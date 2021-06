Contrainte, forme, écriture. Entretien avec F. Forte et J. Jouet (Diakritik.com)

en ligne sur Diakritik.com, le 10 juin 2021

Dos, pensée (poème), revenant de Jacques Jouet et Nous allons perdre deux minutes de lumière de Frédéric Forte paraissent respectivement en 2019 et 2021 aux éditions P.O.L. Membres de l’Oulipo, les deux auteurs intègrent différentes contraintes dans leur travail d’écriture. Entretien avec Frédéric Forte et Jacques Jouet.

