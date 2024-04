Sincérité des narrateurs ‟petits-enfants de la Shoah” 

On ne raconte pas comme si on y était quand on n’y était pas.

Nathalie Skowronek (Max, en apparence, p. 116)

1Depuis 2007, de nombreux ‟petits-enfants de la Shoah” français ou francophones prennent la parole pour évoquer la mémoire de leurs disparus. Ils sont nombreux à le faire sous la forme d’une enquête sur le modèle des Disparus de l’Américain Daniel Mendelsohn , c’est-à-dire qu’ils rendent compte de leurs résultats mais aussi de leur cheminement, souvent avec une grande « éthique de la restitution » (Viart, [2005] 2008, p. 94-98). Celle-ci est-elle sincère et proportionnelle à la littérarité du texte ?

2L’article portera sur sept enquêtes littéraires, qui sont une forme parmi d’autres de la production des écrivains ‟petits-enfants de la Shoah” . Le corpus mêle récits et « romans », et exclut les autofictions , sachant que les éditeurs imposent souvent le mot « roman » sur la couverture. Ici, il s’agit toujours d’une enquête qui a réellement été effectuée par l’auteur sur ses ancêtres, mais qui est racontée a posteriori, dans une forme réfléchie et une mise en scène à visée véridictionnelle :

Récits :

Marianne Rubinstein, C’est maintenant du passé, Paris, Verticales, 2009, 168 p.

Ivan Jablonka, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus. Une enquête, Paris, Seuil, 2012, 448 p.

Romans :

Colombe Schneck, La Réparation, Paris, Grasset, 2012, 224 p.

Nathalie Skowronek, Max, en apparence, Paris, Arléa, 2013, 240 p.

Séverine Werba, Appartenir, Paris, Fayard, 2015, 264 p.

Anne Berest, La Carte postale, Paris, Grasset, 2021, 512 p.

Cloé Korman, Les Presque sœurs, Paris, Seuil, 2021, 256 p.

3Le choix a été fait de s’en tenir aux éditeurs connus. La variété des maisons d’édition montre qu’il s’agit d’une production populaire et de qualité diverse. Les auteurs choisissent de raconter tout ou partie de leur enquête et soit c’est l’enquête qui structure l’intrigue (Berest, Rubinstein, Werba, Schneck, Skowronek), soit l’intrigue suit chronologiquement le parcours des ancêtres (Jablonka, Korman). Six auteurs sur sept sont des autrices, ce qui n’est pas une surprise, dans la mesure où la mémoire familiale est davantage investie par les femmes que par les hommes (voir par ex. : Croisile, 2009, p. 148-149), et notamment dans le judaïsme (Gdalia, Goldmann, 1988, p. 267).

4Les narrateurs-descendants sont suspects : peuvent-ils restituer des vies si différentes de la leur ? Certes, il s’agit d’ancêtres mais dans la plupart des cas, ils ne les ont pas connus (sur sept auteurs, seuls Werba et Skowronek ont connu les ancêtres sur lesquelles elles enquêtent). Peut-on faire confiance à ces narrateurs-descendants, tant au niveau de leur narration que de leurs motivations ? Ne cherchent-ils pas à s’approprier le vécu traumatique ou héroïque de leurs ancêtres par identification excessive et désœuvrement postromantique ?

5De fait, dans la très grande majorité, ces narrateurs-enquêteurs ne visent pas à relayer une mémoire traumatique, et encore moins à se l’approprier, mais à conquérir un savoir sur des vies vécues qu’ils connaissent tout au plus dans les grandes lignes. Ce faisant, ils donnent accès – avec plus ou moins de détails – à leur méthode, leurs difficultés, leur ressenti, donnant lieu, ainsi, à des récits de soi. S’ils en viennent à parler beaucoup d’eux-mêmes, c’est donc à première vue moins par narcissisme que par aveu d’échec, échec à restituer la vie des ancêtres. Néanmoins, s’interroger sur sa narration ne suffit pas à convaincre de sa sincérité. De même, remettre en cause ses propres compétences narratives ne constitue pas un blanc-seing. Je scruterai donc attentivement leur éthique de la restitution, décrirai les motivations qu’ils expriment dans les textes et évaluerai les bénéfices de ces textes pour les ancêtres décédés.

