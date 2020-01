MCJP, INALCO, Grands Moulins de Paris

Colloque international

Poétique du sujet dans le Roman du Genji et au-delà

身と心の詩学 —『源氏物語』を起点として

12 - 14 mars 2020

Coorganisé par l’Ifrae-Inalco et le Crcao-Université de Paris

« Groupe de recherche sur le Genji Monogatari »

avec le soutien de la Fondation du Japon, de la Fondation Internationale Toshiba et de Fondation de France,

en collaboration avec l’Université Waseda (SGU Project "Global Japanese Studies" - MEXT Grant)

Jeudi 12 mars 18h15-20h30

Maison de la culture du Japon à Paris

Komatsu Yasuhiko, Université Aoyama gakuin

Conférence inaugurale : Mi et kokoro dans le Japon ancien

Vendredi 13 mars

Auditorium de l’Inalco

9h 30 : Présentation générale du colloque

Session 1 : Place de la subjectivité (mi et kokoro) dans la construction du Roman du Genji

9h45 : Araki Hiroshi (Centre International de Recherche pour les Études Japonaises)

Le « désir irrévérencieux » et la construction du Roman du Genji : Ukifune, « la dame aux exercices d’écriture » comme fin du roman

10h 35 : Daniel Struve (Crcao-Université de Paris)

A propos du terme mi dans le livre « Ukifune » du Roman du Genji

11h45 : Zhang Longmei (Université des langues étrangères de Beijing Centre pour les Études japonaises de Beijing)

L’expression kazu naranu kokoro (« ce cœur qui ne compte pour rien ») chez Murasaki Shikibu

12h35 : Discussion finale de la première session

Session 2 : Dimension intersubjective de mi et kokoro

14h50 : Paul Shalow (Rutgers University)

Male Friendship and Substitution in the Uji Chapters

15h40 : Keith Vincent (Université de Boston)

Soseki and Shiki’s Homosocial Genji

17h00 : Terada Sumie (Ifrae-Inalco)

Mi et kokoro chez Izumi Kyôka : destination de l’âme dans Plein jour de printemps

17h50 - 18h40 : Discussion générale de la session 2

Samedi 14 mars

Amphithéâtre Buffon de l’Université de Paris

Session 3 Mi et kokoro : de Heian à l’époque médiévale

10h00 : Yamanaka Yuki (Université Tôyô)

Mi et kokoro dans les Notes de chevet

10h50 : Edward Kamens (Université Yale)

‘Kokoro no yami’ in The Tale of Genji

12h10 : Jinno Hidenori (Université Waseda)

La dimension psychique du mi et le kokoro : de l’Anthologie des poèmes japonais anciens et modernes au Roman du Genji

14h30 : Watanabe Yasuaki (Université de Tokyô)

Mi et kokoro dans la poésie japonaise médiévale

15h20 : Discussion finale de la troisième session

16h40 : Table ronde de clôture animée par Jinno Hidenori, Kimura Saeko, Daniel Struve et Terada Sumie

Interventions en français, en japonais et en anglais (avec mise à disposition de résumés en français et/ou en japonais) et interprétation consécutive (français-japonais) lors des discussions

