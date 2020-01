DÉPARTEMENT DES LANGUES ET CULTURES

Chargé d’enseignement d’exercice incomplet en français (10 mois)

Date limite de candidature : 1er mars 2020

Prise de fonction : Septembre 2020

Le Département des langues et cultures de l'École polytechnique est susceptible de recruter un(e) enseignant(e) d’exercice incomplet sur un poste de Chargé d’enseignement en français d’une durée de 10 mois.

Il s’agit d’un poste d’exercice incomplet cumulant l’activité d’enseignement à l’École polytechnique avec un emploi principal exercé dans le monde académique ou professionnel. Le poste est ouvert sans aucune condition d'âge et de nationalité.

Charges d’enseignement : 50%, 96 heures (sur 10 mois)

Titulaires d’un doctorat, de l’Agrégation ou du CAPES, les candidates et candidats devront avoir une solide expérience de l’enseignement du français langue étrangère dans le supérieur et justifier d’une excellente formation en français langue étrangère, littérature ou linguistique.

Les candidats devront être en mesure de contribuer à l’enseignement du français dans les programmes et formations proposés à l’École (Bachelor, Cycle ingénieur polytechnicien, Masters, Doctorants ...). Ils disposeront d’une grande expérience de l’enseignement du français langue étrangère à des groupes linguistiquement et culturellement hétérogènes de tous niveaux (A1 à C2) et seront également capables de proposer des cours généraux et thématiques à fort contenu culturel. Il est donc souhaitable que les candidats proposent dans le dossier de candidature à la fois des cours thématiques avancés et des cours de français débutants et élémentaires. Une expérience en grandes écoles ou en écoles d’ingénieur serait particulièrement appréciée.

La personne recrutée aura également le goût du travail en équipe et participera aux différentes tâches administratives et pédagogiques afférentes à l’organisation des enseignements de la Section de français. L'École polytechnique étant dans une dynamique forte d’ouverture à l'international, une bonne connaissance des milieux universitaires étrangers et des étudiants qui en sont issus constituera un avantage ; de même que la maîtrise de l’anglais. Une bonne connaissance des outils et de l’enseignement numérique (cours en ligne, Moocs, etc.,) serait également un atout.

Ce poste nécessite donc une forte implication et une grande disponibilité (deux demi-journées par semaine).

La date limite de candidature est fixée au 1er mars 2020. Le dossier de candidature devra comporter un CV détaillé, une lettre de motivation et un exposé du projet d’enseignement. Il comportera également le nom et l’adresse de 3 référents pouvant être contactés pour fournir des lettres de recommandation.

Les candidatures s’effectuent uniquement en ligne :

https://candidatures-calliope.polytechnique.fr/calliope-fo/recherche/index.php?lang=fr

Contact : Julie André, Responsable de la Section de français

julie.andre@polytechnique.edu