6Pour rappel, ces textes d’archéologie familiale arrivent après une double évolution : d’une part la disparition, dans la ‟grande littératureˮ, des romans historiques au profit des « récits de filiation » qui se multiplient à partir des années 1980 et relèguent les sagas familiales dans la culture populaire (Viart, 2015, p. 20) ; d’autre part l’évolution de l’écriture sur la Seconde Guerre mondiale qui, presque 80 ans après la fin des événements, est de plus en plus prise en charge par des non-témoins. Ces enquêtes familiales se prêtent à une porosité entre les sciences humaines car elles donnent lieu à des considérations historiques, littéraires, ou encore psychologiques (Demanze, 2019) et sont donc étudiées par des littéraires, comme Dominique Viart ou Laurent Demanze, ou des historiens, comme Enzo Traverso (2020) et Stéphane Gerson (2022). J’emprunte d’ailleurs à ce dernier sa description synthétique du « contexte commun » dans lequel naissent ces « explorations familiales » contemporaines :

[...] des ferveurs mémorielles et généalogiques qui s’inscrivent dans un contexte d’affaiblissement des affiliations et de déclin de la confiance dans les institutions collectives, l’importance accordée aux expériences subjectives et les transformations des normes sociales qui autorisent de nouveaux arrangements familiaux tout en générant des désirs d’attachement intergénérationnel. (Gerson, 2022, p. 901, ma traduction )

7Pour faire confiance, j’ai besoin de savoir d’où parle le narrateur, d’où il tient son savoir, quelles sont ses sources. C’est précisément ce que font tous les narrateurs-enquêteurs du corpus en faisant le choix de commenter leur écriture, de faire donc preuve d’autoréflexivité. Dominique Viart qualifie d’ailleurs ces textes d’« archéologiques » puisqu’à la différence du roman historique traditionnel, ils « interrog[ent] plutôt qu[’ils ne] fourni[ssent] [un] déroulement narratif », montrent les coulisses de l’enquête plutôt que ses seuls résultats, et envisagent donc l’Histoire « comme une énigme » (2009, p. 23). Ce mode autoréflexif convient d’autant mieux que nombreux sont les écrivains descendants à savoir que la question de la représentation de la Shoah est délicate : commenter ce que l’on essaie de faire, plutôt que de représenter une réalité effroyable, réputée indicible, est assurément raisonnable. Ce n’est toutefois pas une garantie de littérarité ou de justesse historique.

8Les sept textes du corpus n’ont pas tous la même dose d’autoréflexivité, en l’occurrence elle n’est pas toujours mise au service d’une démarche archéologique. Ainsi, Anne Berest et Cloé Korman se singularisent au sein du corpus par une autoréflexivité mise au service du suspense (Berest) ou de la digression (Korman). Comme l’enquête familiale d’Anne Berest se déroule en parallèle d’une énigme de type policière visant à découvrir qui a envoyé une certaine carte postale, les questions qu’elle se pose servent surtout à créer telle ou telle piste. Cloé Korman, elle, fait un usage plus poétique des questions en digressant, à partir d’une enquête sur les trois cousines de son père, sur des personnes croisées par ces protagonistes (les amies des cousines qui, elles, s’en sont sorties, ou encore Nathan, qui fait figure d’ami de la famille, etc.) ou le devenir des lieux (la ville de Montargis, la gare de Pithiviers, le camp de Beaune-la-Rolande, etc.). Cette singularité s’explique peut-être par le fait que ces deux autrices viennent après d’autres enquêtrices : Anne Berest écrit après et avec l’enquête réalisée par sa mère, Cloé Korman après l’enquête de sa sœur. L’existence d’une première enquête leur donne visiblement plus de liberté, l’une pour écrire un récit d’enquête très « roman policier » (La Carte postale), l’autre une enquête sous forme de déambulation (Les Presque sœurs) .

