Université de l'Algarve

Appel à communications

L'enseignement-apprentissage des LE dans l'enseignement en présentiel et en ligne : héritage, perspectives et défis

Université de l’Algarve, Portugal (en ligne)

2-3 décembre 2021

L'extension des mesures de lutte contre la pandémie nous a obligés à repenser l'éducation en général et l'enseignement des langues étrangères en particulier. La transition de l'enseignement en présentiel vers l'enseignement en ligne et/ou mixte a été un défi pour les enseignants et les étudiants. Il est donc apparu nécessaire d'analyser ces nouveaux scénarios de travail, de réfléchir à l'action pédagogique et aux ressources éducatives, sans oublier l'influence des principes et lignes directrices du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Considérant que certains changements qui ont surgi dans le passé et dans la période actuelle devraient s'implanter définitivement, nous nous proposons de délimiter les frontières entre les héritages et les pratiques plus récentes, entre le tangible et le souhaitable, entre l'enthousiasme et la réticence, entre les générations d'enseignants et d'étudiants, pour faire apparaître clairement les défis auxquels l'éducation et la formation doivent répondre.

L’APROLÍNGUAS vous invite à faire le point sur l'état des tendances dans les approches du processus d'enseignement-apprentissage des langues, les théories sur la langue et sur l'apprentissage des langues sous-jacents, les principes méthodologiques et les pratiques qui les mettent en œuvre, au cours des vingt dernières années après le processus de Bologne.

Ainsi, nous invitons la communauté scientifique à participer à ce colloque international en soumettant des propositions de communication en lien avec l'un des axes thématiques suivants :

- Tendances méthodologiques dans l'enseignement des LE.

- Compétences des enseignants LE.

- Utilisation des TIC dans les cours de LE.

- Apprentissage intégré de contenu et de langue (AICL) dans l’enseignement supérieur

- LE à des fins professionnelles et universitaires.

- Affectivité et enseignement-apprentissage des LE.

- Politiques linguistiques et internationalisation dans l'enseignement supérieur.

Institution d’accueil

Université de l’Algarve

En collaboration avec

APEF

APHELLE

APPELE

ReCLes.pt

Communications orales

Présentations de 20 minutes.

Langues de communication :

Portugais, espagnol, français, anglais.

Propositions de communication

Chaque participant peut soumettre deux propositions de communication, au maximum, dont une proposition à auteur unique et une proposition à titre de co-auteur.

Les résumés doivent être rédigés en anglais et dans la langue de la présentation, si elle autre que l’anglais.

Les propositions de communications de 300-400 mots au maximum sont à soumettre OBLIGATOIREMENT avant le 15 juin 2021 et seront accompagnées d’une note biographique des auteurs de 150 mots au maximum, soumis à travers le lien suivant:

https://www.cognitoforms.com/Aprolínguas/AbstractSubmissionAPROLÍNGUAS2021

Les auteurs seront notifiés du statut de leur résumé le 15 juillet 2021.

La soumission doit se faire au moyen de deux documents distincts, comme indiqué ci-dessous : (Doc 1 : page de couverture + Doc 2 : résumé) afin de garantir l'anonymat en double-aveugle.

Tous les participants doivent s'inscrire et payer selon les délais définis, avant la date de l'événement.

Possibilités de publication

Les auteurs seront invités à soumettre des articles complets (date limite 15 avril 2022) pour publication dans des revues scientifiques indexées et/ou des éditeurs nationaux et internationaux, après une évaluation anonyme par double-aveugle.

Soumission de résumé

15 juin 2021

Notification des auteurs

15 juillet 2021

Inscription

15 septembre 2021

Date limite d’inscription

15 octobre 2021

Date du colloque

2-3 décembre 2021

Paiement des participants

Jusqu’au 15 sept.

Du 16 sept. au 15 oct.

