« Adieu 35 : la révolution numérique est terminée » titraient les Cahiers du cinéma en novembre 2011, marquant la fin d’une époque liée à une certaine forme de cinéphilie fondée sur l’argentique, mais également la fin d’une période de transformation que d’aucuns ont pu considérer comme radicale. Pourtant le terme de « révolution », partagé par une grande majorité des discours sur le cinéma depuis son entrée dans le troisième millénaire, ne rend pas compte des modalités singulières de ce changement de paradigme. En effet, si ce terme charrie avec lui l’idée de rupture et de remise à zéro, force est de constater que « l’ère numérique » se caractérise par une forme d’hybridité, reposant pendant plus d’une décennie sur la cohabitation (plus ou moins harmonieuse) de deux paradigmes techniques quant au tournage et à la diffusion des films. Que ces derniers soient tournés sur pellicule puis numérisés pour le montage (et diffusés également numériquement), ou filmés avec des caméras DV ou HD avant d’être transférés sur un support 35 mm, on constate bien dans quelle mesure « l’ancien » et le « nouveau » monde s’articulent, au point que cette rencontre finisse par constituer un enjeu fort au sein de l’institution cinématographique.



Cela n’empêche pas l’usage répété de cette idée de rupture ornant la couverture d’une multitude d’ouvrages consacrés à cette période, ou investissant l’écriture dans le cadre de recherches spécifiques. De fait, si des changements profonds se sont bien opérés au sein du cinéma ces vingt dernières années, sans doute serait-il plus légitime de privilégier l’idée de « transition » ou encore de « mutation » numérique à celle de « révolution », afin, d’une part de marquer la dimension progressive de cette transformation, et d’autre part de donner à entendre que cette dernière ne se limite pas à un simple passage de relais technique. Que l’argentique et le numérique puissent ainsi cohabiter (même encore aujourd’hui alors qu’on estime assez largement que cette transition est « terminée ») nous incite en réalité à penser que le changement opéré ces dernières années au sein de l’institution-cinéma est plus souterrain que sa mise en avant dans les médias et les discours ne le donne à percevoir. Ce sont les modalités et les enjeux de cette mutation/transition que ce colloque se donne pour ambition de creuser, dans des perspectives diverses.



L’ENS Louis-Lumière et La Fémis ont connu cette transition numérique, et ont donc dû adapter leurs méthodes, leur matériel, leurs modalités d’apprentissage ainsi que leur approche théorique du cinéma, à ce bouleversement qui touche autant la technique que l’imaginaire des formes qu’elle permet de déployer. D’où l’importance d’un dialogue nourri avec les professionnels : quatre tables rondes viseront ainsi à mieux saisir, par le biais de la parole des différents acteurs de cette transition (techniciens, fabricants de matériel, cinéastes, collaborateurs divers), les enjeux qui la déterminent en profondeur.







PROGRAMME







Mercredi 1er décembre 2021, ENS Louis-Lumière



13h45 | Accueil

14h15 | Mot de bienvenue et présentation du colloque – Vincent Lowy, Gilles Mouëllic, Giusy Pisano et Barbara Turquier



Keynote

14h30 | André Gaudreault (Université de Montréal) et Philippe Marion (Université catholique de Louvain), « Cinéma et numérique : les avatars d’une révolution »

15h15 | Discussion



15h30 | Pause



Panel 1 – « Moments techniques » Modération : Elisa Carfantan

16h00 | Barbara Turquier, « Retour sur le département vidéo de La Fémis (1986-1988) » (La Fémis)

16h20 | Éric Thouvenel, « Bricoleurs, (al)chimistes, jardiniers : si c’était avec eux que la révolution commençait ? » (Université Rennes 2)

16h40 | Discussion

17h00 | Vanessa Nicolazic, « Imaginaires de la mobilité et techniques mixtes, la télévision des années 1950-60 » (Université Rennes 2)

17h20 | Arnaud Widendaële, « La transition numérique à l’épreuve du cinéma électronique » (Université de Lille Nord de France)

17h40 | Discussion



18h00 | Clôture de la première journée



Jeudi 2 décembre 2021, ENS Louis-Lumière



8h45 | Accueil



Panel 2 – « Machines et métiers » Modération : Jean-Baptiste Massuet

9h10 | Ariane Papillon, « L’usage du smartphone comme caméra dans les tournages professionnels » (Université Paris 8)

9h30 | Alexia de Mari, « La transition numérique chez Aaton : un rendez-vous manqué ? » (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

9h50 | Discussion

10h10 | Pascal Martin, « Le numérique aura-t-il à terme raison de l’objectif ? » (ENS Louis-Lumière)

