De L’Onta à La Vergogna : le parcours de La Honte d’Annie Ernaux en italien

Descendre du centre-ville au quartier du Clos-des-Parts, puis de la Corderie, c’est encore glisser d’un espace où l’on parle bien français à celui où l’on parle mal, c’est-à-dire dans un français mélangé à du patois dans des proportions variables selon l’âge, le métier, le désir de s’élever. Presque pur chez les vieilles personnes, comme ma grand-mère, le patois se limite à des expressions et à l’intonation de voix chez les filles employées de bureau. Tout le monde s’accorde à trouver laid et vieux le patois, même ceux qui l’emploient beaucoup, et qui se justifient ainsi, « on sait bien ce qu’il faut dire mais ça va plus vite comme ça ». Parler bien suppose un effort, chercher un autre mot à la place de celui qui vient spontanément, emprunter une voix plus légère, précautionneuse, comme si l’on manipulait des objets délicats. La plupart des adultes ne considèrent pas comme nécessaire de « parler français », seulement bon pour les jeunes. Mon père dit souvent « j’avions » ou « j’étions », lorsque je le reprends, il prononce « nous avions » avec affectation, en détachant les syllabes, ajoutant sur son ton habituel, « si tu veux », signifiant par cette concession le peu d’importance qu’a le beau parler pour lui. En 52, j’écris en « bon français » mais je dis sans doute « d’où que tu reviens » et « je me débarbouille » pour « je me lave » comme mes parents, puisque nous vivons dans le même usage du monde. Celui que définissent les gestes pour s’asseoir, rire, se saisir des objets, les mots qui prescrivent ce qu’il faut faire de son corps et de ses choses.

Scendere dal centro città fino al quartiere di Clos-des-Parts, e poi alla Corderie, significa ancora passare da una zona in cui si parla francese in modo corretto a un’altra in cui invece lo si parla male, cioè ci si esprime in una lingua mescolata al dialetto in proporzioni che variano a seconda dell’età, del mestiere, del desiderio di elevarsi. Quasi puro negli anziani, come mia nonna, l’uso del dialetto si limita ad alcune espressioni e all’intonazione della voce nelle ragazze che lavorano come impiegate negli uffici. Tutti concordano nel considerare il dialetto come qualcosa di antiquato e di brutto, persino coloro che lo adoperano molto, e che si giustificano dicendo « sappiamo bene come si dovrebbe parlare, ma si fa molto prima a dire così ». Parlare correttamente presuppone uno sforzo : dover cercare un’altra parola al posto di quella che viene spontaneamente, assumere un tono di voce più leggero, guardingo, come se si stessero maneggiando degli oggetti delicati. La maggior parte degli adulti non ritengono necessario « parlare in lingua » : è una cosa che va bene solo per i giovani. Mio padre dice spesso « me avevo » o « me ero » e, quando lo riprendo, pronuncia « io avevo » con tono affettato, spiccando bene le sillabe, aggiungendo con il suo tono abituale « se vuoi », intendendo con questa concessione la scarsa importanza che ha per lui il fatto di parlare bene. Nel ’52 scrivo in « francese corretto », ma probabilmente, quando parlo, dico « da dove che vieni » e « mi pulisco » invece di « mi lavo » come i miei genitori, dal momento che viviamo nello stesso ambiente. Quello definito dai gesti fatti per sedersi, dal modo di ridere, di afferrare gli oggetti, di usare le parole che prescrivono ciò che bisogna fare del proprio corpo e delle cose.