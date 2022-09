Adresse : Maison Elsa Triolet-Aragon, Saint-Arnoult-en-Yvelines

"Il y a quarante ans, Aragon s’éteignait à Paris avant de retrouver Elsa Triolet dans le parc de leur maison de Saint-Arnoult-en-Yvelines.C’est un héritage d’échelle continentale que l’écrivain nous laisse, avec ses majestueuses montagnes, ses prairies rayonnantes, ses forêts qui ne s’offrent pas au visiteur distrait, ses vallées intimes, ses failles... Un héritage pour penser le siècle passé. Un héritage pour vivre et aimer aujourd’hui."

Journée d'hommage à Louis Aragon, samedi 1er octobre 2022

14h-15h30 - CHANTS D'ARAGON : UNE TRAVERSÉE DE L'ŒUVRE DE L'ÉCRIVAIN

Par la voix de Valentin Fruitier, Grégoire Leprince-Ringuet, Christian Gonon de la Comédie française et François Marthouret, le moulin de Villeneuve résonnera des mots du poète, depuis ceux de la prime jeunesse jusqu'à ceux du crépuscule.

16h-17h30 - AVEC ARAGON : RENCONTRES D'AUTEURS CONTEMPORAINS

Les romanciers Erik Orsenna, François Taillandier, Éric Vuillard et Alice Zeniter, avec les poètes Olivier Barbarant et Franck Delorieux évoqueront leur rapport de lecture et d’écriture avec l’auteur du Fou d’Elsa et de La Semaine sainte. Sophie Joubert, journaliste, animera cette table ronde.

18h-19h30 - « ÊTRE OU PARAÎTRE » : SPECTACLE CHORÉGRAPHIÉ

Les corps seront invités dans un spectacle inédit chorégraphié par Julien Derouault et Marie-Claude Pietragalla, « Être ou paraître », avec les danseurs du Jeune Théâtre du Corps.

20h45 - CLÔTURE : CONCERT INEDIT DE LA CHANTEUSE JULIETTE

La grande marieuse de mots Juliette proposera un concert inédit pour clôturer les 40 ans de la mort d’Aragon, partageant ainsi son amour pour la poésie et pour la chanson française.

RUE DE VARENNE : RECONSTITUTION NUMERIQUE DE L'APPARTEMENT PARISIEN D'ARAGON

Aragon a longtemps vécu dans un appartement situé au 56 de la rue de Varenne qu’il avait transformé en carrefour de la vie intellectuelle et artistique de son temps. Tapissant les murs de photographies, cartes postales, œuvres d’art et objets, le poète avait fait de ce lieu de vie une œuvre en perpétuel mouvement. Avec le concours d’Origins Studio, nous présenterons une première reconstitution numérique de cet appartement.

« MOT » : INAUGURATION D'UNE SCULPTURE

L’artiste François Abélanet dévoilera une œuvre monumentale : « Mot ». Cette sculpture en acier rejoindra le jardin de sculptures.

PORTRAIT D'ARAGON : DEDICACES DE HOPARE

Une séance de dédicaces aura lieu avec l’artiste Hopare à l’occasion du tirage de l’édition limitée du portrait d’Aragon réalisé lors d’une performance au Petit Palais en janvier.

EXPOSITION : CLAUDE VIALLAT

En 1982, Aragon punaisait sur les murs de son appartement parisien le carton d’invitation de l’exposition de Claude Viallat au centre Pompidou. Quarante ans plus tard, Viallat revient sur les murs d’Aragon.

