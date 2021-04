Museo, le moteur de recherche pour œuvres d’art

Le moteur de recherche Museo propose de rendre accessibles ces trésors de culture numérique. Il suffit d'entrer un mot et des centaines de tableaux, textes et autres sculptures libres de droits vous sont aussitôt proposés.

Initié par Chase McCoy, un concepteur et développeur web de Chicago, Museo présente déjà les ressources diffusées en Open Content de l’Art Institute of Chicago, du Rijksmuseum, du Minneapolis Institute of Art, du Harvard Art Museums et de la New York Public Library Digital Collection, qui devraient être bientôt rejoints par des insititutions du monde entier.

Accéder au site Museo…