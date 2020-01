Nancy

Sommes-nous (encore) dans l’âge moderne des comics ?

Jeudi 5 et vendredi 6 mars 2020

Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy.

Programme du colloque

Jeudi 5 mars 2020

9 heures 15 : Accueil

Session 1 : Interroger les âges

9h30 - 10 h05 : Jean-Matthieu Méon

Pendant la crise, la saga continue. Principes de continuité et de multiplicité dans les comics de super-héros de l’âge moderne.

10h05 – 10h40 : Yann Graf

Watchmen et Crisis : « Rien ne finit jamais...»

10h40 – 11h : Pause

Session 2 : Pas de modernité sans révision ?

11h – 11h35 : Loïse Bilat

Jessica Jones : un dépassement du révisionnisme du Modern Age ?

11h35 – 12h10 : Alex Nikolavitch

Les séries-programmes de Warren Ellis

12h10 – 12h45 Siegfried Würtz (sous réserve)

Top 10 : Comment être moderne 15 ans après Watchmen ?

12h45 – 14h05 : Pause de midi

Session 3 : Comic books, adaptations et produits dérivés

14h10 – 14h45 : Tatiana Dronjak

Le comics dans le jeu de société

14h45 – 15h20 : Tommy Thompson

They'll Remember That: Enriching Comic Book Adaptations in Video Games

15h20 – 15h55 : Victoria Lagrange

Fables de Bill Willingham, vers un âge post-moderne du comics ?

15h55 – 16h25 : Pause

16h25 – 18h Table ronde sur la médiation des comics, avec Cédric Calas, Sonia Dollinger, François Hercouët, Matt, Chris Stupnicki, Arnaud Tomasini.

Vendredi 6 mars 2020

Session 4 : Marges des comics

9h30 – 10h05 : Maël Rannou

De l'auto-édition montréalaise au repackaging américain : une bande dessinée québécoise aux États-Unis

10h05 – 10h40 : Lorenz Antognini

In the Crack of the Dawn: un découper-coller abstrait dans la constellation des comic books

10h40 – 11h : Pause

Session 5 : Extension et enjeux des univers transmédiatiques

11h – 11h35 : Frédéric Aubrun et Vladimir Lifschutz

Du médium bédéique à la série Gotham : le traitement médiagénique de Batman

11h35 – 12h10 : Sophie Bonadè

Repousser les frontières des médias, le comic book comme support d’adaptation des séries télévisées Star Trek.

12h10 – 12h45 : Victor-Arthur Piégay

Cauchemarder Riverdale ou la puberté tardive d’Archie Comics

12h45 – 14h10 : Pause de midi

Session 6 : Diversité, inclusivité, représentation

14h10 – 14h45 : Estelle Bédée

Modernité, renouvellements et va-et-vient des comics: la figure noire super-héroïque.

14h45 – 15h20 : Maëva Bekkar

Yes We Khan : représentation et diversité religieuse chez Marvel Comics

15h20 – 15h55 : Camille Zimmermann

Être une Super-héroïne dans les années 2010 : en finir avec la vision postféministe de l’empowerment.

15h55 – 16h25 : Pause

16h25 – 17h30 : Table ronde sur la traduction des comics, avec Cédric Calas, Alex Nikolavitch et Edmond Tourriol