10h30 | Julie Peruch, « Les essais caméra par les assistants images chez les loueurs : un lieu d’appropriation et d’incorporation des outils numériques du département image dans les productions de fiction » (EHESS)

10h50 | Discussion



11h10 | Pause



Table ronde 1 – « Une révolution sonore ? » Modération : Bérénice Bonhomme

11h30 | Avec la présence de Valérie Deloof (ingénieure du son, monteuse son), Florent Lavallée (ingénieur du son, monteur son, mixage), Jean-Pierre Laforce (ingénieur du son, mixeur), Mélissa Petitjean (mixeuse, monteuse son)



13h00 | Déjeuner



Panel 3 – « L’impact de la transition sur les formes filmiques » Modération : Gilles Mouëllic et Simon Daniellou

14h30 | Bérénice Bonhomme, « Persepolis, entre papier et ordinateur » (Université Toulouse Jean Jaurès)

14h50 | Camille Pierre, « Nettoyer les pistes : geste technique et création dans le montage son numérique » (Université Toulouse Jean Jaurès)

15h10 | Chloé Huvet, « L’écriture orchestrale de John Williams à l’aune de la transition numérique : le cas des deux trilogies Star Wars » (Université d’Évry)

15h30 | Discussion



16h00 | Pause



16h30 | Caroline Renouard (Université de Lorraine) et Réjane Hamus-Vallée (Universités d’Évry / Paris-Saclay), « Repenser la transition des trucages numériques : analyse de l’évolution des discours sur la fabrication des VFX en France »

14h50 | Jean-Baptiste Massuet, « La cinématographie virtuelle au prisme de la transition argentique/numérique – Le cas de l’effet “bullet-time” » (Université Rennes 2)

17h10 | Discussion



17h30 | Pause



18h00 | Présentation du Cahier Louis-Lumière no 14 « Aaton : Le cinéma réinventé » – Gilles Mouëllic (Université Rennes 2), Guisy Pisano (ENS Louis-Lumière), Vincent Sorrel (Université Grenoble Alpes)



20h00 | Clôture de la seconde journée



Vendredi 3 décembre 2021, La Fémis



8h45 | Accueil



Table ronde 2 – « Entre expérimentations plastiques et pratiques professionnelles, la place des laboratoires partagés dans les pratiques argentiques contemporaines » Modération : Éric Thouvenel

9h15 | Avec la présence de Mariya Nikiforova (cinéaste, responsable de la collection Light Cone et de son centre de documentation, coordinatrice des résidences Atelier 105 chez Light Cone), Nicolas Rey (cinéaste, membre fondateur du laboratoire l'Abominable et de la charte filmprojection21), Paula Rodriguez-Polanco (cinéaste, scénariste et directrice de la photographie), Guillaume Vallée (cinéaste)



10h45 | Pause



Table ronde 3 – « De la pellicule aux fichiers numériques » Modération : Vincent Sorrel

11h15 | Avec la présence (sous réserve) de Martin Roux (directeur de la photographie), Mathieu Vadepied (réalisateur), Sébastien Mingan (étalonneur), Eponine Momenceau (directrice de la photographie et réalisatrice), Camille Toubkis (monteuse)



13h00 | Déjeuner



Panel 4 – « Penser la diffusion numérique en salles : enjeux historiques, socioéconomiques, professionnels et politiques » Modération : Kira Kitsopanidou et Barbara Turquier

14h00 | Kira Kitsopanidou, « (Re)penser la salle dans l’écosystème numérique » (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

14h10 | Clémence Allamand, « Le passage au numérique dans le secteur de la diffusion cinématographique, enjeux techniques, socioéconomiques, politiques et stratégiques » (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

14h30 | Erwin Haye, « Les métiers de la programmation et leurs enjeux au prisme de la transition numérique » (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

14h50 | Discussion



15h10 | Pause



Table ronde 4 – « Salles de cinéma et écosystème numérique : quelles stratégies d’innovation ? » Modération : Kira Kitsopanidou et Laurent Creton

15h30 | Avec la présence de Béatrice Boursier (déléguée générale du Syndicat des cinémas d’Art, de Répertoire et d’Essai (SCARE)), Chiara Dacco (déléguée générale des Cinémas Indépendants Parisiens (CIP)), Bertrand Feillet (responsable trade marketing de Pathé Gaumont), Dimitri Margueres (programmateur et responsable événementiel, club de l’Étoile), Alix Ménard (responsable du développement et de l'ancrage local d’Étoile Cinémas), Anne Pouliquen (directrice de Futur@Cinema, responsable du Sommet des Arcs)



Keynote

17h00 | Claude Forest, « La diffusion des films en numérique en Afrique » (Universités de Strasbourg / Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

17h45 | Discussion



18h15 | Clôture du colloque