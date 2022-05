Adresse : Université de Tours (Faculté des Arts et Sciences humaines, 3 rue des Tanneurs)

Société française d’onomastique – XIXe Colloque d’Onomastique

avec le soutien du Centre Tourangeau d’Histoire et d’étude des Sources, du 22 au 24 juin 2022.



Thèmes :

1/ Les noms propres changent de forme et de sens ; parfois même, ils disparaissent : la variation en onomastique.

2/ Thème régional : richesse onomastique de la vallée de la Loire.



Ce colloque est avant tout une réunion scientifique destinée à faire état des recherches en cours en onomastique et à susciter l’innovation théorique et méthodologique. Toutefois, les organisateurs souhaitent favoriser l’ouverture vers un public cultivé non spécialiste s’intéressant au patrimoine onomastique et soucieux de mieux le connaître.

Programme



Mercredi 22 juin



14 h - Accueil et ouverture du colloque



Variations administratives et politiques



14h30 –Jean-Claude Malsy : Les changements de dénominations de lieux habités au cours de l'histoire



15h00 – Ange Bizet : De l'influence des sources normatives sur la variation de forme des politonymes



15h30 - Dominique Soulas de Russel : Patronyme, surnom, pseudonyme et prénoms : Reconnaissance et transmissibilité depuis la Loi du 6 floréal an II



Variations onomastiques dans le monde



16h30 – Jean Germain : La toponymie majeure de Wallonie au Moyen Âge : hasard ou nécessité ?



17h00 – Daniela Butnaru : Une analyse diachronique des changements toponymiques en Roumanie



Maryna Darafeyenka : Toponymie urbaine biélorusse : noms des rues actuels, changements nominatifs au cours du XXe et au début du XXIe siècle



Jeudi 23 juin



Variations onomastiques dans le monde (suite)



9h00 – Boukhalfa Khemouche : Des changements toponymiques en Algérie, de l'Antiquité à nos jours



9h30 – Yamina Taibi-Magrhaoui : Les altérations linguistiques et phonétiques des anthroponymes algériens



10h00 – Marc-Alexandre Beaulieu : Des variantes graphiques hispanisées désignant des lieux de l’Incanat



11h00 – Hakima Slimani et Younès ABIB : La représentation sociolinguistique du toponyme français chez les jeunes habitants de Chlef



11h30 – Marcienne Martin : De la dérivation du surnom et de l’hypocoristique dans le champ des noms de famille



12h00 - Sylvain Beaupré : Toponymie du Québec et de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Occupation euro-canadienne du territoire et perte de sens



Variations onomastiques en France



14h30 – Jacques Lacroix : Des noms de frontières d'origine celtique insoupçonnés



15h00 - Philippe Brun : Le Val d'Absinthe : un exemple de plusieurs variations sémantiques et morphologiques, sur le site de Clairvaux (Aube)



15h30 – Michel Tamine : La toponymie des instituteurs au milieu du XIXe siècle



16h30 – Jean-Claude Bouvier : Le légendaire sarrasin en toponymie



17h00 – Jean-Louis Vaxelaire : Georges d’Anton ou Danton ? Les noms propres et la variation



17h30 – Retinskaya : « De l’initié à l’initié » : un procédé méthodologique de recueil et d’explication des formes onomastiques



Vendredi 24 juin



Richesse onomastique de la vallée de la Loire



9h00 – Emmanuel Auvray et Ivan Bellaunay : Baptiser les piscines publiques françaises, quand la géographie prend le pas sur l'histoire, le cas des piscines du Centre-Val de Loire (1884-2021)



9h30 – François-Olivier Touati : De Marc Bloch à Roger Dion : toponymie et paléo-environnement en Loire angevine



10h00 – Gérard Taverdet : Dialectologie et toponymie dans l'Ouest de la France



11h00 – Claire Le Guillou : La surnomination dans l’œuvre romanesque de George Sand : du nom de ses personnages et de ses variantes



11h30 - Stéphane Gendron : Le cadastre napoléonien de l'Indre-et-Loire : questions de toponymie



12h00 – Pascal Chareille et Pierre Darlu : Les patronymes de la vallée de la Loire témoignent-ils d’une identité ligérienne ?



12h30 – Conclusion par le Président du colloque.