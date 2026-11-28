Coulisses rédactionnelles et éditoriales.

Fabriquer, faire vivre un périodique (1920-1980)

Colloque de la revue Aden, Paris, 10-11 décembre 2027

En partenariat avec le corpus « Journalistes engagés » du Dictionnaire biographique Le Maitron. Mouvement ouvrier, mouvement social

Date butoir pour l’envoi des propositions de communication : 31 mars 2027

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Que se passe-t-il dans les coulisses des périodiques (journaux, magazines, hebdomadaires revues, bulletins, etc.) ? Les multiples réponses à cette question non explorée croisent à la fois l’histoire culturelle, politique et sociale.

Lire l’Ours d’un périodique, c’est certes prendre connaissance des noms qui constituent la rédaction, et plus largement des noms qui s’occupent du périodique, mais ce peut être aussi émettre des hypothèses sur ce qui n’y est pas mentionné. Qu’ils soient effectués par des journalistes, qu’ils soient reliés à une institution universitaire ou scientifique, qu’ils soient confectionnés par des bénévoles, les périodiques possèdent une histoire cachée — parfois occultée — qui peut nous en apprendre beaucoup à la fois sur leurs décisions, leur ligne éditoriale, ses inflexions.

Comment décide-t-on d’une ligne éditoriale lors de la création du périodique ? Est-ce la situation conjoncturelle qui la détermine, les gens à son origine ? Pourquoi évolue-t-elle, pourquoi ne se modifie-t-elle pas ?

Outre les rubriques inamovibles pour un quotidien, comment sont décidées les autres qui se mettent en place ou celles qui sont créées spécifiquement pour un périodique ?

En outre, comment se constitue une équipe rédactionnelle ? Pourquoi choisit-on telle ou telle personne pour y entrer ? Pour des raisons professionnelles, intellectuelles, politiques, militantes, amicales ? Pour répondre à la création d’une rubrique, au départ d’un rédacteur responsable d’une rubrique, d’une thématique ?

Par ailleurs, pourquoi une personne décide-t-elle de partir d’une rédaction ? Pourquoi s’en sépare-t-on ? Pourquoi fait-on entrer tel ou tel collaborateur dans un comité de lecture, dans une rubrique, pourquoi l’en écarte-t-on ?

Dans le cas d’un périodique professionnel, quel est le rôle de son secrétaire général ?

Dans le cas d’un périodique bénévole ou semi-bénévole, comment se répartissent les tâches ? Qui s’occupe du secrétariat de rédaction, de l’iconographie, ou du bon-à-tirer ?

Qui compose le périodique ? De quoi procède le choix d’un imprimeur ?

Comment le périodique choisi pour étude est-il diffusé ou distribué ? Comment a-t-on décidé de sa diffusion ?

Comment le périodique bénévole ou professionnel est-il financé ou se finance-t-il ?

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Hormis dans des ouvrages ou des articles où elles ont été traitées à la marge, toutes ces questions n’ont jamais été investiguées spécifiquement dans une étude monographique ou comparative. Ce colloque a donc pour ambition d’y apporter des premières réponses et d’inaugurer des travaux sur ces questions.

Les communications contribueront ainsi à l’histoire du journalisme et à celle des périodiques, ainsi qu’à l’étude prosopographique de la profession de journaliste. Elles apporteront aussi de nombreux éléments sur les réseaux de sociabilité intellectuelle et « médiatique », sur la circulation des intellectuels ou journalistes engagés et/ou militants à travers les périodiques, et, sur les interactions politiques.

Ce colloque apportera en outre nombre d’éléments pour la connaissance de l’histoire politique et socio-culturelle française et internationale.

Nous sollicitons donc des communications sur des périodiques français ou francophones comme étrangers, ainsi que sur des périodiques allophones.

Tous les types de périodiques sont conviés, afin d’assurer la richesse du colloque (reflétée par le Comité scientifique de celui-ci). On aura toutefois une inclinaison pour les périodiques engagés ou militants situés à la gauche de l’échiquier politique, rattachés à n’importe quelle organisation (associative, syndicale, politique) ou évoluant dans ses environs.

La délimitation chronologique est volontairement ample afin non seulement de pouvoir travailler les coulisses du périodique plus longtemps mais aussi de considérer et de confronter des périodes entre elles, y compris dans le cadre des débats du colloque.

Nous sollicitons des communications bien au-delà de la communauté universitaire et scientifique, et appelons notamment de nos vœux des communications émanant d’acteurs de périodiques militants de la gauche, organes d’organisations ouvrières ou plus globalement salariales.

