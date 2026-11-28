« Jamais je n’aurai autant écrit que depuis que j’ai cessé de le faire. » — Thierry Laget



L’IA va-t-elle anéantir la littérature et mettre les écrivains au chômage ? Un auteur a l’idée de poser la question à un « robot conversationnel ». S’ensuit un dialogue où la machine multiplie facéties et pirouettes, avoue ses méfaits, trace les limites qu’elle refuse de franchir et celles que l’humain aurait tort de dépasser.

Diderot avait son Neveu de Rameau, virtuose de la contradiction et philosophe malgré lui. Voici son descendant numérique, qui a troqué son clavecin contre des algorithmes, son insolence contre une politesse imperturbable, mais dont l’esprit reste aussi pétillant qu’intrigant. Et si, cette fois, le scandale tenait à ce que le livre n’est pas à 100 % l’œuvre de l’IA ?

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