Julien d'Huy, Cosmogonies. La préhistoire des mythes,

La Découverte, oct. 2020.

EAN : 9782348059667





Comment expliquer les ressemblances troublantes que l’on observe entre des mythes dont l’aire de répartition fait parfois le tour de la Terre, alors même que les populations auprès desquelles ils ont été recueillis, distantes dans l’espace ou dans le temps, n’ont pu se côtoyer ? Se pourrait-il que cet air de famille relève non de convergences fortuites mais de véritables liens de parenté unissant des récits transmis de génération en génération au fil du peuplement humain de la planète ? En empruntant aux biologistes de l’évolution leurs méthodes statistiques de classification des espèces du vivant sous forme d’arbres phylogénétiques, cet ouvrage novateur entreprend d’étayer de manière rigoureuse une intuition fondatrice de la mythologie comparée.

De Polyphème à la Femme-Oiseau et à la Ménagère mystérieuse, en passant par le Plongeon cosmogonique, le Soleil volé et les mythes de matriarchie primitive, Julien d’Huy montre comment des récits apparemment disjoints les uns des autres se ramifient autour de troncs communs, qui s’enracinent dans les profondeurs de la Préhistoire. Suivant leur évolution, ponctuée d’altérations, d’emprunts et d’oublis, au gré des pérégrinations de notre espèce, il retrace la généalogie de grandes familles de mythes qui se sont propagées depuis des temps immémoriaux.

Mais la reconstitution de ce processus de transmission d’un patrimoine mythologique ouvre une perspective plus vertigineuse encore : reconstruire les protorécits dont les versions documentées sont issues ; autrement dit, faire à nouveau résonner les premiers mythes de l’humanité et appréhender la vision à travers laquelle nos lointains ancêtres donnaient sens au monde qui était le leur.

Lire un extrait…

Sommaire

Préface

Prélude

Premier mouvement / Le cycle de la terre

1. Polyphème

Une brève histoire des classements en mythologie comparée

Un exercice pour comprendre

La généalogie des mythes

2. De l’approche phylogénétique en mythologie comparée

Des mythes et des arbres

L’arborescence des mythes

Les arbres de Polyphème

Au-delà de l’arbre…

Comment s’est diffusé le mythe ?

Une évolution alternant stases et changements

Reconstruction du protorécit

Des mythes aux sociétés ?

Conclusion provisoire

Interlude. Le serpent gardien des eaux

Deuxième mouvement / Le cycle de l’eau

3. Le Plongeon cosmogonique

Une histoire partagée des deux côtés du détroit de Béring

L’interprétation géologique

L’interprétation psychanalytique

L’interprétation aréale

L’interprétation structurale

Une version sibérienne du Plongeon cosmogonique

Des mythes en rapport de transformation

4. Comment se transmettent les traditions mythologiques

Création du monde et catastrophes cosmiques

Un arbre de traditions ?

Reconstruction de protomotifs mythologiques

Autour du Plongeon cosmogonique

Conclusion provisoire

Interlude. Le serpent a-t-il volé le soleil ?

Troisième mouvement / Le cycle du feu

5. Le vol du feu

Soleil caché, soleil volé

Le feu à la source du soleil

Conclusion partielle

6. Les mythes de matriarchie primitive

Le matriarcat originel : un récit patriarcal

Une symbolisation fondatrice

Faire du mythe à partir du mythe

Se libérer des mythes ?

7. La maîtresse des animaux

Retour à Polyphème

Dans la caverne obscure

En résumé

Interlude. Du mythe au conte

Quatrième mouvement / Le cycle de l’air

8. Le récit de la Femme-Oiseau

Une alliance avec la surnature

Un peu de structuralisme pour rejoindre la phylogénétique

Une femme-oiseau aquatique

L’approche aréologique

Approche statistique des mythes de la Femme-Oiseau

Différentes interprétations du récit

9. La Ménagère mystérieuse

La Ménagère mystérieuse et la Femme-Oiseau : un groupe de transformation ?

Analyse statistique de la Ménagère mystérieuse

Exogamie et patrilocalité

La Femme donatrice

Final en mythe majeur

La sortie d’Afrique et le peuplement de l’Eurasie

Le peuplement des Amériques

Un lien entre les peuples



Annexes

Annexe de la première partie

Arbre bayésien

Arbre de parcimonie

Calcul de l’effet de la distance depuis trois origines possibles du mythe de Polyphème

Calcul de la corrélation entre nombre de nœuds et longueur des branches

Annexe de la deuxième partie

Base de données sur laquelle s’appuie l’approche phylogénétique

Effet de la distance géographique sur la variabilité des mythes

Méthode de construction des arbres de tradition

Annexe de la troisième partie

Le récit du Soleil volé : corpus

Méthode de construction des arbres

Utilisation du logiciel Structure

Les mythes d’origine du feu et de la matriarchie

Annexe de la quatrième partie

Base de données sur laquelle s’appuie l’approche phylogénétique des traditions liées à la sexualité (partie F du corpus de Yuri Berezkin) et analyses subséquentes

Méthode de construction des arbres de la Femme-Oiseau

Méthode de construction des arbres de la Ménagère mystérieuse

Remerciements

Bibliographie.