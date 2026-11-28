Édition de Guy Ducrey et Michel Forrier

Lorsqu’en 1913, huit ans après quelques premières lettres échangées, la poétesse Anna de Noailles et l’auteur de Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, s’éprennent brusquement l’un de l’autre lors d’une conférence à Paris, mille obstacles semblent devoir les séparer. L’invasion allemande et l’exode de 1914 vont cependant les réunir au Pays basque pour une brève saison d’amour clandestin, tandis qu’ils se trouvent tous deux au chevet des premiers blessés rapatriés du front.

Mais la Grande Guerre éloignera bientôt les amants qu’elle avait rapprochés, donnant ainsi naissance à une correspondance ardente de quelque cent cinquante lettres, ici publiées pour la première fois.

Elles tiennent à la fois du roman (passion, trahison, réconciliation, rédemption), du drame historique (avec épilogue sublime) et du journal de maladie. Elles offrent surtout un témoignage exceptionnel sur la Première Guerre mondiale, considérée depuis l’arrière, mais avec la hauteur de vue de deux grands poètes sur le désastre européen. À ce titre, elles soulèvent avec angoisse la question du comment vivre, et même celle du pourquoi vivre.