9Tous les narrateurs du corpus se présentent comme non-sachants ou peu-sachants sur leurs ancêtres. L’éthique de la restitution est surtout mise en place pour exprimer cela, ainsi que montrer les précautions déployées pour accéder à un savoir objectif (par opposition aux légendes familiales) ou encore développer les problèmes éthiques posés par la fiction. Ainsi, après avoir retranscrit le texte fictif qu’elle a écrit sur la déportation de son grand-père, Nathalie Skowronek met un terme à cette forme de restitution pour expliquer :

Ici, m’appuyant sur le témoignage de Roger Perelman [...], je commençais à inventer. Je déplaçais, amplifiais, transformais ou condensais les événements. Je les mettais en scène pour qu’ils fassent sens [...]. Mais je n’étais pas à l’aise avec le procédé. (Skowronek, 2013, p. 118)

10Très souvent donc, l’éthique de la restitution est mobilisée pour détailler le manque d’informations sur le passé. Plus rarement, elle sert à exprimer le manque d’expériences avec des grands-parents qu’on n’a pas connus car ils ont été assassinés :

En chemin, j’imagine ce que je n’entendrai jamais : « La famille Werba, oui, je me souviens. J’étais petit mais je me souviens. Un homme brave avec une longue barbe blanche, ses enfants lui rendaient visite parfois. » (Werba, 2015, p. 210)

1922, elle va à l’école polonaise de Parczew.

1935, elle est condamnée à cinq ans de prison.

1940, elle berce mon père dans ses bras de yiddishe mamé,

1943, elle se dépêche de remonter dans sa chambre passage d’Eupatoria.

1981, elle vient me chercher à la sortie de l’école. (Jablonka, 2012, p. 368)

J’imagine ma grand-mère compensant une vie de labeur par les tenues élégantes qu’elle aurait portées quand la situation financière serait devenue florissante, la cinquantaine passée – un âge qu’elle n’atteindra pas – et, peut-être, l’embonpoint d’une femme ménopausée. J’imagine mon grand-père lisant, écoutant de la musique ou perfectionnant son français, parce qu’il n’aurait plus à être rivé tous les soirs à sa machine à coudre […]. (Rubinstein, 2009, p. 15-16)

11Il s’agit de ce que Dominique Viart appelle du « romanesque figural » : un romanesque peu développé, auquel il est fait allusion comme une virtualité à laquelle on résiste, qui « permet de se représenter ce qui demeure sans traces, ou tout simplement ce que l’on n’a pas vu. » (2022, p. 213)

12L’éthique de la restitution sert aussi à faire des hypothèses dans une sorte de safe space, maintenant que l’abondante autoréflexivité a permis de donner des gages aux lecteurs et de se présenter en narrateur respectueux. Ce safe space est un espace à visée restitutive sous forme d’imagination, que la fiction soit officiellement rejetée ou non. J’en donne deux exemples, de la part des deux narrateurs les plus hostiles à la fiction, qui multiplient les précautions et le rejet de la fiction en tant que mensonge, avant d’imaginer malgré tout :

La lettre était écrite à l’encre noire, mais le mot « détaché » dans la quatrième phrase (« tu t’es détaché de nous ») avait été souligné au crayon bleu, sans doute par mon grand-père. J’imagine que ce geste avait été une manière de contenir l’émotion et d’atténuer la violence de la gifle qu’avait pu constituer ce courrier. (Rubinstein, 2009, p. 47)

Dans ces locaux toujours bondés, j’imagine sans peine Matès et Idesa demandant un conseil, retrouvant des amis dans la fraternité douce-amère de l’exil, dansant peut-être, assistant à une conférence de Jacques Duclos ou à une soirée en l’honneur des « 3 L ». (Jablonka, 2012, p. 154)

13Ces « fictions de méthode », comme les appelle Ivan Jablonka, sont assumées (2014, p. 187-215) et restent précautionneuses.

14À l’opposé de cet ethos, il y a Anne Berest et Colombe Schneck qui imaginent librement et sans s’en justifier :

Les policiers entrent dans l’appartement. Emma s’aperçoit que la casquette d’Ephraïm traîne sur le gros fauteuil du salon. Alors elle feint un malaise. Elle sent la casquette s’écraser sous son poids. Son cœur bat très fort.

— Ta grand-mère Myriam n’est encore qu’un fœtus, mais elle vient d’éprouver physiquement ce que signifie avoir la peur au ventre. Les organes d’Emma se resserrent autour du fœtus.

