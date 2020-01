Poste de doctorant.e, 3 ans,

Anthropologie culturelle/Ethnographie,

ERC "Minor Universality" (Sarrebrück)

Le groupe de recherche ERC « Minor Universality », situé à la faculté de philosophie de l'Université de la Sarre (Allemagne), lance un appel à candidature pour un poste de doctorant.e – Wissenschaftliche/r MitarbeiterIn – d'une durée de 3 ans, à pourvoir au plus tard le 1er octobre 2020.

L'Université de la Sarre est internationalement reconnue pour l'excellence de ses programmes de recherche. La formation des jeunes scientifiques et la création de conditions idéales pour la recherche et l'enseignement sont au premier plan. Dans le cadre de la coopération « Université de la Grande Région » (Allemagne, France, Luxembourg, Belgique), l'Université de la Sarre encourage les échanges interuniversitaires et interdisciplinaires au-delà des frontières nationales. Avec ses quelque 17.000 étudiants nationaux et internationaux répartis dans plus d'une centaine de disciplines différentes, l'Université de la Sarre constitue un environnement d'apprentissage diversifié et dynamique.

Numéro de référence W1664, salaire selon le barème TV-L, échelon : E13, taux : 50% du temps de travail standard, durée : 3 ans.

Retrouver cet appel à candidature au format PDF ici

Call for application in English here.

Le groupe de recherche ERC Minor Universality :

Le projet de recherche transdisciplinaire « Minor Universality: Narrative World Productions After Western Universalism » est financé par le Conseil Européen de la Recherche (ERC) dans le cadre d'une très prestigieuse Consolidator Grant. Il offre un excellent environnement académique tant au niveau local qu'à travers son réseau mondial de coopération associant des partenaires institutionnels à Berlin, Paris, Mexico, Tunis et Hong Kong. Le groupe de recherche dirigé par le professeur Markus Messling souhaite apporter une contribution substantielle au débat actuel sur le problème de l'universalité après l'ère de l'universalisme occidental. Si notre époque est doublement marquée par une signature relativiste – la critique politique et épistémique nécessaire de l'universalisme occidental d'une part, les diverses revendications identitaires d'autre part –, il est primordial de comprendre comment l'émergence d'une nouvelle conscience globale sert de base pour déterminer les normes éthiques et institutionnelles d'une société mondiale. Mais comment aborder cette nouvelle universalité ? Notre groupe de recherche adopte une approche narratologique, partant du présupposé que les récits se matérialisent dans la société en fonction des réalités politiques et qu'ils sont capables de remettre celles-ci en question. « Minor Universality » interroge sous cet angle diverses pratiques culturelles et sociales contemporaines, de la transmission orale et du récit de soi à la littérature, au cinéma et à la photographie, sans oublier les réseaux sociaux, les espaces auto-gérés et les festivals culturels, ou encore les architectures et les musées. Comment ces pratiques produisent-elles une nouvelle conscience incarnée de l'humanité à partir du cadre local ?

Responsabilités du poste :

ERC Minor Universality est à la recherche d'un.e doctorant.e d'exception avec un intérêt marqué pour la recherche engagée, désirant bénéficier d'une formation théorique avancée et réaliser sa thèse dans une dynamique de groupe transdisciplinaire.

Le/La candidat.e retenu.e aura l'opportunité de développer son propre projet de recherche dans le domaine de l'anthropologie culturelle. Ce projet portera sur les récits de vie de réfugiés contemporains et plus concrètement sur la question des conditions d'émergence d'une conscience mondiale à partir des expériences radicales de perte intimement liées à l'exil et la migration. Fuir implique de réinitialiser toutes les relations qui vous situent dans le monde : Comment les réfugiés parviennent-ils à intégrer, sur le plan pratique aussi bien qu'émotionnel, les différentes attaches qui les constituent, les relient aux lieux et aux personnes – ici et maintenant, là-bas et avant ? Dans ce contexte, le rôle du récit de soi pourrait être de permettre une certaine simultanéité et une dé-hiérarchisation, en partie grâce aux possibilités offertes par les réseaux sociaux. Quel est le rôle de l'imagination narrative quand il s'agit de trouver une nouvelle place dans le monde, de rester connecté, d'établir une nouvelle vie sociale? Se peut-il qu'une forme de « citoyenneté du monde » émerge de cette condition « entre-deux » qui se distinguerait d'un cosmopolitisme normatif ? Comment, à partir de cette position même, faire valoir concrètement des droits et une reconnaissance sociale ?