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La proposition de communication devra être précisément formulée et s’appuyer sur un ou des dépouillements minutieux.

Elle ne devra pas excéder 1500 signes et en comporter au minimum 1000.

Elle sera accompagnée d’une brève bio-bibliographie (profession ; et, si c’est le cas, domaine de recherche et principales publications).

Cette proposition de communication devra être adressée avant le 31 mars 2027, date butoir à respecter scrupuleusement. À l’adresse suivante : redactionaden@orange.fr

Une réponse sera envoyée aux postulants avant la mi-juillet 2027, et le programme sera publié soit à cette date soit en septembre.

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Après le colloque, les communications devront être soumises sous forme d’articles de 35.000 signes maximum notes comprises pour publication dans la revue Aden, un mois maximum après le colloque, c’est-à-dire à la fin janvier 2028 (date précisée ultérieurement).

Ces articles seront alors soumis au Comité de Lecture d’Aden et à sa Rédaction qui décideront ou non de leur publication dans ses pages (octobre 2028).

Voir : https://www.paul-nizan.fr/revue-aden, et aussi le site https://shs.cairn.info/

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Ce colloque a lieu en partenariat avec le corpus « Journalistes engagés » du Dictionnaire biographique Le Maitron. Mouvement ouvrier, mouvement social. Les auteurs des communications et/ou des articles pourront ensuite éventuellement être sollicités pour y rédiger des notices.

Voir : https://maitron.fr/presentation-du-corpus-journalistes-engages/

Au moment où nous lançons cet appel à contributions, nous souhaitons indiquer par correction pour les candidats à celui-ci que nous ne sommes pas en mesure à ce jour de leur assurer que nous pourrons prendre en charge les déplacements, nuitées et repas. Il est donc nécessaire qu’ils se tournent vers leurs institutions ou organismes pour prendre en charge ces frais susmentionnés. Mais nous escomptons toutefois leur annoncer une bonne nouvelle d’ici quelques mois, au moins pour les repas.

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Comité organisateur

Mathieu Grignon et Olcay Karabag (en lien avec Anne Mathieu et Fabrice Szabo)

Comité scientifique

Alexia Bauville, conservatrice des bibliothèques, adjointe au chef du service de la presse à la Bibliothèque nationale de France.

Co-commissaire de l’Exposition « Underground ! La presse alternative des années 1970 en France », BnF, 5 mai-18 octobre 2026.

Emmanuel Bellanger, spécialiste de l’histoire sociale, politique et urbaine des banlieues et des quartiers populaires, directeur de recherche du CNRS, Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (Chs). Co-rédacteur en chef de la revue Métropolitiques, membre des comités de rédaction des revues Le Mouvement social et Métropole.

Parmi ses publications : Récits de ville, Usages de l’histoire et changement urbain (en codir. avec Maria Castrillon Romon, Laurent Coudroy de Lille, Paul Lecat et Loïc Vadelorge), Rennes, PUR, 2026 ; « Banlieues populaires, « banlieues chéries » : imaginaires, révolutions et réalités sociales du XIXe siècle à nos jours », Métropolitiques, 9 avril 2025 ; Ivry banlieue rouge. Capitale du communisme français – XXe siècle, Grane Créaphis, 2017.

Marie-Claude Bélis-Bergouignan, économiste de la condition féminine et du travail des femmes, Professeure honoraire d’économie à l’Univ. de Bordeaux. Membre du comité de rédaction de la Revue Phaéton.

Parmi ses publications : Firmin Farges, d’une guerre l’autre. Un instituteur républicain, Éditions Phaéton, 2021 ; « Des fragmentations sociales au commun : paradoxes », Les Possibles, n° 30, Hiver 2021 (https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles).

Alexandre Buisine, secrétaire général du Syndicat national des journalistes (SNJ), rédacteur en chef de son trimestriel Le Journaliste ; à titre professionnel, rédacteur en chef du mensuel Nouveau Lyon.

Parmi ses publications : « La France sur la mauvaise pente », Le Journaliste, n° spécial congrès, « Méditerranée : journalistes et libertés assassinées », octobre 2025, p. 28-29 ; « Quand le journaliste aura son agent autonome », Le Journaliste, n° spécial congrès, « L’intelligence artificielle tisse sa toile », octobre 2024, p. 4-5 ; « Les pionnières – Journalistes, militantes et syndicalistes », Le Journaliste, n° spécial congrès, « 100 ans : un siècle de combats », octobre 2018, p. 20-21.

