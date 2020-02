La Rochelle Université

Colloque « Édouard Glissant. Du discours antillais au Tout-Monde :

Ce colloque de trois jours est co-organisé par

le Centre Intermondes, l’Institut du Tout-Monde,

le Département Lettres, la Maison des Étudiants,

le CRHIA de La Rochelle Université,

Les Lapidiales,

le théâtre Amazone Cie

et le Centre International de la mer de Rochefort en présence de Patrick Chamoiseau (sous réserve)

du 14 au 16 octobre 2020.

Édouard Glissant est l’auteur d’une pensée critique exceptionnelle dans le domaine des sciences humaines qui nécessite d’être sans cesse revitalisée, invisiblement mise en danger parce qu’elle va à l’encontre de la pensée dominante. Elle est pourtant l’une des façons les plus positives de penser notre société actuelle en crise perpétuelle, lourd héritage des erreurs d’un passé dont toutes les leçons n’ont pas été tirées.

Celui qui a pu être considéré comme un maître en son temps peut maintenant apparaître comme un espoir ; il a en effet pensé le « Tout-Monde »[1] qui permet de rendre compte « de notre univers tel qu'il change et perdure en échangeant et, en même temps, la “vision” que nous en avons ». Il nous a donc laissé, dans son œuvre considérable et multiforme, les outils théoriques pour construire une autre forme de mondialisation. Cette dernière n’est pas limitée aux échanges économiques et à l’enrichissement de certaines nations aux dépens d’autres qui n’est finalement qu’une forme moderne d’esclavage et de colonisation tuant notre planète à petit feu, mais bien celle de la Mondialité[2], la « face humaine de la mondialisation ».

Parcours dans la littérature-monde et les cultures-monde.

C’est donc l’espoir qui renaît en lisant l’œuvre d’Édouard Glissant : l’espoir d’un monde où l’harmonie est possible dans la différence et la multiplicité plutôt que dans l’uniformisation et « l’universel généralisant », mais aussi l’envie de combattre comme il l’a fait lui-même préférant toujours le terme « crier » à celui « d’écrire » pour évoquer son écriture militante. Sa pensée repose elle-même sur des concepts essentiels qu’Édouard Glissant n’a cessé de nous transmettre et de nous expliquer : le métissage, le multilinguisme, l’identité dans ses rapports avec la racine, le rhizome et finalement la relation, l’antillanité etc. et bien évidemment la créolisation, concept central qu’il définit lui-même comme « la rencontre, l’interférence, le choc, les harmonies et les disharmonies entre les cultures, dans la totalité réalisée du monde-terre ».

Comment cette pensée complexe et salvatrice, qui dépasse largement les frontières de la francophonie et semble contenir les germes d’un autre monde possible, est-elle née chez l’élève d’Aimé Césaire et le lecteur de Franz Fanon ? Comment s’est-elle construite et transmise à ses contemporains[3] ? Quelles traces en possède-t-on et quelle puissance a-t-elle aujourd’hui ?

Voici autant de questions que le colloque « Édouard Glissant : Du discours antillais au Tout-Monde » se propose d’explorer en mettant l’accent sur la relation entre Édouard Glissant et les écrivains francophones contemporains, sur les racines et les prolongements de sa pensée et sur l’interaction entre sa pensée et la francophonie.

*

Les propositions de communication sont à transmettre avant le 15 mai 2020 à l’adresse suivante :

colloqueglissant@gmail.com

[1] Traité du Tout-Monde, 1997

[2] « Si vous vivez la mondialité, vous êtes au point de combattre vraiment la mondialisation » (Cohée du Lamentin, 2005).

[3] Y. Bonnefoy, M. Leiris, J.M.G. Le Clezio, A. Césaire, R. Confiant, J. Barnabé, P. Chamoiseau pour ne citer qu’eux.