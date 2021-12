Marcel Proust, un roman parisien

Sous la direction d’Anne-Laure Sol

Éditions Paris Musées/musée Carnavalet

39,90 €

20 x 30 cm, 256 pages, relié pleine toile, 250 illustrations

ISBN 978-2-7596-0512-5



Publié à l’occasion de l’exposition « Marcel Proust, un roman parisien », cet ouvrage met en lumière les rapports de l’écrivain à Paris et interroge la place de la ville dans le roman proustien.

Né et mort à Paris, Marcel Proust évolue dans les quartiers haussmanniens fréquentés par l’aristocratie et la grande bourgeoisie financière, industrielle et culturelle. Au cœur de la capitale, la chambre où il écrivit À la recherche du temps perdu, conservée au musée Carnavalet, s’impose comme le véritable laboratoire de la création littéraire.

Se référant à l’architecture du roman et aux lieux parisiens emblématiques, une vingtaine d’essais et plus de deux cents œuvres – peintures, dessins, photographies, objets d’art, accessoires de mode, manuscrits et documents – proposent un voyage inédit dans l’œuvre et dans l’histoire de la ville, entre réel et réinvention.





Sommaire



Chronologie Luc Fraisse



L’ancrage parisien de la famille Weil Évelyne Bloch-Dano



Le Paris de Proust, d’Haussmann à Marcel Poëte Alice Thomine-Berrada



Pastiches et mélanges : les hôtels particuliers fréquentés par Proust Roselyne Bussière



Paris de papier Luc Fraisse



Les intérieurs de Proust Sophie Basch



Les chambres de Proust et d’Anna de Noailles Anne-Laure Sol



Proust et la presse Guillaume Pinson



Parisiennes et Parisiens Jean-Yves Tadié



Invertis et domestiques ou l’envers du décor Laure Murat



Les restaurants David Simonneau



Vêtements et accessoires, le souvenir des « sensations poétiques »

Zelda Egler



La musique facile Jean-Yves Tadié



Proust et les théâtres lyriques Mathias Auclair



Quels interprètes pour la Sonate de Vinteuil ? Jérôme Bastianelli



Proust et la photographie Delphine Desveaux



Proust dans le Paris des « avant-gardes » Adrien Goetz



Illustrer les lieux parisiens dans À la recherche du temps perdu

Emily Eells et Élyane Dezon-Jones



Reflets d’un kaléidoscope : le Paris de Proust vu par Schlöndorff,

Ruiz, Companeez, Pinter, Visconti… Vincent Ferré



Annexes

Les adresses fréquentées par Marcel Proust à Paris

Les adresses parisiennes de la Recherche

Index des lieux

Bibliographie



Notices

Mathias Chivot, Franck Joubin, Anthony Petiteau, Jean-Marc Quaranta, Véronique Serrano, David Simonneau, Anne-Laure Sol et Anaëlle Vaissié