le point de départ d’une interrogation féconde sur les limites et les risques de la comparaison. On pense par exemple, dans le roman de Vassili Grossman Tout passe (rédigé au début des années 1960), aux allusions aux persécutions et à l’extermination des Juifs par les nazis, que Vassili Grossman met dans la bouche de son personnage Anna Serguéïevna, l’ancienne activiste repentie, racontant avec effroi la campagne d’affamement planifié à laquelle elle a participé contre les paysans en Ukraine en 1932-1933. Dans ce témoignage fictionnel, dont la valeur de documentation historique est par ailleurs remarquable, l’analogie entre la déshumanisation des Juifs et celle des « koulaks » supposés, prêtée au discours du personnage et à ce titre, anachronique dans sa bouche d’habitante de Moscou des années 1950, est constamment maîtrisée par l’auteur lui-même, retenue au juste niveau antitotalitaire où elle est pertinente, sans autoriser une mise en équivalence globale des crimes nazis et soviétiques ou des régimes. Mais au-delà de ces cas singuliers où l’analogie transhistorique est explicitement problématisée par l’auteur, les chercheurs ainsi que les lecteurs ordinaires peuvent eux-mêmes revendiquer le droit d’évaluer la pertinence d’un anachronisme littéraire.

7Cette première constellation de questions, qui invite à faire dialoguer étroitement les disciplines, se trouve au cœur de plusieurs des articles réunis dans ce dossier. Deux historiens en particulier s’y confrontent depuis la perspective disciplinaire qui est la leur. Ainsi le contemporanéiste Kevin Petroni s’interroge-t-il sur le rapprochement opéré dans l’entre-deux-guerre entre Napoléon et Hitler, chez André Suarès, Joseph Roth et Raymond Aron. Cette analogie, polémique et contestée par les historiens, permettait de comprendre la propagande autoritaire du fascisme et de la déconstruire, et offre la possibilité d’interroger la question de l’instrumentalisation politique de telles figures lorsqu’elles sont convoquées de manière anachronique. Quant à Matthieu Hagenmüller, spécialiste de l’Égypte ancienne, il analyse la représentation des troubles de la fin du règne d’Akhénaton dans un corpus d’œuvres littéraires (Merejkovski, Watari, Mahfouz) qui se confronte aux violences politiques du xxe siècle : il s’agit en effet là d’un paradoxe, puisque le règne de ce pharaon semble s’être terminé sans heurts violents notables, mais que cette période est, dans ces romans, le support d’une projection anachronique des conflits du xxe siècle. L’un et l’autre mettent ainsi au jour la fécondité heuristique (et politique) de l’anachronisme littéraire comme régime d’intelligibilité de la violence. De son côté, Pierre Azou propose une réflexion théorique sur le terrorisme comme figure de l’anachronisme. En en retraçant la généalogie depuis la Révolution française, son article met en évidence le rôle ambivalent de la littérature dans la mise en circulation et dans la compréhension de la représentation des phénomènes de violence.

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8Le deuxième axe que nous avons souhaité mettre en valeur est un axe rhétorique, qui invite à questionner les usages éthiques et politiques de l’anachronisme dans la littérature, les arts et les sciences sociales. En effet, nous sommes parties de l’hypothèse qu’au-delà de ses potentielles vertus heuristiques, le recours à l’anachronisme est souvent doté d’effets politiques, qui peuvent être le fruit d’une intention de signification de l’œuvre ou bien d’une réappropriation de cette dernière par les lecteurs et lectrices. L’enjeu est-il de dénoncer ou au contraire de relativiser la violence ? De faire apparaître des points communs entre les expériences historiques, ou au contraire de les singulariser ? Mobiliser l’anachronisme peut en effet n’avoir pas seulement pour but de « penser » les phénomènes et de les théoriser, mais de créer de nouvelles formes de communauté transmémorielles ou transpolitiques. On songe, par exemple, à l’ouvrage très débattu de Michael Rothberg sur la « mémoire multidirectionnelle » (Rothberg, 2009), sous-titré en anglais Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization (que Luba Jurgenson traduit par Repenser l’Holocauste à l’aune de la décolonisation et auquel la revue Mémoires en jeu a consacré un excellent dossier critique sous le titre « les questions du multidirectionnel »). Le chercheur y montre comment des théoriciennes et des écrivains comme Aimé Césaire, Charlotte Delbo, W. E. B. Du Bois ou Hannah Arendt ont tiré profit du détour par un temps autre pour penser les épisodes de violence qui les intéressaient. Et l’on peut considérer que son propre ouvrage répond lui-même à une visée politique assumée dès l’introduction, à savoir trouver des façons de dépasser la concurrence mémorielle, en inventant de nouvelles façons de faire commun : une position qui a pu elle-même être critiquée comme susceptible d’alimenter, par le biais d’analogies mal maîtrisées, des formes de relativisation de la Shoah, voire de distorsion, en particulier quand l’universalisation de la mémoire néglige le danger toujours réel et mutant de l’antisémitisme (voir notamment Sznaider, 2025). Mais à l’inverse, l’anachronisme peut aussi être une façon de contester des rapprochements trop évidents, lorsque, explicitement désigné au regard par sa mise en scène littéraire, il est mis au service d’un travail de singularisation et de différenciation des expériences historiques.

