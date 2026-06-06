Quand le texte « tombe malade » …

1Et si un texte pouvait « tomber » malade ? Et si ses phrases, ses images et son rythme même se mettaient à présenter des « symptômes » ? Parlerait-on alors d’un « texte pathologique » ?

2Ce sont des questions auxquelles Yvonne Saaybi se propose de répondre dans son ouvrage L’Esthétique du texte malade dans la littérature française fin-de-siècle, publié en 2025 aux Éditions Classiques Garnier. Issu d’une thèse soutenue à l’Université de Fribourg en 2022, le travail d’Yvonne Saaybi, qui relève du champ des humanités médicales , envisage comment la maladie structure la forme et le contenu des romans décadents : « La maladie […] sera […] analysée en tant que matrice de “dés-organisation” de certains textes dont le tissu littéraire épouse les dysfonctionnements du pathologique » (p. 10). Dans la période de fin de siècle, les écrivains ne se limitent pas à décrire la maladie. Ils structurent leurs récits pour reproduire certaines anomalies du corps ou de l’esprit. Cette logique se manifeste souvent dans la fragmentation des récits, l’attention portée aux corps et aux symptômes, ainsi que dans l’organisation des intrigues autour de la maladie. Bref, la littérature devient elle-même malade.

3Le livre, ample et érudit, se déploie en six parties, de la définition médicale et philosophique de la maladie jusqu’à une poétique de l’onirisme. En s’appuyant sur un corpus représentatif de la littérature décadente — Joris Karl Huysmans, Jean Lorrain, Octave Mirbeau, Rachilde — l’autrice montre comment la pathologie irrigue à la fois les thèmes et les formes. Afin de clarifier ce parcours, nous proposons de lire l’ouvrage selon deux perspectives : exogène, où se dessinent les influences médicales et philosophiques et se cristallisent les figures féminines, et endogène, où la maladie affecte l’écriture de l’intérieur (désordre stylistique, fragmentation, poétique du détail, goût de l’artifice et du rêve). Ce cadrage critique , qui n’est pas celui de l’autrice, mais que nous introduisons ici, permet de mieux faire apparaître la force du projet, tout en signalant ses limites, notamment la restriction du corpus au seul champ décadent.

4Yvonne Saaybi transforme la lecture de la décadence en dépassant la simple nosographie des thèmes pour proposer une véritable poétique du pathologique. Ce choix méthodologique, original et stimulant, comporte néanmoins ses risques. La place accordée à l’histoire des concepts tend parfois à reléguer les textes au second plan, et le primat du paradigme médical peut uniformiser un corpus pourtant divers. L’intérêt de l’ouvrage réside dans cette tension, puisqu’il fait de la maladie un opérateur esthétique et éclaire pourquoi, à la fin du xixe siècle, « la décadence traduit l’état maladif d’une civilisation vouée à [la] chute » (p. 102).

5Pour répondre à cette question, Yvonne Saaybi part d’un constat radical. Selon elle, un texte décadent n’est pas seulement hanté par des motifs morbides, il devient lui-même un « corps » malade, puisque « le sens gît essentiellement dans les mots » (p. 10). Cette assimilation à l’organisme implique que la pathologie n’affecte pas seulement le contenu mais aussi la syntaxe, la cohérence et le lexique du récit littéraire. La question se pose alors : sur quels critères peut-on juger de la santé ou de la maladie d’un texte ?

6L’autrice rappelle que la maladie n’existe qu’en rapport à une norme. D’où cette interrogation décisive : « La pathologie d’un texte jugé anormal résiderait-elle dans […] l’éloignement du texte des normes d’écriture et des normes sociales du siècle ? » (p. 5) Le « texte malade » est donc d’abord un texte qui s’écarte des conventions classiques par son vocabulaire hermétique, l’enchaînement d’images disloquées et la progression narrative fragmentée. La littérature décadente n’a pas uniquement subi cette pathologisation, mais elle en a fait un instrument, revendiquant l’anomalie comme mode d’écriture, même lorsqu’elle était marginalisée ou rejetée par les normes sociales.

