Joan DeJean, Ancients against Moderns: Culture Wars and the Making of a Fin de Siècle, Chicago : University of Chicago Press, 1996, 236 p., EAN 9780226141381 ; Levent Yilmaz, Le temps moderne : variations sur les Anciens et les contemporains, Paris : Gallimard, coll. « NRF essais”, 2004, 304 p., EAN 9782070733743 ; François Hartog, Anciens, modernes, sauvages, Paris : Galaade Éditions, 2005, 256 p., EAN 9782351760077 & Larry F. Norman, The Shock of the Ancient , Chicago : University of Chicago Press, coll. « Literature and History in Early Modern France », 2011,288 p., EAN 9780226591483.