Gilles Candar, spécialiste de l’histoire des gauches et de la IIIe République, professeur honoraire de chaire supérieure en histoire. Membre des comités de rédaction des Cahiers Jaurès et de Mil Neuf Cent, revue d’histoire intellectuelle.

Parmi ses publications : Édouard Vaillant. L’invention de la gauche, Dunod poche, 2026 (rééd. 2018) ; Pourquoi la gauche ?, PUF, 2022.

Olivier Dard, spécialiste de l’histoire des idées et des forces politiques, en particulier des courants conservateurs, nationalistes, réactionnaires et populistes, Professeur d’histoire contemporaine à Sorbonne univ. (Sirice). Directeur de l’Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe (Ehne), membre du conseil scientifique de différentes revues dont Histoire@politique, Parlements, Investigaciones Históricas et Studia Historica. Historia Contemporánea (SHHC).

Parmi ses publications : Histoire de l’extrême droite française, Perrin, 2026. À paraître au printemps 2027 : Les Relèves des années trente et leur postérité, PUF (réédition augmentée d’un ouvrage précédent).

Pierre Dharréville, membre du Comité de lecture de la revue Aden. Spécialiste des rapports entre littérature, journalisme et politique dans l’entre-deux-guerres, et plus spécifiquement de Paul Vaillant-Couturier, Maître de conférences contractuel à l’École de journalisme et de communication (EJCAM, Univ. d’Aix-Marseille [Imsic]).

Parmi ses publications : Paul Vaillant-Couturier, les mots d’un combattant, Clermont-Ferrand, Presses universitaires de Mont-Blanc, 2026 ; « Du réel à sa représentation, le mouvement de l’eau chez Paul Vaillant-Couturier », Langues, discours et inter cultures, vol. 8, n° 2, 2024, p. 44-67.

Patrick Dubuis, membre du Comité de Lecture de la revue Aden. Spécialiste de la question du genre dans la littérature française du XXe siècle, Docteur en Littérature française. Directeur de publication de la revue Inverses : Homosexualités, Littératures et Arts (créée en 2000).

Parmi ses publications : Luis Cernuda, Une biographie : les miroirs du désir, Non Lieu, 2026 ; « Homosexualité », Dictionnaire Max Jacob, Classiques Garnier, 2025, p. 356-358. ; Louis Émié, Lettres à José, Préface et notes, Non Lieu, 2024.

Jérôme Duwa, spécialiste des enjeux esthétiques et politiques ouverts par le surréalisme, professeur agrégé de philosophie à l’École Estienne, docteur en histoire de l’art (Thalim). Secrétaire de rédaction des Cahiers Benjamin Péret.

Parmi ses publications : Front unique, La traversée du surréalisme de Jean-Jacques Lebel, Les presses du réel/Rhizomeditions, 2024 ; Simon Hantaï, Ce qui est arrivé par la peinture : textes et entretiens 1953-2006, Édition établie et présentée par Jérôme Duwa, L’atelier contemporain, 2022. À paraître en 2027 : Robert Lebel, Marcel Duchamp. Portrait en inventeur du temps gratuit, Édition établie et présentée par Jérôme Duwa, L’atelier contemporain.

Julien Fleury, secrétaire général du Syndicat national des journalistes (SNJ), journaliste à Radio France pour le réseau de radios locales ICI, délégué syndical, élu au Comité social et économique de France Bleu.

Parmi ses publications et ses émissions : « Vincent Naël, journaliste agressé sur un terrain de rugby », Le Journaliste, n° spécial congrès, « Le sport, c’est aussi de l’information », octobre 2026, p. 12-13 ; « Seconde guerre mondiale : les souvenirs de Robert Sitaud, 100 ans, l’un des derniers acteurs de la libération de Royan », Ici La Rochelle, « L’info d’ici », 17 avril 2025 (https://www.radiofrance.fr/ici/podcasts/l-info-d-ici-ici-la-rochelle/).

Francesco Giliani, responsable de l’« Aire italophone » de la rubrique « Textes & Témoignages retrouvés » de la revue Aden. Spécialiste de l’histoire du mouvement ouvrier, Docteur en Histoire contemporaine, professeur d’histoire en lycée en Italie.

