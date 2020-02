"Le récit de la violence chez Edouard Louis : histoire d'un brouillage entre fiction et non-fiction et de ses conséquences"

https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/le-recit-de-la-violence-chez-edouard-louis-histoire-dun-brouillage-entre-fiction-et-non-fiction-et

France Culture, émission, "Signes des temps", 09 février 2020

"Inspiré d’un drame individuel, le deuxième roman d'Edouard Louis transpose une agression vécue par l'auteur en un récit universalisant de la violence. Cette mise à distance narrative fait naître une tension entre le caractère fictionnel et factuel du texte. Comment faut-il l'interpréter ?"

"Tout est-il permis contre Edouard Louis?"

https://blogs.mediapart.fr/geoffroy-de-lagasnerie/blog/110220/tout-est-il-permis-contre-edouard-louis

Le blog de Geoffroy de Lagasnerie

11 février 2020

"Une émission de radio particulièrement choquante contre Edouard Louis a été diffusée ce week-end sur France Culture, à propos du viol qu'il a subi. Tous les intervenants partent du principe qu'Edouard ment et qu'il n'y a pas eu de viol. Animée par Marc Weitzmann, elle ressemblait 3 intervenantes (Laure Murat, Annie Jouan-Westlund, et Françoise Lavocat, ) et... l’avocate de l’individu qui est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour le viol et d’agression d’Edouard - Marie Dosé. (https://www.franceculture.fr/…/le-recit-de-la-violence-chez…)

(...)

Une journaliste de l'Obs, Violette Lazard, s'est fait la spécialiste de ce genre de procédés (ce qui avait conduit Didier Eribon à réagir ici : https://www.clique.tv/tribune-edouard-louis-didier-eribon/.) Une autre journaliste de Libération, Chloe Pilorget Rezzouk a consacré deux pages dans ce quotidien à essayer de jeter la suspicion sur ce qui était arrivé à Édouard dans un article rempli d'inexactitudes, de contre-vérités et d'insinuations malveillantes (Edouard a réagi ici: https://www.facebook.com/edouard.bellegueule/posts/2305825196149116.)

Libération, L’Obs, France Culture... Pourquoi ces campagnes insensées et répétées contre Edouard sur une affaire aussi dure et choquante? Quelle absence d'humanité minimale faut-il pour utiliser le pouvoir dont on dispose dans le but de nuire à Edouard de cette manière. Et je dis les choses telles que je les pense. On parle souvent de négation du viol, de culture de la négation du viol et on a raison. Mais ce que cherchent ces gens ici, ce n'est peut-être pas en fait, dans leur âme profonde, la négation du viol , mais au contraire, sa reproduction, sa reconduction : il le mérite, il l'a cherché, il doit souffrir. Bien fait pour lui.

(...)

Je pense qu’il y a beaucoup de gay-phobie dans toute l'histoire de cette violence contre Edouard Louis, qui renvoie en fait à l’idée selon laquelle les gays ne sont pas victimes de violences sexuelles et l'ont toujours un peu cherché .

(...)

Il ne faut pas oublier aussi la droitisation du champ journalistique et la guerre que ce milieu a engagé contre toutes les figures de la gauche.

En tout cas, il y a vraiment urgence à identifier et dénoncer ce harcèlement, ces comportements, celles et ceux qui s'y livrent et celles et ceux qui en sont complices... Et alors que beaucoup ne cessent de vouloir défendre le journalisme et ses valeurs, il serait temps que certains journalistes s'emparent de ces dérives et les dénoncent avec la force qu'elles méritent."