7Dans le cadre de l’analyse du « texte malade » et de la norme littéraire, la notion de dégénérescence occupe une place centrale. Comme le rappelle Yvonne Saaybi, la dégénérescence, définie par Morel et popularisée par Max Nordau, se comprend comme un contrepoint à l’évolutionnisme darwinien, car elle ne désigne point le progrès mais plutôt la régression de l’être humain. La décadence ne s’évalue pas par rapport à ses propres règles, mais par contraste avec des modèles jugés « sains » comme l’héritage classique, le romantisme allemand et la norme linguistique française. À ce propos, elle ajoute que « [l]e décadentisme se présente comme un mouvement ayant célébré la maladie aussi bien comme thème que comme fondement identitaire et esthétique » (p. 16), soulignant que la maladie devient à la fois contenu et principe structurant pour le corpus décadent. La dégénérescence cesse d’être une menace extérieure pour devenir un principe interne, conférant une cohérence paradoxale à un corpus littéraire qui adopte volontairement « le dérèglement » comme norme esthétique.

8Cette interprétation s’avère féconde, car elle montre comment la médecine percevait des symptômes dans tout ce qui échappait à la norme. En l’absence de lésions organiques, « le discours littéraire devient le “corps” de la pathologie » (p. 31), permettant ainsi au médecin de projeter ses diagnostics sur la littérature. Toutefois, cette approche mérite une réserve critique. À force de mobiliser le paradigme médical, ne risque-t-on pas de réduire la singularité littéraire à une transposition des concepts et classifications médicales ? Si, comme il est écrit, la décadence traduit « l’état maladif d’une civilisation vouée à une chute irrémédiable » (p. 102), il convient d’interroger ce diagnostic : s’agit-il d’un trait esthétique ou du résultat d’un discours qui pathologise la littérature ? La tension entre paradigme médical et singularité littéraire constitue le cœur de la notion de « texte malade ».

9Le « texte malade » ne peut se comprendre qu’en dialogue avec les discours médicaux et normatifs qui l’informent. Selon l’autrice, au xixe siècle, l’influence de la littérature sur la médecine s’inverse : ce n’est plus l’écrivain qui façonne le regard médical, mais la médecine, et en particulier les aliénistes, qui imprègnent l’imaginaire décadent. Le vocabulaire technique, le lexique répétitif et la syntaxe détraquée sont autant de signes d’une écriture qui absorbe le pathologique pour le transposer en esthétique. En revanche, ce type d’écriture cultive le mystère, comme le montre l’analyse d’Yvonne Saaybi de Sainte Lydwine de Schiedam de Huysmans, où l’hystérie et l’hallucination servent à la fois de dispositifs narratifs et d’éléments de diagnostic.

10L’analyse distingue deux conceptions de la maladie qui se croisent dans la littérature fin-de-siècle. La première est ontologique, héritée du dualisme, qui considère la pathologie comme force étrangère s’introduisant dans le corps. La seconde conception est dynamique, issue de la physiologie, et qui définit le mal comme un déséquilibre interne. Les romans décadents exploitent cette tension entre force externe et anomalie interne. L’autrice met en exergue qu’ils réutilisent les catégories médicales pour les subvertir, créant un univers d’ombres et d’opacités que la nosographie n’a pas pu pleinement cerner.

11La perspective philosophique de la maladie — développée dans la deuxième partie de l’ouvrage « Le concept philosophique de la maladie » — prolonge l’analyse médicale en examinant comment les concepts philosophiques structurent la représentation du pathologique. La mélancolie et le pessimisme fin-de-siècle sont considérés comme des « maladies de l’âme », et se traduisent dans la poétique des textes décadents. Ces dérèglements de la psyché humaine s’identifient dans la philosophie de Schopenhauer à la conséquence d’une conscience aiguë de la condition tragique (dans le cas de la mélancolie) et d’une existence foncièrement douloureuse (dans le cas du pessimisme). Ce choix théorique est déterminant, car il permet d’articuler la philosophie du désespoir avec l’esthétique des perversions. En appliquant la théorie schopenhaurienne à la littérature fin-de-siècle, Yvonne Saaybi met en évidence deux approches décadentistes différentes : la fuite pathologique du réel dans l’écriture de Huysmans et la nécrophilie dans l’œuvre de Rachilde, où la pulsion de vie se transforme en compulsion mortifère. Ainsi, la souffrance et le désespoir n’incarnent plus des « maladies de l’âme », mais se transforment en obsessions morbides d’une écriture pathologique.

