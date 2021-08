L’École des ingénieurs de la Ville de Paris (Eivp) recrute, pour la rentrée 2021/2022, des vacataires en communication. Les cours sont à destination des 2ème années de l’Eivp (équivalent M1). La répartition des CM/TD se fait sur une proportion de 40 % de CM et 60 % de TD environ (sujet à changement selon les besoins). Le vacataire se verra attribuer un groupe de 25 étudiants environ. Les vacations sont rémunérées au tarif en vigueur dans les universités.

2èmes années, 18 h (6 x 3 h) - Communication 2 – La communication argumentative : présenter et défendre un projet 1. Lundi 27 septembre, 8h30-11h45 2. Mardi 5 octobre, 13h15-16h30 3. Mardi 19 octobre, 13h15-16h30 4. Mardi 16 novembre, 13h15-16h30 5. Mardi 7 décembre, 13h15-16h30 6. Jeudi 6 janvier, 8h30-11h45

Profil souhaité : en fonction des thèmes d’enseignement, docteur ou doctorant en sciences humaines : SIC, sociologie, management, etc., appétence pour la pédagogie et la transmission, expérience en enseignement supérieur, capacités à travailler en équipe. Le candidat doit être en mesure d’enseigner la communication sur le volet écrit et sur le volet oral.

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à Fanny Tsang : fanny.tsang@eivp-paris.fr, au plus tard le 15 septembre 2021. Recrutement au fil de l'eau. Indiquez « Vacations communication » dans l’objet du mail. Les candidats doivent impérativement être présents à toutes les dates indiquées, soit sur la totalité d’une séquence de 18 h.

Vous pouvez être vacataire à l’EIVP si vous êtes âgé de moins de soixante-sept ans et exercez une activité professionnelle principale ou si vous êtes inscrit en vue de la préparation d’un diplôme du troisième cycle de l’enseignement supérieur (doctorat).