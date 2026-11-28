La philosophe Louise d’Épinay (1726-1783), née dans un brillant milieu, a vu sa pensée éclore au contact mais aussi à l’ombre des principaux esprits de son temps, Rousseau, Diderot, d’Holbach… Peu de femmes ont évolué de façon si intime dans un tel cercle amical, au point qu’elle surnommait affectueusement les plus timides d’entre eux, comme Rousseau, « mes ours ». Mais peu de femmes ont dû s’effacer autant qu’elle sous le poids des exigences familiales, morales, sociales, pour conquérir enfin par l’écriture leur indépendance intellectuelle, et mourir pourtant dans une forme d’oubli. Cet ensemble d’articles s’attarde sur ses textes les plus connus (Mes moments heureux, Les Conversations d’Émilie, sa correspondance, ses contes…). Ils participent de façon souterraine à l’élaboration d’un roman total, polyphonique, de deux mille pages, l’Histoire de Madame de Montbrillant, nous faisant suivre l’évolution d’une jeune femme qui lui ressemble, perdue, mais également retrouvée, au contact d’une famille, de mentors et d’un tuteur qui ne sont pas tous imaginaires. Ce livre cherche à montrer comment, sous la façade connue de l’épistolière, hôtesse des philosophes du temps, se cache une romancière secrète, sensible, lucide et impitoyable, d’une envergure proche de Balzac ou de George Sand (dont elle est une lointaine ancêtre) mais qui dut attendre notre époque pour être lue et comprise.

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Sommaire

« Abréviations (œuvres et revues) »

Odile Richard, Laurence Vanoflen, « Introduction »

Partie I. Des lettres au roman

Franck Salaün, « Une voix singulière, ou Louise d’Épinay chez les philosophes »

Julie Candler Hayes, « Mes moments heureux, ou l’atelier de l’écriture de Louise d’Épinay »

Bénédicte Péralez-Peslier, « Récits en correspondance : statut des formes narratives brèves dans les lettres de Louise d’Épinay à l’abbé Galiani (1769-1782) »

Partie II. Redécouvrir l’Histoire de Madame de Montbrillant

Pierre Chartier, « Julie, Suzanne et Émilie, ou « Les trois Sœurs » »

Asma Guezmir, « Penser demain, ou le témoignage de Louise d’Épinay dans l’Histoire de Madame de Montbrillant »

Yannick Séité, « Les usages du monde. Présence et fonctions du peuple galant dans l’Histoire de Madame de Montbrillant »

Rebecca Crisafulli, « L’Histoire de Madame de Montbrillant, un roman pédagogique ? »

Françoise Gevrey, « Comment insérer un sujet de traité dans la fiction ? Le bonheur dans l’Histoire de Madame de Montbrillant »

Salwa Taktak, « De l’épistolière à la romancière : la prolixité d’Émilie dans l’Histoire de Madame de Montbrillant de Louise d’Épinay »

Odile Richard, Laurence Vanoflen, « Conclusion »

« Bibliographie »

« Index »