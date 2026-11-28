On pense souvent que l’origine du droit se trouve dans l’abandon de la vengeance, entendue comme le fait de punir soi-même celui ou celle qui nous a fait du mal, au profit d’un tiers garant de la distance nécessaire entre la victime et la sanction. Pourtant, la frontière entre justice et vengeance est moins évidente qu’il n’y paraît. Des travaux ont montré que la vengeance pouvait s’inscrire dans des dispositifs moraux et légaux, tandis que l’évolution de la scène pénale contemporaine, marquée notamment par la place croissante accordée aux victimes, donne une actualité nouvelle à cette question. Alors, la justice peut-elle se passer de toute vengeance ? Paul Ricœur appelait déjà à « rouvrir un dossier que l’on croyait clos à jamais » : celui de « l’éthique potentielle de la juste vengeance », devenue « le refoulé des institutions et de la justice pénale ».

Coordonné par Justine Lacroix, ce dossier prolonge cette réflexion et interroge les liens entre le droit de punir, l’aspiration à la réparation et le désir de vengeance, sans jamais perdre de vue la violence propre à ce dernier.

À lire aussi dans ce numéro : Élections sénatoriales : le troisième tour de la présidentielle a déjà eu lieu ; Afghanistan, une terre qui s’épuise ; La liberté, le progrès et le capitalisme ; Ayahuasca : pèlerinage au pays de la plante qui parle.

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Sommaire

« Éditorial. L’événement », p. 5-7

À plusieurs voix

Pierre-Yves Bocquet, « Élections sénatoriales : le troisième tour de la présidentielle a déjà eu lieu », p. 10-14

Lucija Tunković, « Quand l’IA renforce les violences faites aux femmes », p. 15-20

Angelo Nouri, « Afghanistan, une terre qui s’épuise », p. 20-23

Une juste vengeance ?

Justine Lacroix, « Introduction », p. 27-30

Justine Lacroix, « Que penser de nos désirs de vengeance ? », p. 31-41

Bertrand Mazabraud, « Contenir la vengeance », p. 43-51

Nicolas Nayfeld, « La peine est-elle une vengeance ? », p. 53-62

Valérie Rosoux, « La justice transitionnelle, au-delà de la vengeance », p. 63-73

Dominique Memmi, Justine Lacroix, « Du fantasme de vengeance féminine… », p. 75-79

Elsa Deck Marsault, Justine Lacroix, « … à la possibilité d’une justice féministe », p. 81-84

Véronique Nahoum-Grappe, « Soif de fiction, faim de vengeance », p. 85-94

Caroline Julliot, « Monte-Cristo, justicier-vengeur », p. 95-102

Camille Riquier, « Les tragiques, la vengeance et nous. Retour sur Les Euménides », p. 103-117

Varia

Lea Ypi, « La liberté, le progrès et le capitalisme », p. 121-129

Paloma Hermina Hidalgo, « La part de nuit du vrai », p. 131-135

Cultures

Joël Hubrecht, « Le défi de juger », p. 138-142

Jean-Maxence Granier, « Pèlerinage au pays de la plante qui parle », p. 143-148

Alice Béja, « Viser juste, Adèle Haenel, En collaboration avec Gisèle Vienne, L’Arche, 2026, 192 p., 17 € », p. 149-150

Hadrien Bajolle, « Le livre des souterrains, Phœbe Hadjimarkos Clarke, Éditions du sous-sol, 2026, 336 p., 21,50 € », p. 151-152

Jean-Louis Schlegel, « Le Sacrifice du ciel. Une autre histoire de la raison, Mohamed Amer Meziane, Seuil, 2026, 288 p., 23 € », p. 152-154

Vincent Sizaire, « Temps difficiles pour le droit. À quoi sert le droit ?… Dix ans plus tard, François Ost, Bruylant, 2026, 244 p., 70 € », p. 154-156

« Auteurs », p. 157 esprit.presse.fr

Vianney Robin, « Entendons-nous les lycéens ? », p. 158

David Noël, « Mobilisation lycéenne : quand le blocus fait école », p. 158

Jean-Louis Schlegel, « Habermas et la religion en démocratie », p. 158

Hélène Miard-Delacroix, « Extrême droite allemande : les ressorts d’une mécanique », p. 158

Sven Altenburger, « Quand l’Allemagne repense son service militaire », p. 158

Jonah Lego, Leonard Castritius, « Soudan : quand la guerre aux marges gagne le centre », p. 158

Eugenio Renzi, « Notre salut d’Emmanuel Marre : cherchez la correspondance », p. 158