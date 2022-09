Adresse : Le Clos des Bernardines. Saint Aignan

Sciences en culture.

L’approche épistémocritique de la littérature

Colloque doctoral 24-25 septembre 2022

Organisé par le CRIT (EA 3224), Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles – Université de Franche-Comté et Le Clos des Bernardines – Saint Aignan sur Cher

______________________________

Programme

24 septembre

Accueil à partir de 9 h.

9h30 Michel Pierssens

Mot de bienvenue. Accueil.

10 h 00 Laurence Dahan-Gaida (Université de Franche-Comté)

« Introduction : l’épistémocritique, problèmes et perspecctives ».

10h 45 Cindy Gervolino (Université de Franche-Comté)

« L’insertion de symboles mathématiques dans le texte littéraire dans Signe d’appartenance de Jacques Roubaud et Le couteau-toast d’Évariste Galois d’Armand Gatti »

11 h 15 Gaétan Cognard (Université de Franche-Comté)

« Travellers, sciences et pseudo-sciences chez Ben Jonson, Walter Scott et Marina Carr ».

Pause Déjeuner

14 h 30 Léa Cassagnau (Université de Franche-Comté)

« La place du symptôme dans l’écriture de soi : comparaison de l’insomnie chez Violette Leduc et Sylvia Plath et chez Marie Darrieussecq et Siri Hustvedt »

15 h 15 Karolina Katsika (Université de Franche-Comté)

« Voyage d'un corps à l'autre. Transplantation d'organes et écriture médicale (Kerangal, Mokeddem) »

Pause 16 h – 16h15

16 h 15 Aniko Adams (Université Catholique Pázmány Péter, Budapest, Hongrie)

« Réflexions sur la nature à l’aube du romantisme »

17 h Katia Hayek (Université de Brno)

« Dialogue des savoirs dans la fiction populaire à l’époque du positivisme »

__________________________________

25 septembre

Accueil à partir de 9h30 h.

09 h 00 Catherine Grall (Université d’Amiens)

« Un exemple de recherche épistémocritique : les enjeux des représentations littéraires de la préhistoire »

09 h 45 Dalibor Zila (Université de Brno, République tchèque) :

« Factographier la fin du monde dans La fin du monde n'aurait pas eu lieu de Patrik Ourednik »

Pause 10h15 – 10h30

10h30 Aniko Radvandzky (Université Catholique Pázmány Péter, Budapest)

« Mondes de la fiction et de la simulation – ou bien que nous dit la littérature du XXIe siècle ? »

11h15 Timea Gymesi (Université de Szeged, Hongrie)

« Un autre monde est possible : formes et enjeux du savoir scientifique dans la construction de l’univers fictionnel d’Olivia Rosenthal »

Pause Déjeuner

14h00 Petr Dytrt (Université de Brno, République tchèque)

« La littérature face au savoir historique : une relation de litige ou une complémentarité nécessaire ? Le cas de Binet, Echenoz et Haenel ».

14h45 Agnes Toth (Université Catholique Pázmány Péter Budapest, Hongrie)

« Art et science dans l'oeuvre de Marguerite Yourcenar »

15h15 Bence Matuz (Université Catholique Pázmány Péter, Budapest, Hongrie)

« Savoir, réflexion et activité dans la poésie de Paul Nougé »