À la fin de la perquisition, la jeune femme reste imperturbable :

— Je ne vous raccompagne pas, ou je crains bien de perdre les eaux ! dit-elle aux policiers, le front pâle. Vous seriez dans l’obligation de m’aider à accoucher. (Berest, 2021, p. 27-28)

[Raya] est aimante, tendre, très amoureuse de son deuxième mari Elie. Elle porte en elle la vie interrompue de sa fille Salomé. Elle continue à bercer le corps de sa vie devenue imaginaire. Raya s’y réfugie, s’adresse à elle comme de son vivant, elle est toujours émerveillée par la présence de sa fille. Elle sait que si elle perdait cette capacité de la croire toujours près d’elle, alors elle pourrait sombrer. (Schneck, 2012, p. 60)

15Anne Berest fait intervenir sa mère en tant que « sachante », alors qu’il est impossible de savoir ce que ressent un fœtus. Colombe Schneck, elle, se transporte tout simplement dans la tête de sa grand-tante, sans passer par une quelconque autorité. J’ai volontairement choisi des exemples dans lesquels ces narratrices imaginent des ressentis de mère, tout en étant mères elles-mêmes, ce qui est largement mis en valeur dans leur texte. Toutefois, quand le cadre de pensée est trop différent du sien, Colombe Schneck a la sagesse d’esquiver. Ainsi, quand elle décrit comment ses grands-tantes sont séparées de leur enfant à l’entrée du camp, on lit : « Ce ne sont pas des choses pour lesquelles il y a des mots, pour lesquelles on peut se dire, qu’aurais-je fait à leur place ? » (2012, p. 148). Ce n’est pas le cas d’Anne Berest qui fait le choix de « voir » le jeune Jacques dans la chambre à gaz (2021, p. 191).

16Cloé Korman aussi imagine avec une réticence moindre. Ainsi, au début de l’enquête, alors qu’elle vient de prendre des photos dans la prison de Montargis et d’être repérée par une caméra de surveillance, on lit :

Il est possible d’imaginer que la caméra qui m’a vue ait été là déjà, quand mes trois petites-cousines sont arrivées. […] La caméra les révélerait telles que je les découvre en photo [...]. À l’instant de cette image, elles ont respectivement dix, cinq et trois ans. Les jardinières qui les voient entrer par le portail interrompent leur travail. La plus jeune, la petite brune au jean serré aux fesses, s’approche d’elles et donne à Mireille une branche feuillue, dont le vert et l’or tremblent. [...] Elles s’assoient sur leurs valises ou par terre, contre les murs. Comme elle le fait depuis l’attente à la Feldgendarmerie, Jacqueline s’absorbe dans l’observation de sa montre, un cadeau que ses parents lui ont offert en mai, pour ses cinq ans. Les Korman sont horlogers. Ils savent que ce modèle marche très bien auprès des enfants : sur le cadran on voit Mickey dont les bras inégaux indiquent les heures et les minutes et s’emmêlent deux fois par rotation. Ils voulaient lui apprendre à lire l’heure, et elle se débrouille assez bien à présent.

Les bras de Mickey se sont croisés et décroisés au moins dix fois depuis leur arrestation, ce qui n’empêche pas la souris d’être toujours aussi souriante. De temps en temps elle dégrafe le bracelet de cuir, c’est doux, elle le remet. Les parents ont été arrêtés trois mois plus tôt, à la maison, elle peut dire qu’il était 14 h 30 environ. Mickey devait avoir un gant blanc sous l’oreille et un entre les pattes. (Korman, 2021, p. 29-31, mes soulignements)

17La première phrase semble annoncer une restitution précautionneuse mais c’est la fiction qui surgit, une fiction visant à faire ressentir l’état d’esprit d’une petite fille de dix ans et à créer un contraste entre son monde (ses parents, sa montre Mickey) et sa déportation. Nous sommes pleinement dans le romanesque, tel que défini par Morgane Kieffer – « un récit de fiction marqué par une polarisation extrême des situations, des affects, des valeurs » (2022, p. 240) –, en l’occurrence un romanesque embrassé (par opposition à un romanesque marqué par la réticence) (Kieffer, 2019) et présent « par éclats » (Kieffer, 2018, p. 63).