Membres de l’APRÓLÍNGUAS

50 EUR

70 EUR

Membres des associations partenaires*

60 EUR

80 EUR

Étudiants inscrits en master ou doctorat**

30 EUR

50 EUR

Autres orateurs

80 EUR

100 EUR

Public

20 EUR

30 EUR

*preuve d’adhésion en cours de validité requise

**preuve d’inscription en cours de validité requise

Les frais d'inscription comprennent :

Accès gratuit à toutes les sessions de la conférence

Certificat de participation/certificat de présentation

Possibilité de soumission des communications pour publication

Modalité de paiement

Virement bancaire:

PT50 0018 00080556946102094

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

Remboursements

Veuillez noter qu'il n'y aura aucun remboursement en cas de désistement.

Formulaire de soumission des résumés :

https://www.cognitoforms.com/Aprolínguas/AbstractSubmissionAPROLÍNGUAS2021

Accès au formulaire d’inscription :

https://www.cognitoforms.com/Aprolínguas/RegistrationFormAprolínguas2021Conference

La preuve du virement bancaire doit être présentée au moment de l'inscription.

Comité organisateur

Mercedes Rabadán Zurita

Ana Clara Simão Viegas dos Santos

Catherine Marie Simonot

Maria Isabel Mendonça Orega

Joaquim Agostinho de Oliveira Guerra

Rosana Corga Fernandes Durão

Filipa Perdigão Alexandre Ribeiro

Catherine Pasquier

Pedro Emanuel Quintino de Sousa

Contact

Aprolinguas2021@ualg.pt

Veuillez utiliser le modèle ci-dessous pour soumettre la page de couverture (DOC 1) et le résumé (DOC 2) au format Word :

DOC 1 : PAGE DE COUVERTURE

TITRE DU RÉSUMÉ [Arial 10 pts, gras, gauche]

[espace]

Nom et email du premier auteur [Arial, 10 pts, gras, gauche] Nom de l’instituition [Arial, 10 pts, normal, gauche]

Pays [Arial, 10 pts, normal, gauche]

Nom e email du second auteur [Arial, 10 pts, gras, gauche] Nom de l’instituition [Arial, 10 pts, normal, gauche]

Pays [Arial, 10 pts, normal, gauche]

Nom e email du nième auteur [Arial, 10 pts, gras, gauche] Nom de l’instituition [Arial, 10 pts, normal, gauche]

Pays [Arial, 10 pts, normal, gauche]

Langue de communication [portugais, espagnol, français et anglais] [Arial, 10 pts, gras, gauche]

Note biographique de chaque auteur (max 150 mots) [Arial, 10 pts, normal, gauche]

DOC 2: ABSTRACT IN ENGLISH

TITLE OF ABSTRACT [Arial, 10 pts, normal, centred]

[space]

Research Topic [according to the conference thematic strands] [Arial, 10 pts, normal, centred]

[space]

The text of the abstract should be between 300 and 400 words and written in normal text, using Arial 10 pts, alignment justified, 1.5 line spacing. All margins should be set at 2.5 cm. Please do not include headers or footnotes.

[space]

Keywords: Include 5 to 6 keywords, separated by commas

Between 5 and 8 references (APA style)

RÉSUMÉ DANS LA LANGUE DE LA COMMUNICATION SI DIFFÉRENTE DE L'ANGLAIS

TITRE DU RÉSUMÉ [Arial, 10 pts, normal, centré]

[espace]

Sujet de recherche [selon les axes thématiques de la conférence] [Arial,10 pts, normal,centré]

[espace]

Le texte du résumé doit compter entre 300 et 400 mots et être rédigé en texte normal, en utilisant Arial 10 pts, alignement justifié, interligne 1,5. Toutes les marges doivent être fixées à 2,5 cm. Veuillez ne pas inclure de titres ou de notes de bas de page.

[espace]

Mots clés : incluez 5 à 6 mots clés, séparés par des virgules.

Entre 5 et 8 références (normes APA)