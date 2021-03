Enseignant(e) en Expression & Communication

Contexte du poste :

En Seine-et-Marne, l'UPEC accueille plus de 3000 étudiants sur les sites de Sénart et de Fontainebleau. L'IUT Sénart Fontainebleau dispose d'une importante offre de formation avec 9 DUT/BUT et plus de 20 licences professionnelles alors que les campus hébergent aussi d'autres formations : Langues Etrangères Appliquées (LEA), Sciences de l'Ingénieur, Droit, la licence Management International de l'IAE Gustave Eiffel ainsi que le Master MEEF de l'ESPE.

Descriptif du poste :

La personne recrutée rejoindra l’équipe pédagogique 2021/2022 et interviendra en DUT/BUT Génie Civil – Construction Durable (GCCD) 1ère et 2ème année (formation initiale et apprentissage). Il s’agira d’enseigner dans le cadre du module d’Expression Communication et de Projet Professionnel Personnel, conformément au Programme Pédagogique National :

Préparation à l’emploi (stage/apprentissage) : CV, lettre de motivation, entretien…

Expression écrite et orale

Culture générale et économique

Sujets d’actualité

Projet professionnel

Projet Voltaire

Des projets transversaux pourront être envisagés avec l’équipe pédagogique du département Génie Civil et d’autres départements.

Compétences requises :

De formation Bac +5 en Gestion, Communication ou Lettres Modernes

Une expérience de la Communication ou de la GRH en entreprise OU une première expérience de l'enseignement littéraire ou économique

Forte motivation pour l'enseignement et l'accompagnement des étudiants

Rigueur, sens de l’organisation

Des qualités d’animation, de gestion de groupe

Goût pour le travail en équipe

*

Type de poste :

Titulaire ou contractuel(le) de la Fonction Publique (selon statut)

Prise de poste : 1er septembre 2021

Service minimal annuel de 192 heures de cours

*

Contact, candidatures et informations :

Cecile.seigneuret@iutsf.org et Perrine.buisson@u-pec.fr

merci d’envoyer votre CV à ces deux adresses