​« Tirer parti de ses contradictions. À propos des expositions littéraires du MUCEM ». Entretien avec Jean-François Chougnet, propos recueillis par David Martens – dans La Lettre de l’OCIM, n° 195, mai-juin 2021, pp. 60-63.

Cet entretien a été réalisé dans dans le cadre des recherches des RIMELL, le projet MELL – Mémoire Expographique de la littérature et du livre. Ce projet a pour ambition de se présenter comme un observatoire des pratiques d’exposition mettant en jeu la littérature et le livre. Il repose sur une série d’enquêtes portant sur des sujets particuliers. Chaque enquête se compose d’entretiens basés sur un questionnaire préalablement élaboré et réunit les témoignages de personnes (responsables de lieux d’exposition, commissaires, conseillers scientifiques, scénographes…) ayant pris part à l’organisation d’expositions. Ces entretiens sont publiés dans des revues ou sur des sites web spécialisés, ou directement hébergés sur litteraturesmodesdemploi.org

Si vous souhaitez contribuer à une enquête ou en proposer une nouvelle, n’hésitez pas à contacter le coordinateur du projet : David Martens (KU Leuven & RIMELL) – david.martens@kuleuven.be

L'entretien de Jean-François Chougnet, directeur du MUCEM, s'inscrit dans une Enquête sur les lieux d’expositions de la littérature et du livre. Cette enquête vise à examiner la manière dont certaines institutions conçoivent des expositions relatives à la littérature dans le cadre de leur programmation, que ces expositions soit exclusivement dédiées à la littérature et aux livres ou non.

Responsables : David Martens, Isabelle Roussel-Gillet & Camille van Vyve

Contacts : david.martens@kuleuven.be