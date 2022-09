…Par autant que vous mes bons disciples & quelques aultres foulz de seiour lisans les ioyeux tiltres d’aulcuns liures de nostre inuention, comme Gargantua, Pantagruel, Fessepinte, La dignité des braguettes, Des poys au lard cum commento, &c., iugez trop facillement ne estre au dedans traicté que mocqueries, folateries, & menteries ioyeuses : veu que l’ensigne exteriore (c’est le tiltre), sans plus auant enquerir, est communement receu à derision & gaudisserie. Mais par telle legiereté ne conuient estimer les œuures des humains.

Romain Memini n'a pas pu retrouver l'ensemble des titres affichés dans le prologue de Gargantua, mais il a réuni Tout Rabelais au sein d'un seul (fort) volume de la collection "Bouquins", dans une édition-translation annotée, aussi accessible qu’exigeante. Toute l'œuvre de fiction : cinq livres d’aventures gigantales et une Pantagruéline Prognostication, publiés par ordre chronologique, et dont le texte original est accompagné d’une nouvelle translation en français de nos jours. Ensuite, les œuvres diverses ‒ lettres, poèmes, dédicaces ou préfaces, almanachs et Sciomachie ‒, pièces de circonstance souvent méconnues, qui tissent la toile de fond des chefs-d’œuvre français et permettent de suivre l’humaniste tout au long de sa vie. Dans ce corpus varié, ici revu au plus juste, on découvrira certains inédits. Des introductions partielles et une riche annotation permettent d’entrer dans le jeu de l’interprétation. "Tout Rabelais en un seul livre : autant dire le génie dans sa lampe. Son texte brûle d’en sortir pour vous éblouir. Pantagruel et Gargantua auront bientôt cinq cents ans. Les géants de Rabelais n’ont pas pris l’ombre d’une ride. Ils nous font rire et penser, savoir et douter. La langue qui leur donne vie est une fête inoubliable ‒ l’une des plus fabuleuses qu’on ait jamais célébrées en français".