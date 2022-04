ALLOCATION DOCTORALE (2022-2025) – SUJET MIS AU CONCOURS (auditions juin/juillet 2022)

Domaine : Littérature médiévale, didactique et scientifique.



Profil souhaité :

-cursus de lettres ;

-maîtrise de l’ancien français et du latin médiéval (et d’autres langues vernaculaires dans l’éventualité d’une approche comparative) ;

-intérêt pour l’épistémologie, la philosophie, la théologie et la pratique de la pluridisciplinarité (le sujet dépasse les seuls enjeux littéraires).



SUJET :

PURIFIER, SOIGNER GUÉRIR :

LA PROPHYLAXIE PAR L’EAU. CONFLUENCES THÉOLOGIQUES, MÉDICALES ET ANTHROPOLOGIQUES

DANS LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (XIIIE-XIVE SIÈCLE).



Curer d’eau - nettoyer, purifier, soigner l’âme et le corps : l’eau constitue, dans les textes médiévaux, un confluent significatif entre les sphères symboliques (pureté spirituelle), anthropologiques (hygiène et prophylaxie) et sociales (mœurs). L’examen des interférences, dans le discours didactique et normatif, peut constituer un apport important non seulement à notre intelligence des réseaux de signifiance qui structurent la pensée médiévale et son appréhension de l’univers ; l’investigation se situant en amont de la Renaissance, possède un intérêt épistémologique : avant la naissance d’une pensée scientifique au sens moderne du terme (cf. Galilée : « la structure profonde de la nature est mathématique » ; Descartes), les cloisonnements disciplinaires restent instables. Le raisonnement reste largement analogique.



ÉLÉMENTS DE METHODOLOGIE

Les interactions des signifiants par le biais du jeu analogiques entre les différentes sphères de référence – théologiques, didactiques, littéraires, imaginaires – aboutissent à un réseau de représentation cohérent et fécond auquel nous nous référons aujourd’hui encore.

Il faudra croiser des corpus : le Moyen Âge ne connaissait pas le cloisonnement disciplinaire qui est le nôtre : la notion de « philosophie » recouvrait ainsi le savoir, la science en général, d’où la possibilité et même l’intérêt de croiser des textes didactiques à portée théologique, morale et médicale ; nous sommes en effet encore loin de la grande rupture ( Descartes) qui imposera définitivement, comme cadre de référence et de méthodologie, les mathématiques, pour rendre compte d’abord du monde matériel

La tension diachronique permettra de prendre la mesure de la lente évolution épistémologique, ainsi que des freins qui en l’occurrence aboutiront à un abandon partiel de l’hygiène médiévale et d’une méfiance face aux ablutions.



