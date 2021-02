Le métier de sociologue

Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron

EHESS éditions

ISBN : 978-2-7132-2820-9

PRÉSENTATION

Achevé dans les nuits du printemps 68, dans des cafés ouverts tard et éloignés des manifestations de rue et des AG d’universités, Le métier de sociologue n’a pas conservé l’odeur des grèves, ni le bruit des barricades. Ce manuel en forme de manifeste a pourtant marqué définitivement l’histoire de la sociologie et plus largement celle des sciences sociales. Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon et Jean-Claude Passeron y posent un problème crucial et toujours actuel : sous quelles conditions, épistémologiques et historiques, la sociologie peut-elle être une science « comme les autres » ?

Ce livre, devenu classique, compte parmi les contributions les plus importantes et les plus novatrices de la sociologie contemporaine. Il comporte près de 50 extraits de textes fondateurs, introduits et discutés par les auteurs. L’ensemble témoigne d’un regard précurseur sur le rôle de la réflexivité et de l’inventivité dans la pratique de la recherche en sciences sociales.

Cette nouvelle édition au format poche est précédée d’une présentation inédite retraçant les origines, la gestation et la postérité de cette œuvre magistrale.



Sommaire



Présentation de Paul Pasquali : Les coulisses du Métier. Genèse et postérité d’un classique des sciences sociales



Première partie. Le métier de sociologue

Introduction. Épistémologie et méthodologie

Chapitre premier. La rupture

Chapitre 2. La construction de l’objet

Chapitre 3. Le rationalisme appliqué

Conclusion. Sociologie de la connaissance et épistémologie



Seconde partie. Textes d’illustration

Remarques sur le choix des textes

Avant-propos

Introduction. Épistémologie et méthodologie

Chapitre premier. La rupture

Chapitre 2. La construction de l’objet

Chapitre 3. Le rationalisme appliqué

Conclusion. Sociologie de la connaissance et épistémologie