Complicité de la littérature mondiale dans la crise environnementale : manuel de contre-défense

Gosh Amitav, Le Grand Dérangement. D’autres récits à l’ère de la crise climatique (2016), trad. Morgane Iserte et Nicolas Haeringer, Marseille, Wildproject, coll. « Le Monde qui vient », 2021. Titre original : The Great Derangement. The Climate Change and the Unthinkable.

Apter Emily, Against World Literature: On the Politics of Untranslability, Londres et New York, Verso, 2013.

notes

« Reading literature in a time of climate emergency can sometimes feel a bit like fiddling while Rome burns. »

« […] literature’s complicity with the lifestyle that has led to climate change. » « […] literature is not a neutral observer but a deeply compromised participant. »

« […] sedentary lifestyle » ; « all possible alternatives. »

« […] byproduct » ; « mode of life that set us on a path of destabilizing our ecosystem. »

« L’écriture […] a été inventée par des comptables, maniée par les premières bureaucraties d’état, ensuite développée par des prêtres et est restée dans les mains d’une minuscule élite pendant les deux premiers millénaires de la littérature, soit environ la moitié de son existence. Mais même lorsque l’écriture est devenue accessible à des populations un peu plus larges, l’alphabétisation est restée étroitement contrôlée, inaccessible à la plupart. L’accès à l’alphabétisation et la question de savoir quelles histoires sont racontées par écrit et circulent largement restent d’actualité aujourd’hui. [Writing […] was invented by accountants, wielded by the first state bureaucracies, further developed by priests, and remained firmly in the hands of a tiny elite for the first two thousand years of literature, roughly half of its existence. But even as writing became available to somewhat larger populations, literacy remained tightly controlled, unavailable to most. Access to literacy and the question of whose stories are told in writing and circulate widely remain a live issue today.] » (p. 66-67)

« […] describe and justify resource extraction in its various forms of development. »

« […] world literature ».

« A reflection on the history of writing provides the ground on which to gauge literature’s complicity with sedentary life and resource extraction. It measures how deeply and to what extent literature, as a cultural technique, is interwoven with the history that caused climate change. The purpose of this kind of history is not to denounce literature as it has been written down for the past four thousand years but to develop a mode of reading suitable to the task at hand: understanding the types of thinking and storytelling that got us into the situation we’re in today. Reading environmentally will allow us to seize four thousand years of literature and use it for our own purposes, which is nothing less than to redefine our relation to the environment. »

« […] inspired by ecocriticism ». M. Puchner se réfère plus explicitement à Writing for an Endangered World. Literature, Culture, and Environment in the U.S. and Beyond (2001) de Lawrence Buell et à trois ouvrages d’Ursula Heise : Sense of Place and Sense of Planet: The Environmental Imagination of the Global (2008), Nach der Natur: das Artensterben und die moderne Kultur (2010) et Imagining Extinction: The Cultural Meanings of Endangered Species (2016). Il signale également Weak Planet: Literature and Assisted Survival (2020) de Wai Chee Dimock.

« Complicity is our (analytical) friend because it allows us to study the mechanisms we want to critique. »

« We need to recognize these stories in order to understand the collective choices we have made, if we are ever to shake loose from them. »

« Stories for the future » ; « we should tell in the future. » « What matters now, in other words, is not just interpreting world literature in new ways, but also changing it. »

« A reading protocol ».

« Guidelines for science-based storytelling » (site du projet Stories for the Future : https://storiesforthefuture.org/stories/).

J’emprunte en effet la notion de « contre-défense » au Theatre d’agriculture et Mesnage des champs d’Olivier de Serres (répertorié par le Littré), qui préfère « à toutes cloisons » une haie composée en partie d’aubépines, dès lors apte à servir de « muraille » – on parle aujourd’hui de haie défensive –, et qui conseille de recourir à une « haie morte faite auprès de la vive » pour préserver « de la morsure des bêtes » les jeunes pousses, dans l’attente, ainsi que je le comprends, que leurs épines rendent inutile la « contre-défense » que représente la « haie morte » (Serres, 1600, p. 742-743).

