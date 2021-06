Éloge du parergon. L’art décoratif du livre fin-de-siècle

Sous la direction de Sophie Lesiewicz et Hélène Védrine

La Fresnaie-Fayel, Otrante, mai 2021

272 pages, cahier iconographique de 38 pages

Présentation :

« Mais l’illustration, c’est la décoration d’un livre[i] ! »

Le présent ouvrage, qui complète les travaux d’une journée d’études organisée en février 2019[ii], a pour ambition d’explorer les sources et les résonances de cette exclamation célèbre de Maurice Denis, qui marqua une étape décisive pour le livre illustré fin-de-siècle.

La revendication du caractère essentiellement décoratif du livre est placée sous l’égide d’une notion esthétique générale, celle du parergon. Le terme est utilisé par Emmanuel Kant, dans la Critique de la faculté de juger, pour désigner les ornements extérieurs qui encadrent une œuvre d’art de manière accessoire et parfois inadéquate. Lorsque Jacques Derrida reprend cette notion dans La Vérité en peinture (1978), il s’interroge sur le vide et le manque que les parerga désignent plus qu’ils ne les comblent, inversant le rapport entre œuvre et cadre, ergon et parergon. La notion remet en question les frontières entre centre et périphérie, intérieur et extérieur, mais aussi les hiérarchies esthétiques implicites qui affectent tout particulièrement le livre illustré, nous invitant à réexaminer le statut des éléments proprement décoratifs, souvent invisibles et négligés : bandeaux, culs-de-lampe, fleurons, encadrements, lettrines, caractères typographiques, etc.

Ce régime décoratif, loin d’être secondaire et accessoire, permet d’instaurer de nouvelles conceptions du livre, de la page, du texte, de la lettre et de l’image. La valorisation de la ligne purement « expressive[iii] », celle de l’image et de la typographie, affranchie des impératifs de figuration réaliste ou de valeur référentielle, déployant une dimension symbolique et synthétique, accompagne les révolutions de la fin du xixe siècle, en art comme en littérature, et ouvre la voie des avant-gardes et de l’abstraction.

Ce volume, doté d’un riche cahier iconographique d’une centaine d’images, retrace un tel parcours qui, sous l’influence des presses privées et de grandes figures d’éditeurs-décorateurs mais aussi des revues artistiques et littéraires, libère la ligne graphique et érige l’ornement en forme symbolique et abstraite. Entre 1890 et l’exposition des Arts décoratifs de 1925, le livre fin-de-siècle est l’étape essentielle, parfois méprisée lorsqu’elle est assimilée au « mauvais goût » 1900[iv], de la transition vers le livre d’artiste et le texte visuel. Comme l’Art Nouveau qu’emblématise l’Exposition 1900, le livre fin-de-siècle se nourrit d’influences transnationales et doit s’appréhender dans une dimension principalement européenne : on trouvera donc dans ce volume des articles consacrés au livre en France, Belgique, Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Allemagne, Tchécoslovaquie, Russie. Il est aussi transmédiatique, mêlé à un ensemble complexe de médiums : revues, affiches, ameublement intérieur, décors ou costumes de scène...

Cet ouvrage se veut aussi la valorisation inédite du livre fin-de-siècle dans les collections de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Il adopte en effet la borne de départ de la collection littéraire du mécène éponyme qui, en 1895 et grâce à Jean de Tinan, entre en relation avec Pierre Louÿs, Henri de Régnier et Paul Valéry, tandis que le premier conseiller de la collection, André Suarès, préconise, à partir de 1913, l’achat d’œuvres majoritairement parnassiennes et symbolistes. Ce livre fin-de-siècle sera ensuite oublié au profit du livre des avant-gardes jusqu’à l’arrivée du legs du courtier en librairie Jean Bélias, cent ans plus tard, et l’entrée conséquente de nouveaux représentants de cet art décoratif du livre fin-de-siècle, tels Piazza, Pellet, Ferroud, Quantin, Beltrand.

[i] Pierre Louis [Maurice Denis], « Notes d’art. Définition du néo-traditionnisme », Art et critique, 2e année, n° 66, 30 août 1890, fragment XXI, p. 557.

[ii] L’art (décoratif) du livre fin-de-siècle : éloge du parergon, journée d’études organisée le 7 février 2019 à Sorbonne Université, par Sophie Lesiewicz (BLJD/CELLF) et Hélène Védrine (Sorbonne Université/CELLF), avec le soutien de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, du CELLF XVI-XXI et du Centre Jean Mabillon (École nationale des chartes).

[iii] Maurice Denis parle d’« un accompagnement de lignes expressives », art. cit.

[iv] Raymond Hesse, Le Livre d’art du xixe siècle à nos jours, Paris, La Renaissance du livre, « À travers l’art français », 1927, p. 9.