Ce numéro explore l’œuvre de Bernhard Waldenfels à travers une partie des chemins que ce dernier a ouvert dans pas moins de trente-trois livres, publiés sur une période de plus de soixante ans, entre 1961 et 2024. À partir d’explorations croisées entre la phénoménologie allemande, notamment celle de Husserl, et les phénoménologies françaises de Levinas, Derrida, Ricoeur et surtout Merleau-Ponty, il a développé au fil des années une phénoménologie responsive qui a fait sa marque de fabrique. La possibilité, l’ouverture, la créativité qui sont en jeu dans une expérience corporelle tissée des ordres sociaux et des errements du sens dans des milieux de vie en évolution constante, voilà ce que met en avant Waldenfels à travers son motif de la responsivité. Ce motif est davantage le fil directeur d’une philosophie générale qu’un concept surplombant qui fonctionnerait à tous les coups. Il est le témoin d’une phénoménologie rugueuse, attachée à décrire l’ordinaire de l’existence en se tenant au plus près de la dimension expérientielle du quotidien.

Les autrices et auteurs de ce numéro arpentent çà et là quelques aspects de l’œuvre de Waldenfels : cela va de l’éthique corporelle présente dans chaque mouvement responsif à des analyses qui portent sur le monde social et politique ou affûtent des outils descriptifs pour les praticiens des sciences sociales, en passant par des dialogues avec d’autres philosophes sur le statut de l’intentionnalité, sur l’hospitalité ou le dialogue.

Penser à partir des propositions de Bernhard Waldenfels : c’est ainsi ce que se propose de faire ce numéro hors-série, pour montrer les ouvertures et les directions nouvelles qu’offre son travail – le meilleur hommage qui soit à cet infatigable passeur de la phénoménologie française en Allemagne.

Table des matières

Introduction : Bernhard Waldenfels, une pensée en mouvement

Audran Aulanier & Natalie Depraz ..................................................... 9

I. Témoignages

Dialogue in absentia avec Bernhard Waldenfels

Françoise Dastur ................................................................................ 25

Bernhard Waldenfels – un philosophe et ses archives

Inga Römer ........................................................................................ 41

II. La question éthique

Le temps de la responsabilité. La dimension éthique d’une phénoménologie de la responsivité dans l’oeuvre de Bernhard Waldenfels

Matthias Flatscher.............................................................................. 57

Pour une éthique phénoménologique du corps : entre Waldenfels et Levinas

Matthias Vallery................................................................................. 85

Bernhard Waldenfels, une éthique du bouleversement

Marion Bernard ............................................................................... 107

III. Différance, Éros et Surprise : trois figures de l’excès

Différance et diastase. La phénoménologie comme philosophie de la différence

Thomas Bedorf .................................................................................. 133

L’étrangeté d’Éros. Une brève note à propos de la singulière conception de l’amour de Bernhard Waldenfels

Gabriella Baptist .............................................................................. 157

La surprise de l’étranger. Une phénoménologie de l’échappement à soi

Natalie Depraz ................................................................................. 167

IV. Bernhard Waldenfels en dialogue

La polyphonie du discours. Bernhard Waldenfels avec Bakhtine et Ducrot

Simon Calenge ................................................................................. 193

« Le problème du charisme » chez Max Weber. À partir d’une remarque de Bernhard Waldenfels

Paul Slama ....................................................................................... 215

De la création à la réponse. Cornelius Castoriadis, Bernhard Waldenfels et la phénoménologie de l’hospitalité

Mohammad Vaferi ............................................................................ 241

Le Schibboleth de la phénoménologie. Waldenfels et Maldiney en dialogue

Adnen Jdey ....................................................................................... 261

V. Un phénoménologue du monde social et politique

La théorie de l’expérience sociale chez Bernhard Waldenfels

Laurent Perreau ............................................................................... 287

Phénoménologie de l’étranger ou sociologie pragmatique de la composition du propre, de l’étranger et du commun ?

Joan Stavo-Debauge ......................................................................... 313

Maladresses collectives. Esquisse d’une politique responsive

Michel Vanni ................................................................................... 339

VI. Lectures pragmatistes de Waldenfels

Une politique du voisinage ? Serpenter sur les sentiers tortueux d’une démocratie responsive en suivant Bernhard Waldenfels et les philosophes pragmatistes

Audran Aulanier .............................................................................. 361

Phénoménologie de la description, phénoménologie de l’étranger : en réponse à Bernhard Waldenfels

Daniel Cefaï ...................................................................................... 389

Attentions, descriptions indirectes, enquêtes. Une lecture pragmatiste de Bernhard Waldenfels à partir de l’ethnographie d’un cercle de parole sur la précarité

Anthony Pecqueux ........................................................................... 419

La perception de l’environnement au coeur du « devenir élève ». Une approche phénoménologique de l’expérience scolaire en petite section de maternelle

Astrid Broucke ................................................................................. 441