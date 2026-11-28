Somaire

Les mots de la concorde

Jean Sénié, « Introduction », p. 9-20

Laurent Gerbier, « Le lexique de la concorde dans la prima dictio du Defensor Pacis de Marsile de Padoue (1324) », p. 21-42

Stéphan Geonget, « Refaire concorde au XVIe siècle. De la déploration nostalgique au projet politique, parcours entre droit et littérature », p. 43-67

Ullrich Langer, « « Repos et tranquillité du royaume » autour de 1562-1563 : sens, usage et origines d’un « cliché » », p. 69-86

Paul-Alexis Mellet, « Paix, union et concorde : la langue de l’État dans les doléances protestantes pendant les guerres civiles (vers 1555-vers 1600) », p. 87-103

Géraldine Cazals, « Mots et maux de la discorde chez La Perrière », p. 105-130

Marie-Luce Demonet, « Concorde et nouvelle alliance du cœur chez Postel (De orbis terræ concordia, 1544, IV) », p. 131-176

Nathalie Godnair, « Le paradoxe de la concordia discors dans la description de l’expérience musicale à la Renaissance : écriture, enjeux et inflexions », p. 177-194

Varia

Vincent Adams-Aumérégie, « Ordre et désordre, chaos et création : les Semaines de Du Bartas et Gamon », p. 197-214

Florence Brassard, « Le juriste au service du mémorialiste : l’élaboration d’une stratégie défensive dans les Mémoires d’Henri de Mesmes », p. 215-254

Philippe de Lajarte, « Diversité et unité : deux paradigmes sous tension dans la pensée de Montaigne et l’écriture des Essais », p. 255-283

Comptes rendus

Nacéra Guenfoud-Sairou, « Tullia d’Aragona, The Wretch, Other-wise Known as Guerrino. A bilingual edition, trad. John C. McLucas, éd. Julia L. Hairston, New York, Iter Press (The Other Voice in Early Modern Europe : The Toronto Series, 106), 2025, 1223 p., ISBN 978-1-64959-110-4 », p. 285-286

Florence Bistagne, « Julia Roumier, Le faste et les fêtes. Ostentation et distinction dans deux chroniques du XVe siècle castillan, Paris, Honoré Champion, 2024, 338 p., ISBN 978-2-7453-6138-7 », p. 286-288

Florence Bistagne, « Luana Bermúdez, Thalia Brero, Constance Carta, Belinda Palacios (dir.), Éphémères, ordinaires, populaires ? Usages et circulation des imprimés à grande diffusion (XVe-XXe siècle), Genève, Droz, 2025, 332 p., ISBN 978-2-600-06587-0 », p. 288-290

Zoé Weil, « Ariane Bayle, Soigner et raconter au XVIe siècle. Écriture de soi et récit de cure chez Leonardo Fioravanti et Ambroise Paré, Genève, Droz, 2026, 440 p., ISSN 1661-1950 », p. 290-292

Jean Sénié, « Fannie Caron-Roy, Le Château intérieur. Art, espace et dévotion dans les palais des cardinaux de Rome au XVIe siècle, Turnhout, Brepols, 2025, 256 p., ISBN 978-2-503-61228-7 », p. 292-295

Tomaso Pascucci, « Serge Brunet, La Reine Margot. D’amours et de guerres, un destin politique (1572-1594), Paris, Classiques Garnier, 2025, Bibliothèque d’Histoire de la Renaissance, 370 p., ISBN 978-2-406-17327-4 », p. 295-298

Jean-Benoît Krumenacker, « Christiane Deloince-Louette et Mathieu Ferrand (dir.), L’école du livre. Langues, enseignement, édition aux temps de l’humanisme, Genève, Droz, 2025, 409 p., ISBN 978-2-600-06642-6 », p. 298-300

Jean-Benoît Krumenacker, « Malcolm Walsby, Entre l’atelier et le lecteur. Le commerce du livre imprimé dans la France de la Renaissance, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2025, 287 p., ISBN 979-10-413-0009-9 », p. 300-302

Jérémy Sagnier, « Guillaume Berthon, Rabelais poète, Genève, Droz, coll. « Travaux d’Humanisme et Renaissance », 2025, 496 p., ISBN 978-2-600-06631-0 », p. 302-307