Dans le cadre d'une histoire orale du présent, le projet reposera d'une part sur la constitution d'un corpus de productions culturelles pertinentes et sur l'analyse de textes documentaires, de photographies et de films traitant de la circulation des personnes et des migrations ; d'autre part, sur des entretiens à mener avec des personnes commençant à organiser leur vie sociale après leur arrivée en Europe, en utilisant des méthodes de recherche qualitative basées sur une analyse biographique.

Les premiers contacts ont été établis avec plusieurs organisations de défense des droits civiques. Le/la candidat.e peut également compter sur l'appui généreux de notre comité d'éthique afin de se conformer aux normes d'éthique de la recherche. Le financement du Conseil Européen de la Recherche comprend une enveloppe complète couvrant les frais de voyage pour les recherches sur le terrain et les entretiens, ainsi que les frais de publication de la thèse. Le poste ne prévoit pas d'obligation d'enseignement.

Vos qualifications :

• Diplôme de Master ou équivalent, obtenu avec mention, vous qualifiant pour des études de doctorat dans le domaine des sciences humaines et/ou sociales.

• Excellente maîtrise de l'anglais à l'oral comme à l'écrit.

Seront considérés comme des atouts :

• Bonne compréhension de l'allemand et/ou du français. Dans le cas contraire, le/la candidat.e s'engage à apprendre l'une de ces langues. La diversité linguistique étant un enjeu important du projet Minor Universality, nous recommandons aux candidat.e.s de mentionner les compétences qu'ils/elles pourraient avoir dans d'autres langues.

• Une première expérience dans le domaine de la recherche sociale et/ou de l'entretien qualitatif.

Les avantages offerts par l'Université de la Sarre :

• Un horaire de travail flexible vous permettant de concilier travail et famille

• Un large éventail de programmes de formation continue et de développement professionnel

• Un modèle de gestion de la santé au travail avec de nombreuses options attrayantes, comme notre programme de sport universitaire.

• Régime complémentaire de retraite (RZVK)

• Tarif réduit sur les services de transports publics locaux (« Jobticket »)

Les candidatures, rédigées en anglais, allemand ou français, doivent être adressées par email avant le 1er mars 2020 à Monsieur le Professeur Markus Messling (minor.universality@uni-saarland.de) en indiquant le numéro de référence W1664.

Un seul fichier PDF contenant les documents suivant :

• lettre de motivation

• projet de recherche (max. 3 pages)

• copie des diplômes universitaires

• CV (avec liste des publications le cas échéant)

• lettre de recommandation



Les entretiens auront lieu en avril 2020. Pour toute question sur les modalités de candidature, veuillez contacter Dr. Hélène Thiérard (helene.thierard@uni-saarland.de).

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le projet ERC Minor Universality sur notre site internet : https://www.uni-saarland.de/lehrstuhl/messling/forschungerc-projekt.htm

Conformément à son plan pour l'égalité des chances, l'Université de la Sarre cherche à accroître la proportion de femmes dans ce domaine. Nous encourageons donc fortement les femmes à poser leur candidature. Les candidatures de personnes gravement handicapées présentant les mêmes aptitudes seront examinées en priorité. En principe, le travail à temps partiel est possible.

La rémunération est calculée en fonction du type de poste occupé et selon les critères à satisfaire dans le groupe de salaire TV-L correspondant.

Dans le cadre de votre candidature à l'Université de la Sarre (UdS), vous fournissez des données personnelles. Veuillez vous référer à notre déclaration de confidentialité pour plus d'informations sur la manière dont nous collectons et traitons les données personnelles conformément à l'art. 13 du Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). En soumettant votre candidature, vous confirmez que vous avez pris connaissance de la déclaration de confidentialité de l'Université de la Sarre.

TV-L = convention collective sur la rémunération des employés du secteur public dans les Länder allemands