Hormis Pygmalion, dans sa version cinématographique My Fair Lady, l’œuvre de Bernard Shaw est aujourd’hui presque complètement inconnue du public français. Parmi les mélomanes, rares sont ceux qui ont lu le Parfait wagnérien ou qui en connaissent même l’existence ; plus rares encore ceux qui savent que ce célèbre essai était le fruit d’une familiarité professionnelle avec la musique.



C’est en effet comme critique musical, et rapidement l’un des plus talentueux d’Europe, que Shaw est entré dans la carrière journalistique et littéraire. Pendant près d’une vingtaine d’années (de 1876 à 1894), il a tenu avec un brio croissant une chronique musicale régulière dans la presse londonienne ; et même lorsqu’il cessa cette activité, il n’en continua pas moins à publier, de temps à autre, des articles marquants.



Wagner et les interprètes wagnériens de son temps constituant le massif central de ses écrits sur la musique, ceux qui en traitent ont été ici rassemblés. Mais cette anthologie ne devrait pas intéresser seulement les wagnériens. Comme, dans les articles de Shaw, Wagner voisine souvent avec d’autres compositeurs précédents ou contemporains ; et que ses principaux interprètes outre-Manche, tant à l’opéra qu’au concert, venaient principalement de l’étranger et s’illustraient aussi dans d’autres répertoires, c’est une large part de la création et de la vie musicales européennes dans la seconde moitié du XIXe siècle qui s’y trouvent évoquée par un critique d’une indépendance de jugement et d’une verve incomparables.

PRESSE

C'est entre 1876 et 1898 que Shaw se fait un nom comme critique musical, bien qu’il ait continué de publier sur la musique jusqu’à la fin de sa vie. Ses articles mettent en scène son propre rôle de critique. [...] Il s’enthousiasme pour de nombreux compositeurs, de Mozart et Beethoven à Verdi, mais son grand amour est Wagner, en qui il voit, non pas l’apôtre de quelque mystique raciste, mais le prophète d’une utopie sociale.

Causeur - 01/02/2022

TABLE DES MATIÈRES

Avertissement

Préface



Hommes et femmes du jour. Richard Wagner (The Hornet, 9 mai 1877)

Le festival Wagner (The Hornet, 6 juin 1877)

Wagner à Covent Garden (The Hornet, 23 juin 1877)

Les galons de Herr Richter (The Dramatic Review, 8 février 1885)

Les concerts Richter (The Dramatic Review, 2 mai 1885)

Rubrique d’art (Our Corner, juillet-décembre 1885)

Richter prend de l’embonpoint (The Dramatic Review, 31 octobre 1885)

Wagner sur la direction d’orchestre (The Pall Mall Gazette, 28 mai 1887)

Le deuxième concert Richter de la saison (The Pall Mall Gazette, 15 mai 1888)

Concerts : Wagner et Mendelssohn (The Star, 23 février 1889)

L’orchestre de Richter dégénère (The Star, 5 avril 1889)

Un « Lohengrin » mutilé (The Star, 31 mai 1889)

Le magistral Richter (The Star, 9 juillet 1889)

Une entreprise désespérée (The Star, 15 juillet 1889)

La saison d’opéra et ses enseignements (The Star, 26 juillet 1889)

Impressions de voyage (The Star, 2 août 1889)

Bassetto à Bayreuth (The Star, 1er août 1889)

« Tristan et Isolde » (The Star, 6 août 1889)

« Die Meistersinger » (The Star, 6 août 1889)

Le deuxième « Parsifal » (The Star, 7 août 1889)

Un aller-retour à Bayreuth (The Hawk, 13 août 1889)

Mozart et Wagner (The Star, 23 août 1889)

La saison lyrique (The Scottish Art Review, septembre 1889)

Wagner à Bayreuth (The English Illustrated Magazine, octobre 1889)

Des « Maîtres chanteurs » anglais ? (The Star, 2 mai 1890)

Une infernale chevauchée (The World, 18 juin 1890)

Hommes d’aujourd’hui. Hans Richter (The Scots Observer, 28 juin 1890)

La Neuvième de Beethoven (The World, 23 juillet 1890)

La société Wagner (The World, 25 février 1891)

Une idée « impie » ? (The World, 1er avril 1891)

Les frères De Reszke (The World, 22 avril 1891)

L’anniversaire de Wagner (The World, 3 juin 1891)

L’assommant requiem de Brahms (The World, 24 juin 1891)

Le silence de Bayreuth (The World, 17 février 1892)

Wagner révolutionnaire (The World, 24 février 1892)

« Siegfried » à Covent Garden (The World, 15 juin 1892)

De « Judas » à « L’Or du Rhin » (The World, 29 février 1892)

Les opinions de Wagner (The World, 13 décembre 1892)

Sur les traces de Wagner (The World, 15 mars 1893)

Les théories de Wagner (The World, 17 janvier 1894)

L’art de disposer des morts (The World, 14 février 1894)

L’intuition de Herr Mottl (The World, 25 avril 1894)

Vingt ans trop tard (The World, 30 mai 1894)

De « La Navarraise » à « La Walkyrie » (The World, 27 juin 1894)

L’opéra allemand au théâtre de Drury lane (The World, 18 juillet 1894)

Bassetto au festival Wagner (The World, 21, 23-26 juillet 1894)

Bayreuth, ou l’indifférence à la beauté (The World, 1er août 1894)

Le festival de Bayreuth (The Pall Mall Budget, 2, 9 et 16 août 1894)

Le premier « Lohengrin » de Bayreuth (The World, 8 août 1894)

Siegfried’s Tod (The Pall Mall Budget, 15 novembre 1894)

Hermann Levi (Daily Chronicle, 29 avril 1895)

La huitième symphonie de Beethoven (Daily Chronicle, 6 novembre 1895)

Bassetto à Bayreuth (The Star, 22-25 juillet 1896)

Compositeurs et professeurs du siècle prochain (The Musician, 19 mai 1897)



LE PARFAIT WAGNÉRIEN

Préface à la première édition (1898)

Préface à la deuxième édition (1901)

Préface à la première édition allemande (1907)

Préface à la troisième édition (1913)

Préface à la quatrième édition (1923)

Le parfait Wagnérien (1898)

Quelques wagnériens imparfaits (The Critic, 28 janvier 1899)

Livres récents consacrés à Wagner

Encore un mot sur Verdi (The Anglo-Saxon Review, mars 1901)

Une morale qu’on a négligé de tirer du centenaire de la naissance de Wagner (The New Statesman, 31 mai 1913)

L’opéra bâclé (The Nation, 22 juin 1918)





Index