« Stories are powerful motivators, and they can be terribly misleading. »

« […] the canons of world literature » ; « it is what makes them so valuable ».

« […] the importance of critique. »

M. Puchner « argumente » donc « en partie pour l’usage des études littéraires à des fins non littéraires. [This is partly an argument in favor of using literary study for nonliterary ends.] » Il signale « cependant » que la critique dont il entend réaffirmer l’importance et l’utilité « incorporerait plusieurs des remarques de [Rita] Felski [would incorporate many of Felski’s points, however] » (p. 117-118) – et renvoie notamment à deux ouvrages de la chercheuse, intitulés Uses of Literature (2008) et The Limits of Critique (2015).

« […] the insights of ecocriticism have not been as widely noted outside the field as they should be. This is in part because literary studies have suffered a loss in recognition and authority, along with many other humanities disciplines ».

« By trying to help save the planet, the humanities might manage to save themselves. But the fate of humanities […] pales in comparison to the fate of humans. »

« […] ten thousand years ago, when the creature got tired of running » ; « decided to settle down. »

« A population explosion taking ten thousand years sounds very different from a projectile hitting earth at forty thousand miles an hour, but in evolutionary terms, the two are pretty much the same: they happen too fast for evolution to adjust. »

« […] story of humans as meteorite ».

« It is through stories that we weave reality. » Je cite Uncivilisation: The Dark Mountain Project Manifesto (Incivilisation : le manifeste du projet Montagne sombre) des écrivains Paul Kingsnorth et Dougald Hine, mais j’aurais pu choisir de nombreux autres textes d’artistes ou même de scientifiques.

« […] stories that capture experiences that need to be passed down, stories that create cohesion and cooperation within groups, stories that articulate shared values by explaining significant events in the past. Humans are born storytellers ».

« Climate scientists have woken up to the power of stories. For the past forty years, their strategy had been to do better climate science, assuming that improved models and more accurate predictions would translate into appropriate changes in policy and behavior. The strategy hasn’t worked, and now scientists are asking for stories that pinpoint agency, that capture complexity, that make ten thousand years seem like a millisecond collision. What is needed are new stories as well as new ways of understanding old ones. The power of stories—seductive, misleading, and potentially transformative—needs to be harnessed to a new purpose: mitigating climate change. »

« […] about the effects of stories on readers » ; « different types of stories » ; « we should tell » ; « avoid » ; « not been tested. » « […] quantitative methods » ; « deliver empirically tested knowledge about the effects of particular kinds of stories on readers. »

« […] qualitative survey 161 American readers of 19 works of climate fictions ». L’article montre sans surprise qu’un même élément peut produire des effets très différents selon les types de lecteurs et lectrices. Le principal avantage des fictions climatiques serait de « provoquer le dialogue [provoke dialogue] » à propos du changement climatique et même de « faciliter ce genre de conversations [to facilitate such conversations] ». En effet, si ces fictions peuvent susciter des « changements de comportement [changes in behavior] », ceux-ci ne sont pas nécessairement les plus efficaces pour atténuer les effets de la crise : une personne explique avoir réduit ses trajets en voiture ou en avion ainsi que sa consommation de viande, mais ne pas prendre en compte l’environnement dans ses intentions de vote ; une autre déclare qu’elle utilise désormais des sacs recyclables pour faire ses courses. C’est pourquoi « il est urgent de diffuser des messages plus clairs et plus forts quant aux réponses comportementales appropriées au changement climatique [clearer and stronger messaging about appropriate behavioral responses to climate change is urgently needed]. » (Schneider-Mayerson, 2018, p. 493-495)

« […] humans aren’t the only species that should feature in climate narratives. » « […] we need stories with collective agents. »

« […] climate change is a matter of humans as a species, as a collective agent. And just as climate change is produced collectively, it will have to be solved collectively ».

