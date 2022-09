Édition de Buford Norman

En octobre 1685, Quinault est au faîte de sa carrière. Le Temple de la Paix, qui comptera parmi ses danseurs tout ce qu’il y a de plus brillant à la cour, est souvent considéré comme le dernier d’une longue lignée de ballets de cour. C’est une œuvre complexe et audacieuse, qui met en relief les différences entre la génération de Louis XIV et celle du Dauphin, commanditaire de l’œuvre. Créée trois jours après la révocation de l’Édit de Nantes, cette pastorale évoque les joies de la paix et du repos, les plaisirs et les peines de l’amour, le héros glorieux qui assure le bonheur des autres. Sa structure inhabituelle suggère, cependant, de nombreuses tensions.

Ce volume comprend aussi L’Églogue de Versailles, version remaniée de La Grotte de Versailles (1667-1668), reprise un mois après Le Temple de la Paix. Ces deux pastorales, qui n’ont jamais été l’objet d’une édition critique, sont suivies d’un choix de plusieurs textes de Quinault, où il emploie des thèmes et des images similaires dans d’autres genres, en prose aussi bien qu’en vers. Ce rapprochement permet de mieux comprendre non seulement ces œuvres, mais aussi le contexte artistique et historique de 1685, année pendant laquelle Quinault écrivait son chef-d’œuvre, la tragédie en musique Armide.

Professeur émérite à l’University of South Carolina, Buford Norman consacre ses recherches depuis une quarantaine d’années aux relations entre la musique et la littérature au dix-septième siècle, en particulier l’œuvre de Quinault et de Racine. Il est l’auteur de Quinault librettiste de Lully (2001; trad., revue, aug. 2009) et d’une édition des livrets de Quinault (3e éd., 2016). Il maintient le site www.quinault.info.

—

Table des matières

Introduction ................................................................................................... 5

Esquisse biographique.

Quinault, le ballet et le genre pastoral ........................................ 33

Principes d’édition ..................................................................................... 57

LE TEMPLE DE LA PAIX

Notice générale ............................................................................................. 65

Livret du Temple de la Paix ................................................................ 101

L’ÉGLOGUE DE VERSAILLES

Notice générale .......................................................................................... 145

Livret de L’Églogue de Versailles ....................................................... 163

TEXTES ANNEXES

Dédicace de la partition du Temple de la Paix ......................... 179

AIRS

Notice générale .......................................................................................... 185

1. « Il faut aimer » ..................................................................................... 193

2. « Ah, qu’il est doux » .......................................................................... 197

3. « D’un ton languissant et tendre » ............................................. 201

4. « Admirons le jus de la treille » ..................................................... 205

POÉSIES DIVERSES

Notice générale .......................................................................................... 211

1. Au Roi, sur la naissance de Mgr le Duc de Bourgogne .... 213

2. Au Roy, sur son voyage de Compiègne .................................. 217

3. L’Opéra difficile .................................................................................. 221

4. Tableau de la chute de l’hérésie .................................................. 225

5. Action de grâces pour la guérison du roi ............................... 231

CORRESPONDANCE CHOISIE

Notice générale .......................................................................................... 237

1. Lettre du 10 mars 1683, à Colbert [?] ..................................... 239

2. Lettre de 1684, à Louis XIV ......................................................... 243

3. Lettre du 26 février 1686, à François de Paris [?] ............. 249

4. Lettre de 1688 ...................................................................................... 253

HARANGUES CHOISIES

Notice générale .......................................................................................... 259

1. Au Roi sur ses heureuses Conquêtes ........................................ 263

2. Au Roi sur son heureux retour et sa glorieuse campagne .................................................................. 271

Chronologie ................................................................................................ 283

Lexique .......................................................................................................... 299

Bibliographie .............................................................................................. 305

Discographie ............................................................................................... 323

Dictionnaire des danseurs et des chanteurs ............................... 325

Index de noms de personnes .............................................................. 333

Index des œuvres de Quinault .......................................................... 338