L’originalité des recherches de Luc Boltanski et Arnaud Esquerre n’est plus à démontrer.

Les deux sociologues s’intéressent dans ce nouvel ouvrage à deux processus constitutifs de l’espace public. D’une part, les processus de mise en actualité : se saisissant de ce qui se passe maintenant, ces processus font connaître à nombre de personnes l’existence de faits que ces dernières n’ont pas, pour la plupart, directement vécus et les accompagnent généralement d’une description et d’une interprétation. Et, d’autre part, les processus de politisation : se saisissant de faits mis en actualité, ces processus les problématisent, en sorte que l’actualité concerne chacun, et par conséquent aussi l’État, tout en donnant lieu à des interprétations dont les divergences suscitent des commentaires, des polémiques et des divisions.

Boltanski et Esquerre fondent leurs analyses sur les milliers de commentaires mis en ligne par des lecteurs du quotidien Le Monde en septembre et octobre 2019 ; et les milliers de commentaires postés sur deux chaînes de vidéo d’actualité passée mises en ligne en janvier 2021 par l’Institut national de l’audiovisuel. Chemin faisant, ils reconstituent la norme du dicible en comparant les commentaires publiés et les commentaires rejetés par les instances de modération ; ils saisissent des opinions en train de se faire, au lieu de les recueillir sous la forme stabilisée, souvent réflexive et prudente, des réponses à des entretiens ou des sondages. Ils cartographient les processus de politisation à notre époque, tels le féminisme, l’écologie, l’immigration, les religions, le nationalisme, l’Europe, etc.

Loin d’être un livre de plus sur la presse, les médias ou les réseaux sociaux, c’est ici un grand livre sur la formation de l’opinion politique en démocratie et la manière dont en sont affectées nos vies quotidiennes.

Feuilleter le livre...