18Ce procédé revient à d’autres endroits : la narratrice-enquêtrice s’arrête dans son récit, fait une hypothèse ou soulève une question, et engrange avec de la fiction, comme si l’arrêt rhétorique suffisait à légitimer sa fiction :

Il chantait quoi, Nathan ? Parfois la chanson est en russe. Parfois elle est en yiddish, en anglais ou en français. Tout en chantant, il quitte la chambre qu’il a louée dans le centre-ville de Montargis chez des gens qui sont devenus ses amis, les Laborieux. Il se rend chez ses amis Lysora et Chava, qui viennent de déménager – une première maison, avec un jardin, est devenue trop chère après la réduction forcée de leur activité. (Korman, 2021, p. 46)

19Pourquoi ces morceaux de la fiction ? Pour imiter la voix des témoins et rendre la mémoire des petites Korman vivante, comme elle l’explique en entretien :

Pour parler de mes petites-cousines, je ne pouvais pas me contenter d’informations puisées dans les archives. Car que racontent celles-ci ? Qu’elles ont été détenues là, puis là-bas, ensuite dans un autre endroit, puis déportées en Allemagne… Et moi, ce qui m’a bouleversée, c’est qu’elles ont traversé cette époque avec des amies. À partir de juillet 1942, les destins des six petites filles sont liés. Cela aurait été comme une mutilation de le taire. D’ailleurs, à chacun de nos échanges avec les sœurs Novodorsqui, nous parlions d’elles autant que de mes cousines. Et ce qui rendait vivantes les petites Korman, c’était justement leurs voix. Des voix témoins qui me parlaient de Mireille, Jacqueline et Henriette avec douceur. Avec la tendresse des souvenirs d’enfance. (Lehoux, 2022)

20Comment restituer littérairement le passé sans l’animer un peu, et donc en imaginant des sensations, des pensées ? Si ce procédé est légitime, il faut distinguer entre une imagination qui vise à se figurer les choses pour les comprendre et une fiction plus traditionnelle, romanesque, qui cherche à produire certains effets . Sincères dans leur volonté de rendre le meilleur hommage possible à leurs ancêtres, les narrateurs se distinguent par leur usage de la fiction, toujours présente.

21Revenant sur les origines de leur pulsion d’investigation familiale, les écrivains-descendants mettent souvent en avant un phénomène d’âge, un besoin de clarification de filiation souvent lié à la naissance d’un enfant. Ainsi, en entretien, Ivan Jablonka et Marianne Rubinstein estiment que la paternité et la maternité ont joué « un rôle moteur dans l’acte d’écriture » (Jablonka, Rubinstein, 2014, p. 244) et cet aspect est aussi développé au début de La Carte postale (Berest, 2021, p. 11) ou d’Appartenir (Werba, 2015, p. 57). Pour Cloé Korman, raconter l’histoire de ses ancêtres, c’est aussi la maitriser pour qu’elle ne dévore pas sa propre famille (Korman, 2021, p. 56). Il en va de même pour Werba qui a besoin de mieux connaitre l’histoire de son grand-père à la naissance de sa fille (2015, p. 57) afin d’éviter la « contamination » aux générations suivantes (ibid., p. 48, 53).

22À la troisième génération, l’extinction imminente de la mémoire familiale – qui ne dure que trois ou quatre générations – joue aussi un rôle : « Il est [...] urgent, avant l’effacement définitif, de retrouver les traces, les empreintes de vie qu’ils ont laissées, preuves involontaires de leur passage en ce monde » écrit Ivan Jablonka (2012, p. 10). Un tel sentiment d’urgence vient d’une prise de conscience qu’il reste des choses à exhumer, c’est ce dont se rend compte Marianne Rubinstein à la lecture des Disparus : « je compris alors quelque chose qui, auparavant, était resté impensé : tout n’avait pas pu disparaître. Des traces de vie, même infimes, devaient subsister ici ou là » (2009, p. 28-29). Un sentiment de culpabilité peut aussi jouer : Séverine Werba se sent coupable d’avoir donné toutes les archives de son grand-père quand, à la mort de ce dernier, elle s’est installée à vingt ans dans son appartement. Quant à Skowronek, elle estime qu’elle n’a pas su écouter son grand-père quand il lui a confié son vécu enfant (2013, p. 18).