12Ces perversions se cristallisent surtout dans les figures féminines. « La maladie est femme au xixe siècle » (p. 50). On y trouve la femme-vampire, prédatrice et insatiable ; la bourgeoise consommatrice, avide de luxe illusoire ; la prostituée, associée aux maladies vénériennes ; la femme animale, féline ou serpentine. La galerie des perversions est, à ce titre, impressionnante, mais un peu misogyne. Si la féminité monstrueuse se décline de multiples façons, la virilité masculine reste peu développée : l’homme occupe un rôle secondaire et, selon Yvonne Saaybi, il se réduit à l’état de proie ou de cadavre. La troisième partie, « Les visages féminins de la perversion », insiste sur la voracité sexuelle inépuisable de ces figures féminines, qui engloutissent symboliquement tout être humain confronté à elles. Cette voracité est également mise en relation avec la dégénérescence héréditaire et avec celle du « texte malade », puisqu’en mobilisant la figure de la prédatrice, l’écriture transfère la logique pathologique de l’extérieur vers l’intérieur du texte.

13Par le biais de la féminisation du pathologique, l’autrice montre que cette représentation n’est pas simplement un cliché. Elle devient une véritable esthétique de la dégénérescence, constituant un ressort narratif majeur. Cependant, cette analyse mérite une réserve critique. En se concentrant presque exclusivement sur la femme comme vecteur du pathologique, l’analyse risque de passer sous silence d’autres formes de dégénérescence — sociales, politiques, métaphysiques — présentes dans les textes fin-de-siècle. La démonstration est convaincante lorsqu’il s’agit d’exposer la logique interne de l’imaginaire décadent, mais elle tend parfois à naturaliser un stéréotype, là où une approche comparatiste aurait pu complexifier le tableau. Cette première moitié de l’ouvrage illustre avec force ce que l’on pourrait appeler une « dégénérescence exogène ». Les savoirs médicaux et philosophiques, combinés aux figures féminines obsédantes, établissent le pathologique comme paradigme central de l’imaginaire décadent.

14Dans la deuxième moitié de l’ouvrage, le pathologique ne désigne plus un dérèglement affectant l’écriture décadente depuis l’extérieur. Au contraire, il se manifeste dans les structures internes des œuvres. Pour rendre compte de ce processus, nous réutilisions ici la distinction exogène/endogène proposée par Laplantine, en parlant d’une « dégénérescence endogène » : un déséquilibre qui traverse l’écriture elle-même et transforme le texte en symptôme. Comme le note Yvonne Saaybi, « La pathologie […] n’est plus envisagée dans son rapport à une norme qui lui est externe » (p. 243). Le texte décadent devient lui-même symptôme, organisme troublé dont la syntaxe, le rythme et l’imaginaire se décomposent de l’intérieur. Cette conception dynamique, héritée de la physiologie, fait de l’œuvre non pas le reflet d’un diagnostic, mais l’incarnation d’un dérèglement — « la maladie […] résulte plutôt d’un déséquilibre affectant le corps dans son rapport avec le monde » (p. 12).

15Ce dérèglement se manifeste d’abord dans la langue, par la répétition obsessionnelle du lexique, l’ornementation excessive et les glissements syntaxiques ou sémantiques. Aux yeux des aliénistes, ces traits signalent une pensée malade. Yvonne Saaybi souligne cependant que, dans l’œuvre de Rachilde, ces « glissements » participent aussi d’une vision fragmentée du monde (p. 36-37), où la pathologie linguistique devient une esthétique de la dislocation. Loin de constituer un défaut, cette langue volontairement « impure » s’éloigne de la clarté classique et crée les conditions d’une renaissance : « la décadence d’une langue peut précéder — voire être la condition même de — la renaissance de cette dernière » (p. 235).

