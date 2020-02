Université de Genève (Espace Colladon)

Traduire, transposer, composer.

Passages des arts verbaux extra-occidentaux en langue française



Quels usages poétiques fait-on du langage hors de l’Occident, et que peut-on en saisir en Occident ? Comment traduire les arts verbaux des « autres », ou simplement donner forme écrite à des pratiques souvent orales ? À quelles conditions une forme poétique peut-elle exister dans une autre langue que celle dans laquelle elle a vu le jour ?

Ces questions, de nombreux écrivains se les sont posées et ont tenté de leur apporter des réponses. De la pratique symboliste du pantoum malais au haïku « pour moi » de Roland Barthes, en passant par l’intérêt de Jean Paulhan pour les hain-teny merinas, l’histoire littéraire est constellée d’aventures de transfert, aux motifs et aux succès variables. Ces tentatives ont en commun de ne pas laisser inchangées les pratiques de ceux qui en sont les artisans, d’affecter – étayer ou altérer – leur idée de «littérature», en révélant ses implications esthétiques et linguistiques, mais aussi sociales et politiques.

Ce colloque entend éclairer les modalités d’ouverture, au XXe siècle, des écrivains, lettrés ou savants aux poétiques extra-occidentales, et rendre compte de la manière dont s’opèrent concrètement des transferts de formes entre aires culturelles distinctes. L’objectif sera de saisir les logiques et les effets de telles pratiques de passage, et d’éclairer la façon dont elles peuvent trouver place dans un paysage intellectuel et géopolitique donné.

- JEUDI 26 MARS -

14h Accueil des participants

14h15 Ouverture

Perspectives et enjeux théoriques

14h30 La frontière ubiquiste : penser le passage de l'oral à l'écrit à la lumière de l'ethnopoétique. Cyril Vettorato (Paris VII)

15h00 Traduire ce que le poème fait à la langue. Martin Rueff (U. Genève)

16h00 Pause

Vers l'ethnologie

16h15 Geneviève Calame-Griaule et la performance du conte. Cécile Leguy (Paris III)

16h45 Des voix de la mémoire aux archives sonores du MEG. Dialogue avec Madeleine Leclair (MEG – U. Genève)

- VENDREDI 27 MARS -

9h00 Accueil

Corpus africains et antillais : passeurs en contexte (post-)colonial. Discutant : Vincent Debaene.

9h30 Note sur l’art dada de l’appropriation. Les « Poèmes nègres » de Tristan Tzara et la notion de transfert culturel. Jehanne Denogent (U. Lausanne)

10h00 Écouter et transcrire : Senghor et les « poèmes négro-africains ». Sébastien Heiniger (U. Genève)

10h45 Pause

11h00 Le conte « africain » en langue française, un genre colonial imposé ? Réflexions à partir du travail éditorial des Proverbes et contes bambara de Moussa Travélé (1923). Cécile Van den Avenne (Paris III)

11h30 Dézafi et Les affres d’un défi de Frankétienne. Enjeux de la transposition française du premier roman en créole haïtien. Anaïs Stampfli (U. Lausanne)

12h30 Déjeuner

Formes fixes venues d’Asie. Discutante : Yasmine Atlas.

14h30 Le Pantoun des pantoun de René Ghil : poème javanais ? Nils Couturier (U. Genève)

15h Du hain-teny au haïku : Jean Paulhan extra-occidental ? Magali Bossi (U. Genève)

15h30 Roland Barthes, haïku et trauma. Daniele Carluccio (FNS)

16h00 Discussion et clôture

Entrée libre

Organisation : Magali Bossi, Éléonore Devevey, Sébastien Heiniger

Informations : secretariat-framo@unige.ch