23Non seulement il leur faut conquérir cet héritage mais aussi parvenir à le revendiquer. En effet, s’exprime parfois un sentiment d’exclusion, notamment quand les ‟petits-enfants de la Shoah” ont des parents orphelins de la Shoah (quand les narrateurs appartiennent donc à la génération 2,5, si l’on reprend la distinction opérée par Susan Suleiman [2002, p. 292]). Dans ce cas, il apparaît que les enfants cachés ont souvent du mal à partager l’héritage avec leurs enfants (« j’ai toujours eu le sentiment qu’il voulait conserver ses souvenirs pour lui et à la fois nous en protéger » explique Marianne Rubinstein à Alain Veinstein).

24Très rares sont les narrateurs à assumer une forme de catharsis par l’écriture, une libération de l’héritage en le déposant sur le papier . L’enquête puis le récit visent toutefois une mise en ordre qui peut apaiser. Marianne Rubinstein écrit à la fin de son enquête qu’elle ne cherche à se débarrasser de rien (sinon de sa colère, 2009, p. 154) et Ivan Jablonka, au début, qu’il voudrait se nourrir de leur vie plus que de leur mort (2012, p. 10).

25Enfin, deux narratrices mêlent à leur enquête familiale une indignation politique : dans La Carte postale, Anne Berest dénonce un antisémitisme toujours latent en France (c’est une question posée par sa fille, et la découverte que celle-ci a été confrontée à une injure antisémite, qui motive la narratrice à s’intéresser sérieusement à ses ancêtres) ; dans Les Presque sœurs, Cloé Korman dénonce l’inaction de l’État français, ainsi que sa « négligence » et sa « cruauté » (p. 82, 84-85), et donc sa responsabilité dans le sort des enfants juifs déportés.

26Il existe enfin une dernière motivation, rarement formulée, ou en tout cas pas en ces termes, celle qui consiste à tenter de devenir juif autrement que par la Shoah. Ces écrivains-descendants décrivent tous une forme d’instabilité identitaire, et la connaissance de leur histoire familiale est censée les enraciner (par ex. Werba, 2015, p. 21, 39, 40). Il arrive toutefois que ce qu’ils découvrent les sépare encore davantage de leurs ancêtres . Ils se mettent à enquêter sur la Shoah parce qu’ils sont ‟Juifs par la Shoahˮ , sans connaître les détails de ce que leurs ancêtres ont vécu, mais ils pourraient aussi devenir juifs autrement, par exemple « par la connaissance des textes et des rites » (Werba, 2015, p. 42). Aucun n’envisage sérieusement de renouer avec une pratique, à l’exception de Séverine Werba. Pour Yona Hanhart-Marmor, dans les récits d’enquête français, la dimension religieuse du judaïsme est rejetée ou décrite à force clichés, à la fois par rejet et par méconnaissance (2022). Dans un article, j’ai envisagé que le rejet de la religion juive, chez ces écrivains descendants, vient également de la distance envers une pratique qu’ils croient percevoir chez leurs propres ancêtres (Barjonet, 2022b).

27Quel que soit le degré de sincérité de ces motivations, difficilement mesurable dans ce cadre restreint (voir Barjonet 2022a), nous nous trouvons avec ces textes, comme l’écrit Maxime Decout, face à des « [b]iographies incomplètes des disparus et [des] autobiographies obliques de celui qui raconte » (2023, p. 75).

28Quels bénéfices en retirent les ancêtres ? La critique journalistique est toujours prompte à présenter ces livres comme des hommages aux ancêtres, voire une réparation au regard de ce qu’ils ont vécu. Mais ces velléités morales et symboliques ne suffisent pas à garantir une narration éthique.

