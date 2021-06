Sophie Milquet,

Écrire le traumatisme. Mémoire féminine de la guerre d’Espagne

Presses Universitaires de Rennes

ISBN: 9782753581777

308 p.

26,00 €

La mémoire des vaincues de la Guerre civile espagnole et du franquisme a progressivement trouvé dans la littérature un lieu d’expression de sa diversité. Ce livre fournit une vue globale de la construction mémorielle dans l’espace fictionnel en analysant des œuvres publiées entre 1975 et 2010, en français (Agustin Gomez-Arcos et Mercedes Deambrosis) et en espagnol (Dulce Chacón, Carme Riera, Josefina Aldecoa, Jesús Ferrero, Marifé Santiago Bolaños et Ángeles Caso). En menant l’enquête au cœur même des formes poétiques, cet ouvrage montre comment la fiction est une pièce cruciale de l’économie mémorielle.