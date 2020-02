La précarité dans l’enseignement et la recherche

Université ouverte, 13 février 2020

https://universiteouverte.org/2020/02/10/la-precarite-dans-lenseignement-et-la-recherche/

Quelques éléments pour apprécier l’ampleur de la précarité dans le monde de l’université et de la recherche.

Cette note sur la précarité est destinée à donner rapidement de premiers éléments à celles et ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet, notamment pour en parler à leur étudiant·e·s ou autour d’eux·elles. Elle devra être constamment enrichie et complétée : n’hésitez pas à nous écrire (universiteouverte@protonmail.com) pour nous signaler des informations ou des ressources. Elle manque particulièrement d’informations sur la précarité des BIAT·O·SS (personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et des bibliothèques) & IT·A (Ingénieur·e·s, technicien·ne·s et personnels administratifs), sur la précarité étudiante, sur la situation des étranger·ère·s. Nous prévoyons également un développement sur l’évolution des contrats (notamment « type LRU ») et la « réforme » de l’assurance chômage du 1er novembre 2019.

