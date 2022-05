Avant d’être le cinéaste universellement reconnu que nous savons, Luis Buñuel (1900-1983) a été dans les années 20, à Madrid puis à Paris, comme ses amis García Lorca et Dalí, un poète conséquent. Le recueil Le chien andalou auquel nous avons adjoint de nombreux textes, relève assurément au premier chef de l’univers surréaliste, insolent et libertaire, dont Buñuel prouve qu’il fut avant même la rencontre avec Breton et la réalisation des films L’âge d’or et Un chien andalou, un des plus justes interprètes.