9Dans le sillage de cette réflexion sur les effets pragmatiques de l’anachronisme, la proposition de Rothberg ouvre par ailleurs une seconde piste d’interrogation, en lien avec la question des affects et les théories du trauma. Pour le chercheur, le détour par un temps autre peut en effet être une façon pour le sujet situé de recréer une distance réflexive vis-à-vis d’une expérience de violence trop proche pour être abordée directement. Or cette idée que l’anachronisme permettrait d’atténuer l’effet de choc est également présente dans l’analyse de Nicole Loraux. Lorsqu’elle revient dans La Voix endeuillée sur les origines de l’interdiction faite aux dramaturges athéniens de situer l’action de la pièce tragique dans le présent de la représentation, l’historienne rappelle en effet que celle-ci aurait fait suite au scandale suscité par une pièce du dramaturge Phrynikos. Consacrée à la prise sanglante de Milet par l’armée perse en 493 avant J.-C., celle-ci fut la source d’une commotion collective perçue comme menaçante pour la stabilité de la cité, au point que son auteur fut condamné à payer une amende de mille drachmes (Loraux, 1999). Mais il faut souligner que l’anachronisme peut à l’inverse être une façon de susciter un sentiment de sidération et donc de produire du choc. On songe, par exemple, à l’usage que certaines fictions grand public (de Games of Throne à Squid Game) font de représentations empruntées à nos imaginaires collectifs marqués par la Shoah et par les violences de masse du xxe siècle, pour créer de l’horreur. La question de savoir si l’anachronisme permet d’atténuer ou de renforcer l’effet de choc ouvre dès lors deux axes de questionnements. Elle rejoint, d’une part, le problème de la distinction entre bons et mauvais usages de l’anachronisme, évoquée précédemment. Elle invite, d’autre part, à esquisser une histoire comparée des anachronismes, pour comprendre quelles références sont prioritairement convoquées dans tel ou tel contexte historique et culturel.

10Approfondissant cet axe de questionnement, Léa Dumetier s’est intéressée aux prosopopées des morts et des mortes dans la littérature postcoloniale francophone, prenant pour point de départ les œuvres des écrivains et écrivaines Koulsy Lamko, Jennifer Richard et Jean d’Amérique. La lecture qu’elle en propose met au jour la puissance libératrice de la prosopopée (et, à travers elle, de la fiction), figure clef de l’anachronisme. En redonnant une voix aux victimes des violences coloniales et postcoloniales, celle-ci permet en effet de briser les silences de l’histoire officielle, esquissant la possibilité d’une contre-littérature critique et réparatrice. Cette idée de la réparation se retrouve dans la réflexion d’Ombline Damy, qui s’est quant à elle intéressée à la façon dont l’œuvre de l’écrivain Aharon Appelfeld faisait se confondre passé de l’enfance et présent d’après Shoah, et comment ces formes de temporalité anachronique engageaient une réflexion sur la survie et sur l’avenir des personnages – et des rescapés. Enfin, Marco Falceri nous propose un article qui porte sur les usages de l’anachronisme dans les œuvres des artistes combattants de la Première Guerre mondiale, dont il questionne la spécificité, en ce qu’ils révèlent des paradoxes temporels et visuels : ces images anachroniques du conflit armé ont pu prêter à des usages qui ont fait débat, et à des mésusages générant des controverses, et ces inactualités doivent être plutôt envisagées comme des procédés heuristiques et expérimentaux permettant à la fois de représenter et de témoigner de la Grande Guerre.

