Adresse : Université de Grenoble, Petite Salle des colloques, bâtiment Stendhal F, 4e étage

Journée d'études



Sylvain Prudhomme, un nomadisme du roman



9h30



"Mot d'ouverture" (Pascale Roux et Laurent Demanze, UGA)



10h



« Figures du voyageur chez Sylvain Prudhomme : une anthropologie du nomadisme » (Liouba Bischoff, ENS de Lyon)



11h



« Hommes-brebis et hommes-papillons ou les épuisements du terrain » (Mathilde Roussigné, EHESS)



14h



« Au bivouac des voix » (Aline Marchand, Paris Sorbonne Nouvelle)



15h



« Penser et raconter l'Afrique en contexte décolonial » (Ridha Boulaabi, UGA)



16h



Entretien avec Sylvain Prudhomme (Bibliothèque universitaire Droit-Lettres)



Avec Catherine Mariette, Aline Marchand et Pascale Roux .