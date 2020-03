Sur le site Les mots sont importants:

Vos astérisques sont trop étroits pour nos vécus

À propos du racisme dans l’enseignement supérieur et la recherche en France, et de son déni

par Collectif LKJ

5 mars 2020

Ce texte, rédigé collectivement par des étudiant.es, travailleur.es précaires et titulaires racisé.e.s des facs et des labos de recherche, part du constat de l’invisibilisation récurrente des questions de racisme dans l’enseignement supérieur et la recherche, qui prépare la possibilité systématique d’opposer une fin de non-recevoir aux injustices et revendications portées par les racisé.es, et entretient l’impunité dont le racisme et le sexisme bénéficient dans ces univers. Ce texte résume ce qui fait l’urgence, l’impératif, et le caractère indissociable de la lutte contre le racisme et le sexisme dans la contestation de la destruction néo-libérale de l’université et de la recherche.

« Pour eux "ça n’existe pas" [...]

Et si tout ça n’existe pas…

On est tous parano, on est fou ! C’est ça ? »

Fabe, « Évidence » (2000)

Ce texte part du constat de l’invisibilisation récurrente des questions de racisme dans l’enseignement supérieur et la recherche au nom du primat de "la classe sociale", au nom de leur "spécificité", ou d’une négligence pleine de bonne foi. Cette invisibilisation dans nos lieux de vie, de travail et de lutte prépare la possibilité systématique d’opposer une fin de non-recevoir aux injustices et revendications portées par les racisé.es, et entretient l’impunité dont le racisme et le sexisme bénéficient dans nos univers. Elle nourrit également notre mise à l’écart des mouvements sociaux, et ce faisant les affaiblissent considérablement.

Le combat actuel dans l’enseignement supérieur et la recherche contre la précarité, la réforme des retraites et la transformation de l’enseignement supérieur et la recherche n’échappe malheureusement pas à cette règle, comme avant lui la mobilisation contre Parcoursup.

Dans le meilleur des cas, stéréotypes, exotismes, discriminations, xénophobies font l’objet d’énumérations abstraites et décontextualisées, sont maladroitement suggérées par des euphémismes qui témoignent d’une méconnaissance structurelle (Wekker 2016), affleurent à peine entre les points de suspension et les notes de bas de page. Nos vies sont reléguées à l’espace mineur ouvert par des astérisques.

Résumons donc ici ce qui fait l’urgence, l’impératif, et le caractère indissociable de la lutte contre le racisme et le sexisme dans la contestation de la destruction néo-libérale de notre monde. Quitte à casser l’ambiance.