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11Reste enfin à interroger l’enjeu herméneutique, en recentrant la réflexion sur les processus de réception et d’interprétation. Dans cette perspective, deux orientations de questionnement au moins peuvent être envisagées. La première porte sur la façon dont les œuvres pratiquant l’anachronisme anticipent leur propre réception. La littérature et les arts, tout comme les sciences sociales, mettent en effet en circulation dans l’espace social des anachronismes qui font ensuite l’objet de réappropriations et d’usages variés. Or si le travail sur la discordance temporelle peut être fécond heuristiquement, c’est au terme d’un processus d’interprétation qui engage le récepteur ou la réceptrice. Dans quelle mesure, jusqu’où et comment une autrice ou un auteur revendiquant un anachronisme assumé peut-il baliser celui-ci, afin d’en contrôler le résultat ? Comment, notamment, se protéger du risque des mésusages ? Davantage, s’agissant d’analogies ou de métaphores historiques, est-il possible de maîtriser la portée de la comparaison ? Est-ce le rôle des historiens et de historiennes que d’assumer la mission de trier, parmi les analogies historiques en circulation dans le débat public, celles qui peuvent avoir une pertinence épistémologique et morale d’une part, de celles qui, d’autre part, brouillent notre compréhension des phénomènes historiques ? Là encore, il s’agit d’examiner les critères à notre disposition pour penser ces usages différenciés de l’anachronisme, voire pour les évaluer.

12La question engage, on le voit, une réflexion, très large, sur les limites de la démarche comparatiste, entre historiographie, littérature et art. Mais elle pose aussi le problème des usages et des relectures des œuvres, tant il est vrai que la frontière est parfois fine entre un anachronisme assumé par l’œuvre et un anachronisme situé au niveau de sa réception. Ce dernier point est au cœur des vifs débats et polémiques suscités par les relectures féministes contemporaines des œuvres du passé, qu’il s’agisse des Métamorphoses d’Ovide, des poèmes de Chénier ou encore d’un roman comme Disgrâce de J.-M. Coetzee (Grand D’Esnon, 2024). Là encore, les questions sont multiples, et intéressent à la fois les chercheurs et chercheuses en sciences sociales et en littérature ou en histoire de l’art. Il s’agit à la fois de se demander ce que l’on fait aux œuvres lorsqu’on y reconnaît une violence qu’elles n’identifient pas nécessairement comme telle (lorsqu’on mobilise, par exemple, la catégorie de viol en lui donnant un sens différent de celui qui était le sien dans le contexte de production d’une œuvre) ; et de réfléchir aux façons concrètes de garantir la valeur heuristique et éthique d’une telle démarche.

13Cet axe de questionnement herméneutique ouvre un vaste chantier de réflexion, déjà bien balisé par les approches éthiques et féministes des études littéraires (notamment en ce qui concerne les enjeux des relectures dites « anachroniques » des œuvres mettant en scène des violences sexistes et sexuelles), mais dont certains aspects restent encore à explorer (en particulier la première question, celle du rôle de la littérature dans la mise en circulation et la publicisation de nouvelles analogies historiques). Plusieurs articles réunis dans ce dossier s’y attellent, à commencer par celui de Cassandre Martigny, qui étudie la traduction des métamorphoses d’Ovide en anglais par Stéphanie McCarter (2023), qui a inspiré Nina McLaughlin dans sa réécriture Wake Siren Ovid Resung. La relecture des textes anciens au prisme des enjeux contemporains permet non pas de transformer le texte antique mais au contraire de révéler la violence qui était bien contenue dans le texte mais qui a été effacée par des siècles de traductions ayant atténué certaines images. Dans le prolongement de ces réflexions, la théoricienne et plasticienne Leïla Rezzoug s’intéresse à des pratiques artistiques qui convoquent l’histoire de l’art pour se confronter à la violence historique et inventer de nouvelles façons d’y résister, dans le sillage de l’Atlas Mnemosyne d’Abi Warburg. Ces emprunts iconographiques ne masquent pas l’indicible – ce qui est une modalité fréquemment déployée – mais instaurent ce qu’elle nomme des « tissages bavards entre passé et présent pour figurer l’irreprésentable ».

14Autant de questionnements qui ouvrent mériteront certainement d’être encore approfondis à la faveur de contributions supplémentaires, envisageant les enjeux de la réception située des anachronismes littéraires et artistiques à la lumière des apports des études de genre et des études postcoloniales.