29Un grand bénéfice de ces enquêtes est de mettre l’accent sur la vie davantage que sur la mort des ancêtres. En se penchant de manière privilégiée sur la vie des grands-parents avant la Shoah, les écrivains-descendants les arrachent à un statut de seules victimes et d’anonymes. Ainsi, pour Ivan Jablonka : « […] redonner à mes grands-parents le visage que les nazis leur ont volé. Évoquer le manteau de fourrure marron de ma grand-mère, la gaieté de mon grand-père, est une manière de conjurer leur déshumanisation. » (2012, p. 99). Le bénéfice pour les ancêtres semble particulièrement élevé quand le récit émane d’un historien, qu’on pense à ce texte d’Ivan Jablonka, mais aussi à d’autres comme À l’ombre de l’histoire des autres de Camille Lefebvre ou à Tombeaux : autobiographie de ma famille d’Annette Wieviorka, tous deux parus en 2022 (deux textes que je n’ai pas retenus dans mon corpus, le récit d’enquête y étant mince). Avec un narrateur historien, quantité d’archives et d’informations peuvent être exhumées mais rares sont les enquêtes historiennes à réussir à « insuffle[r] le vivant dans ce qui s’était effacé » (Decout, Hanhart-Marmor, 2023, p. 7). Il n’est pas question de ranimer les morts mais de transformer des descriptions précises de parcours biographiques en une narration intéressante pour le non-témoin et le non-descendant. Cela ne passe pas forcément par de la fiction, mais déjà peut-être par le récit d’enquête, puisque comme l’exprime de manière concise Dominique Viart, « l’enquête offre toujours une gratification romanesque » (2022, p. 209).

30Cet écart vis-à-vis du seul paradigme victimaire permet de regarder et de montrer les ancêtres comme des êtres humains, riches de leurs fragilités et de leurs ambivalences. Ainsi, Marianne Rubinstein apprend que sa grand-mère avait honte de son manque d’instruction (2009, p. 106) ; Séverine Werba que son grand-père avait caché à sa famille que son épouse n’était pas juive (2015, p. 76) ; Nathalie Skowronek ne masque pas qu’après la guerre, son grand-père a mené une vie mystérieuse, certainement riche de trafics illégaux entre les deux Allemagne (2013, p. 189, 216). Cette désacralisation peut choquer, mais elle découle du désir d’humaniser les victimes. Elle tient compte également de la revendication d’une Ruth Klüger qui ne voulait surtout pas être réduite à ‟Auschwitz” : « Même à mon propos, les gens qui ont l’intention de dire quelque chose d’important signalent que j’ai été à Auschwitz. Mais ce n’est pas si simple, car quoi que vous puissiez en penser, je ne viens pas d’Auschwitz, je suis originaire de Vienne. » (Klüger, [1992] 1997, p. 158).

31Parfois, le désir d’humanisation produit des comparaisons audacieuses entre le passé et le présent ou des identifications qui s’appuient sur la psychogénéalogie . Ce travers est surtout à l’œuvre dans La Carte postale, la narratrice s’identifiant à sa grand-tante qui se voulait écrivaine. Il y a aussi cette tentation dans La Réparation, quand la narratrice se dit libérée de toute « culpabilité qui l’entravait depuis toujours » (Schneck, 2012, p. 150) en découvrant le secret de ses grands-tantes . Werba, quant à elle, résiste explicitement à la « pensée magique » (2015, p. 242) tandis que Jablonka et Korman se contentent de relever des coïncidences entre leurs lieux de vie et ceux de leurs ancêtres (Jablonka, 2012, p. 144 ; Korman, 2021, p. 117-118).

32Dans les livres, les morts ne reprennent pas vie et le passé n’est pas réparé : il y a assurément un besoin pour les écrivains et les lecteurs d’y croire mais cela relève de la pensée magique. Des écrivains peuvent tout au plus sortir des vies de l’oubli et traduire des événements historiques en réalité tangibles pour leurs lecteurs. Mais cette tâche est particulièrement ardue à propos de la Shoah : comment faire coïncider l’humanité des victimes et la barbarie qu’ils ont subie sans tomber dans le kitsch ? Ruth Klüger, témoin et rescapée, s’en émouvait déjà à propos de sa remémoration de son père :

