Chères et chers collègues,



Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter au nom du bureau une bonne année 2022, riche en satisfactions tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.

Les décrets sur le "repyramidage" et sur le RIPEC ont été publiés. La DGRH les a transmis aux présidentes et présidents de sections et vous en avez peut-être pris connaissance.

En ce qui concerne le projet de suppression du contingent national pour l'avancement de grade, j'ai rencontré cette semaine la conseillère du Président de la République et verrai le conseiller du Premier Ministre la semaine prochaine. Je compte également obtenir un rendez-vous auprès du cabinet de la ministre.

Vous trouverez ci-joint le texte de la pétition que nous vous proposons de signer. N'hésitez pas à la diffuser et à la faire signer. Nous vous invitons à signer la pétition en précisant après votre nom et votre prénom, votre statut, votre discipline, votre établissement d'appartenance et vos éventuelles fonction dans les instances universitaires (membre de Conseil, Directeur/rice de composante, Directeur/rice d'unité de recherche, vice-président/e, président.e d'établissement ...).



Lien vers la pétition : https://www.wesign.it/fr/education/carrieres-universitaires--pour-lequilibre-entre-le-local-et-le-national



La suppression du contingent national serait non seulement une attaque supplémentaire contre le CNU mais aussi et surtout la fin d'une double voie d'avancement et d'un équilibre garant d'indépendance et d'équité.



Bien à vous,



pour le bureau,



Sylvie Bauer