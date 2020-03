"En Marche vers le SUP à deux vitesses ?" (blog Le sup en maintenance, 01/03/20)

dimanche 1 mars 2020

En Marche vers le SUP à deux vitesses ?

http://lesupenmaintenance.blogspot.com/2020/03/en-marche-vers-le-sup-deux-vitesses.html

"En pleine mobilisation contre la LPPR, la République En Marche éprouverait-elle des difficultés à assumer ses coups tordus ? Après les candidats LaRem « sans étiquette » aux municipales (ou aux élections universitaires), le 49.3 passé en douce un samedi après-midi, le gouvernement nous prépare-t-il en catimini la recomposition du SUP ? C’est la question que l’on peut légitimement se poser à la lecture d’un discret paragraphe en annexe du nouvel arrêté relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de master. On remerciera SLU Orléans d’avoir levé le lièvre.

Ce texte est, une nouvelle fois, bien mal nommé puisque sa finalité principale est de permettre aux établissements qui ne sont pas des universités, en particulier les établissements privés, de délivrer les grades de Licence et de master pour leurs « Bachelors » ou leurs diplômes « Grande École ». Et oui, la pseudo « excellence » à la française n’est pas reconnue dans le monde entier où seuls les diplômes d’universités publiques, Licence, Maîtrise ou maintenant Master, et Doctorat, sont légitimes. Avec le «grade » qui se superpose au « diplôme » le lobby des Écoles sauve son fonds de commerce.

L’objet de l’arrêté est de promouvoir le nouveau cahier des charges des grades de licence et de master. Et, s’agissant du grade de master le ministère fixe 2 conditions appréciées selon 3 critères prioritaires. On peut lire :

« Pour le grade de master, l'établissement est plus particulièrement invité à détailler pour la formation concernée :

- les partenariats engagés avec des unités de recherche reconnues par l'État ;

- les modalités d'implication de son équipe pédagogique dans des travaux d'unités de recherche évaluées ;

- les modalités de la formation à la recherche et par la recherche des étudiants ».

La deuxième condition pour obtenir le grade de master serait le lien entre recherche et formation des étudiants évaluée au regard du 3ème critère, l’articulation pédagogique entre formation et recherche. Mais c’est la première condition qui nous intéresse : l’implication scientifique de l’équipe pédagogique. En effet, elle est appréciée à travers deux critères et non un : les partenariats avec des «unités de recherche reconnues par l’État » et l’implication des enseignants-chercheurs dans des «unités de recherche évaluées ».

Pourquoi cette distinction entre « unités de recherche reconnues par l’État » et « unités de recherche évaluées » ? Difficile de ne pas penser à la lettre de la DGESIP du 16 avril 2019 annonçant la fin de la labellisation nationale des équipes d’accueil (EA) à compter du 1er janvier 2020 (à lire sur NewsTank pour les abonnés)."