Je raconte ces enfantillages parce que c’est tout ce que j’ai de lui, et bien qu’avec la meilleure volonté du monde je sois incapable de faire le lien entre eux et la façon dont il a fini ; parce que je suis incapable, sans tomber dans un pathétique faux, de m’adapter à ce qui lui est arrivé. Mais aussi parce que je suis incapable de m’en détacher. Pour moi, mon père était celui dont j’avais tel ou tel souvenir. Qu’il ait fini nu dans le gaz toxique, se débattant pour trouver une issue, cela rend tous ces souvenirs futiles jusqu’à les invalider. Il reste que je ne saurais les remplacer par d’autres, ni les effacer. Je ne parviens pas à faire le lien, il y a là un intervalle béant. […]

Aucune nécessité n’assure la cohérence de ces images fragmentaires et disparates de mon père, de sorte que cela ne donne pas une tragédie, mais seulement des rapprochements désemparés qui tapent dans le vide ou s’épuisent dans la sentimentalité. (Klüger, [1992] 1997, p. 38-39)

33À quinze ans de distance, Daniel Mendelsohn, en entretien avec Christian Boltanski et en non-témoin, semble poursuivre la remarque de Ruth Klüger :

À mon avis, et contrairement à cette phrase que tout le monde me dit depuis la publication des Disparus, il est impossible de faire revivre les morts. Cela relève de la sentimentalité. Pour moi, la différence entre ce que vous pouvez découvrir de la vérité et ce qui vous restera à jamais inconnu est fondamentale. Il est pour moi nécessaire en ce début de vingt-et-unième siècle [...] de lutter contre cette sentimentalité culturelle générale. Les morts sont morts, totalement morts, et ce que nous faisons, nous le faisons pour nous. (Mendelsohn, 2009, p. 142)

34Ici unis contre toute restitution qui verserait dans la sentimentalité, témoins et non-témoins se trouvent toutefois sur des rives opposées, comme a pu le montrer la polémique ayant suivi la parution des Presque sœurs de Cloé Korman, que je mentionne en guise d’épilogue.

35Les amies survivantes des ancêtres de l’autrice se sont plaintes du « vol » de leur histoire. Cloé Korman et sa sœur les avaient rencontrées au cours de l’écriture de leur texte. Suzanne Novodorsqui, appelée Jeanne Kaminski dans le roman, pensait que Cloé Korman écrirait un roman, et non qu’elle raconterait leur histoire familiale. Et comme l’anonymat n’a finalement pas été respecté et que Suzanne témoigne dans les écoles, elle a exprimé sa peur que ce texte de non-témoins décrédibilise sa parole de témoin (Moryoussef, 2022).

36Au micro de France inter, Suzanne Novodorsqui s’est emportée en ces termes : « Nos témoignages ne relèvent pas de l’imagination de vieilles femmes, comme elle (Cloé Korman, NDLR) a l’air de le dire ! » Donc soit le texte, dans sa forme déambulatoire, a agacé cette témoin, et c’est ce qu’elle appelle « l’imagination », soit elle pense en particulier au chapitre qui commence par : « Les sœurs Kaminsky ont chacune une manière différente d’expliquer le fait qu’elles ne soient pas parties avec les sœurs Korman. » (225) Il y a là un dialogue impossible entre une non-témoin, sensible à la distance et aux versions différentes d’une même histoire, et une témoin sûre de son vécu. Sans compter que c’est aussi un dialogue entre des survivantes (côté « Kaminsky ») et des descendants de victimes assassinées (côté « Korman »). C’est donc davantage un conflit entre une mémoire de survivants et de victimes, et entre témoins et non-témoins, qu’un conflit entre réalité et fiction, comme on pourrait le résumer trop rapidement.

37La presse et les institutions qualifient volontiers les descendants de passeurs de mémoire ou – pire – de témoins de témoins. Ces termes ne sont pas adéquats, ils ne correspondent pas à l’ethos développé par les ‟petits-enfants de la Shoah”, que celui-ci soit sincère ou non. La délégation ne va pas de soi, ni sur un plan technique, ni sur un plan éthique. Sans surprise, il est difficile d’évaluer la sincérité des narrateurs, tout au plus peut-on repérer des effets de sincérité appuyés ou souligner des contradictions entre un respect affiché et une prise de pouvoir sur le récit des événements.