Opératoire dans le champ des sciences sociales, le concept de trajectoire permet de penser le parcours de vie d’un individu ; il présente l’avantage, en regard de la biographie pensée comme une "histoire de vie", de ne pas donner de perspective téléologique au parcours d’un individu, mais plutôt de prendre en compte ses différentes positions. Contre l’illusion biographique, le terme trajectoire propose une lecture relativiste d’un parcours et permet de faire jouer dans le même temps les plans structurel et personnel. Toute trajectoire mêle faits datés et représentations subjectives. Peut-on transformer ce concept sociologique consacré aux existences en un concept littéraire consacré aux textes ? Un texte littéraire peut-il être pensé sous l’angle de sa trajectoire ? Écrit, corrigé, relu, lu à voix haute, déclamé, annoncé dans les journaux, imprimé, édité, réédité, commenté, critiqué, le texte ne passe-t-il de main en main, de bouche en bouche, d’oreille en oreille et devient, dans son parcours, une réalité littéraire ainsi qu’un objet de discours ? À l'initiative de Violaine François et Marceau Levin, un nouveau sommaire des Colloques en ligne de Fabula vient illustrer l'efficacité du concept pour les études littéraires.

(Illustr. : Joan Miró, Poem (III), Fundació Joan Miró, Barcelona Catalunya, 1968).