16Au cœur de cette renaissance, comme l’autrice le met en évidence, se trouve la fragmentation. Le style décadent « préfère la courbe molle » (p. 246), puisque la syntaxe se brise et le récit se morcelle. Si, dans l’écriture de Mirbeau, c’est l’identité sexuelle qui éclate, chez Rachilde, l’amour même se fragmente en perversions, telles que la nécrophilie, la zoophilie et le brouillage des genres. Yvonne Saaybi met également en relief que l’écriture décadente combinait le fragment avec un autre élément primordial : le détail. Répété jusqu’à l’épuisement, il incarnait le symptôme de la folie scripturale, jusqu’à transformer le texte en une « cage fermée et habitée par des résonances » (p. 363). La dégénérescence endogène se manifeste ainsi comme une poétique du morcellement, des membra disjecta incapables de totaliser le réel.

17Mais la dégénérescence endogène ne se réduit pas uniquement à une pathologie du langage. Dans la cinquième partie de l’ouvrage, intitulée « Éclats fin-de-siècle », l’autrice souligne que le pathologique s’étend également à l’univers représenté. Le mot-clé de cette partie est l’« artifice » : « L’esthétique fin-de-siècle atteint un pathologique dont la nature réside dans le contournement d’une référentialité directe avec le réel » (p. 288). Le dandy et l’esthète incarnent cette déréalisation, transformant leur existence en simulacre où l’art remplace la vie. De même, la femme artificielle — maquillée, transformée — symbolise la mort de la femme naturelle. La littérature décadente invente ainsi un monde où le réel est constamment reconstitué par la subjectivité et où l’artifice devient la condition même de l’expérience pathologique.

18Dans la dernière partie, « L’univers reconstitué », Yvonne Saaybi met en évidence que la pathologie interne du « texte malade » trouve son apothéose dans le rêve et l’hallucination. Chambre close, ivresse, endophasie psychotique : autant de manifestations où la poétique du pathologique se mêle à celle de la divagation pour explorer les profondeurs de la psyché. L’autrice introduit également le motif de la tête coupée, qui, chez Jean Lorrain, incarne l’éclatement psychotique où l’indicible prend forme littéraire. Ce fantastique fin-de-siècle apparaît ainsi comme l’ultime figure de la pathologie endogène du texte littéraire, située entre hallucination et langage fragmenté.

19L’ouvrage permet de saisir les potentialités et les limites de la démarche. Considérer la décadence comme une esthétique de la désorganisation montre que la pathologie, notamment la dégénérescence, ne se contente pas d’être ajoutée au texte : elle irrigue ses structures mêmes. Cependant, en assimilant parfois trop l’écriture au symptôme, l’analyse tend à réduire l’invention poétique à une clinique du langage. La principale limite de l’Esthétique du texte malade dans la littérature française fin-de-siècle réside dans sa focalisation sur le paradigme médical, qui ne permet pas toujours de prendre pleinement en compte la part d’intention poétique dans cette « maladie » volontaire.

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20En définitive, l’étude d’Yvonne Saaybi éclaire avec rigueur et originalité ce que peut signifier un « texte malade » au tournant du siècle. En analysant la double logique de la dégénérescence — exogène (savoirs médicaux, philosophie, figures féminines) et endogène (langue, style, univers représenté) — elle montre comment la pathologie devient à la fois objet et matrice de l’écriture décadente. La richesse des références et la manière dont l’ouvrage fait dialoguer littérature, médecine et philosophie renforcent sa valeur scientifique. On peut toutefois ajouter que l’analyse demeure parfois très centrée sur le paradigme médical, ce qui limite la prise en compte de la singularité littéraire des textes. Néanmoins, en identifiant des « symptômes » textuels, le livre contribue à repenser les liens entre esthétique, pathologie et modernité. La conclusion est particulièrement suggestive : la littérature décadente y apparaît comme un pharmakon, à la fois poison et remède, maladie et thérapie. Elle rappelle que l’anormalité peut générer des formes nouvelles et que l’écriture au bord de la norme constitue non seulement une crise, mais aussi un mode de régénération. L’Esthétique du texte malade dans la littérature française fin-de-siècle s’inscrit ainsi dans les recherches actuelles sur la littérature comme lieu de désorganisation et de renouvellement, ouvrant la voie à des comparaisons avec d’autres traditions européennes et avec les écritures contemporaines de la maladie et de la crise.