« In some cases, a story focused on an individual is understood to have wider implications for an entire society ».

« […] concentrating agency in individuals or figures. »

« My point is simply to call attention to the power these figures hold over environmental discourse to open them up to critical scrutiny where that is warranted. (For example, victim stories tend to remove agency from victims despite the fact that victimized communities have tended to exhibit enormous acts of resilience in the face of climate disaster. Conversely, stories focused on villains bundle all agency in the villain and disregard the extent to which villains respond to external pressures and systems.) »

« […] array » ; « from the hero, the villain, and the victim to the settler, the nomad, and the refugee ». « Should new figures be added? Should existing ones be deployed differently? »

« […] who is to blame, and who suffers the most. »

« […] model » ; « conspire to create a new kind of collective agent. » « […] greedy capitalist » ; « victimized industrial workers » ; « depersonalized » ; « into a structure » ; « turned into a new and active agent: the proletariat. »

« The “we” of the manifesto sounds presumptuous, especially to ears that have become so attuned to the dangers of universalizing particular experiences and of speaking for others. »

« […] to encourage everybody to speak only for themselves, or for a narrowly defined group. »

« They didn’t even sign it. » « […] it assumed the voice of collective power. »

« […] there would need to be a collective process of involvement » ; « to get away from another figure […]: the individual author. »

En voici le titre complet : Mémo sur la nouvelle classe écologique. Objet : Comment faire émerger une classe écologique consciente et fière d’elle-même. Il se termine lui aussi par l’évocation d’une manière de rêve : « À force que dresser la liste de tous les points qu’il va falloir travailler en commun pour faire advenir cette fameuse conscience de classe, on pourrait en tirer la conclusion décourageante qu’il y a tant à changer, et sur des sujets si divers, que la classe écologique n’a aucune chance de jamais rivaliser avec les actuelles classes dirigeantes. D’autant que le temps lui manque. Mais, d’un autre côté, tout est probablement déjà joué puisque, au fond d’eux-mêmes, les gens ont bien compris qu’ils avaient changé de monde et qu’ils habitaient une autre Terre. Comme le soulignait Paul Veyne, les grands bouleversements sont parfois aussi simples que le mouvement que fait un dormeur pour se retourner dans son lit… » (Latour et Schultz, 2022, p. 94-95)

« Is it time for the storytellers of the world to unite? »

« […] the entire canon of world literature would lend itself to such an investigation. » « […] models upon which to draw when it comes to telling new stories about humans and their planet. » « […] climate change cannot be solved, or even be understood, as long as we remain tethered to the nation-state. » « […] on the level of world literature ».

« Given that climate change is not confined to one country and culture but has roots deep in human history, don’t settle for explanations confined to specific areas and time periods. »

« The art of writing […] is something the Epic of Gilgamesh mentions with much pride ». « Unlike other early epics […], the Epic of Gilgamesh delights in being written down. »

« […] it’s no accident that this text is both a great document of resource extraction and a text that plays a pivotal role in the development of written literature. The two are deeply and systematically intertwined. »

« […] used for record keeping, for building up the first state bureaucracies, and […] allowed rulers to project their power farther afield ».

« […] close association of city-states and writing helps explain why the Epic of Gilgamesh is so invested in drawing a line between city and wilderness and why this distinction is (so to speak) baked into the underlying technology of writing. »

« […] forming bricks, walls, houses » ; « for writing. »

« La littérature non seulement se range du côté de la vie sédentaire, mais encore tend à supprimer l’oralité. […] Les formes d’oralité pourraient permettre de raconter des histoires moins complices de la sédentarité et d’offrir une nouvelle perspective sur celle-ci. L’oralité se trouve souvent aux marges des empires coloniaux et des états modernes, mais traverse aussi l’histoire profonde de la littérature mondiale. L’écriture et l’oralité doivent être comprise comme un système unique et interdépendant. [Literature not only sides with settled life but also tends to suppress orality. […] Forms of orality might enable storytelling that is less complicit with settled life and that might allow a new perspective on it. Orality is often found at the margins of colonial empires and of modern states, but it also runs through the deep history of world literature. Writing and orality need to be understood as a single, interrelated system.] (p. 85)

« […] literature has tended, until very recently, to be on the side of urbanism, sedentary life, the division of labor, and of states. »

« It is striking how consistently (though variously) literature draws a line between civilization and wilderness ».

« […] involves zooming in how individual texts—and scenes within texts— describe and justify human intervention in the ecosystem, but it also involves zooming out and considering hundreds or even thousands of years of literature in order to perceive patterns over time ».

Voir notamment le collectif Lire de près, de loin. Close vs distant reading (2014), codirigé par Maria de Jesus Cabral, Maria Hermínia A. Laurel et Franc Schuerewegen.

« […] I will make an argument in favor of large timescales as particularly important for understanding the relation between storytelling and the environment. »

« A convenient approach […] is provided by the concept of world literature. » « […] cuts across narrow boundaries of time and space and understands human storytelling as occurring on an interconnected, global scale, which in turn allows for broad, cross-cultural comparisons. »

« […] with economic globalization, in the wake of European colonialism » ; « two different conceptions of the world » ; « globalization driven by economic forces that directly affect literature as well » ; « an incipient planetary consciousness that we know is crucial to solving climate change. »

À ce propos, on se souvient de la protestation d’Emily Apter : « de nombreux efforts pour faire revivre la littérature mondiale reposent sur l’hypothèse de la traductibilité. En conséquence, l’incommensurabilité et ce que l’on a appelé l’Intraduisible sont insuffisamment intégrés à l’heuristique littéraire. [many recent efforts to revive World Literature rely on a translatability assumption. As a result, incommensurability and what has been called the Untranslatable are insufficiently built into the literary heuristic.] » (2013, p. 3)

« […] mode of analysis […] that zooms in but also zooms out, relating specific case studies to larger questions of human behavior, inviting a broader, comparative perspective. »

« […] useless to zoom out. »

« What we need in this situation is a new reading of this foundational story, one that does not believe in the wall and recognizes that what sustains the city inside the wall is the resource-rich environment outside of it. »

« […] read texts against the grain. »

« In particular, this means paying attention to how texts draw the line between city and country, civilization and barbarism, human and animal, urban life and wilderness, and what kind of attitudes toward nonsettled life, if any, they convey. »

« […] more involved than others » ; « If we are to tell the story of humans as meteorite, we are telling a collective history of us all. »

« Supprimer la séparation idéologique et matérielle qui s’est établie entre les sociétés humaines et leur environnement naturel peut présenter l’avantage de délégitimer toute posture de domination et toute vision hiérarchique entre les êtres. Mais cela s’accompagne aussi du risque de dissoudre nos responsabilités et de relativiser l’importance de nos engagements face à une nature qui, au cours des millénaires, s’est faite de telle manière qu’elle a en quelque sorte besoin de nous. » (Zask, 2022, p. 757)

J. Sermon en identifie trois : « nouage thématique (l’écologie en tant que sujet de spectacles, motif d’inspiration documentaire ou fictionnel) ; nouage dramaturgique et esthétique (l’écologie comme “forme symbolique”, exploration d’autres “partages du sensible”) ; nouage pragmatique (l’écologie en tant qu’elle reconfigure les processus de création et les modes de production du spectacle vivant) » (p. 68).

« […] brings into focus the significance of literature ».

« […] coincides fatefully with the decline of humanities ».

« […] three groups of people I car much about, namely ecocritics, teachers of world literature (who teach many of the general education courses taken by nonspecialists), and MFA students ».

« […] new ways to win over students and their parents, climate scientists and scholars in other disciplines, university administrators, activists working in NGOs and thinktanks, as well as the general public. The climate change is a chance for us to get our act together. »

« […] this book hopes to enhance the role of literature in the conversation about climate change, a conversation too important to take place without the humanities. »