Parmi ses publications : « Une atmosphère nouvelle : le maximaliste « Martini » entre Barcelone et les tranchées de Huesca », Europe, n° 1118-1120 (Anne Mathieu, coord.), « Écrivains et reporters dans la guerre d’Espagne », juin 2022, p. 144-149 ; « La paix ou la révolution ? Les socialistes de gauche du « Bureau de Londres » face à la Deuxième Guerre mondiale », Aden, n° 17-18, « Devant la guerre (septembre 1938-septembre 1939), 2021, p. 67-81 ; La guerra nascosta. L’Italia nella crociata contro la Russia sovietica (1918-1920), Roma, Redstar press, 2020. À paraître en 2027 : War and Revolution. Trotskyists and Left-Socialists Faced with the Second World War (1938–48), Leiden, Brill.

Pascale Goetschel, spécialiste de l’histoire culturelle, politique et sociale de la France contemporaine ainsi que de l’histoire des spectacles, plus particulièrement du théâtre, Professeure d’histoire contemporaine à l’univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Chs). Présidente de l’Association pour le développement de l’histoire culturelle, coordinatrice avec Évelyne Cohen de la Revue d’histoire culturelle XVIIIe-XXIe siècles.

Parmi ses publications : Une autre histoire du théâtre. Discours de crise et pratiques spectaculaires. France, XVIIIe-XXIe siècles, CNRS éditions, 2020. Livre en préparation sur l’histoire contemporaine des fêtes et des loisirs : Les sens de la fête.

Mathieu Grignon, adjoint à la Rédaction de la revue Aden et responsable de la rubrique « Réception de Nizan » ; trésorier de l’Association de la revue Aden. Professeur certifié de Lettres modernes.

Parmi ses publications : « Essais à la troisième personne de Paul Nizan : une politique de l’affectif », Aden, n° 14, « Amour et Lutte des classes », 2015, p. 72-88.

Pascal Guillot, spécialiste des politiques urbaines et du graphisme, professeur agrégé habilité à diriger des recherches à l’Univ. de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (associé au Chcsc). Membre du comité de rédaction et responsable de la rubrique « Métiers » des Cahiers d’Histoire revue d’histoire critique.

Parmi ses publications : Grapus. Un collectif de graphistes dans les années 70 et 80, L’Échappée, 2026 ; « Un récit de réhabilitation de la ville haussmannienne ou la recherche du consensus, par André Morizet », in E ; Bellanger, M. Castillo Romón, L. Coudroy de Lille, P. Lecat et L. Vadelorge (Dir.), Récits de ville. Usages de l’histoire et changement urbain, Rennes, PUR, 2026, p. 29-42.

Simon Hirsch, co-responsable de la rubrique « Comptes rendus » de la revue Aden. Doctorant en Histoire contemporaine.

Marie-Élyse Hunyadi, membre du Comité de Lecture de la revue Aden. Spécialiste en Histoire de l’éducation, maîtresse de conférences à l’Univ. catholique de l’Ouest (Lirfe).

Parmi ses publications : L’Accès des femmes aux études universitaires. L’engagement de la Fédération internationale des femmes diplômées des universités (1919-1970), Rennes, PUR, 2024 ; « S’appuyer sur « l’élite organisée du monde estudiantin » pour développer la coopération intellectuelle : le Comité des représentations des associations internationales d’étudiants (1926-1940) », Aden, n° 20, « Étudiants et groupes intellectuels de jeunesse », 2024, p. 13-26 ; « Des résidences pour former des « citoyennes du monde » : le Foyer international des étudiantes et le club international Reid Hall à Paris (1906-1964) », Revue française de pédagogie, n° 215, vol.2, 2022, p. 283-302.

Charles Jacquier, responsable de l’« Aire francophone » de la rubrique « Textes & Témoignages retrouvés » de la revue Aden. Docteur en sociologie, éditeur et préfacier de nombreux ouvrages portant sur l’histoire sociale du XXe siècle. Collaborateur de la revue Brasero et du Monde diplomatique.

Parmi ses publications : « Paul Barton et quelques revues de la gauche antistalinienne (1948-1962) », La Revue des revues, n° 65, 2021, p. 86-98 ; « L’avant-guerre de La révolution prolétarienne », Aden, n° 17-18, « Devant la guerre (septembre 1938-septembre 1939) », 2021, p. 153-165.

Olcay Karabag, secrétaire de l’Association de la revue Aden. Doctorante à l’Inalco (école doctorale Langues, littératures et sociétés du monde) : titre de sa thèse (soutenance en décembre 2026) : « Les ouvriers turcs prennent la parole : la littérature prolétarienne des années 1950 jusqu’à nos jours ».

Maxime Marino, illustrateur de la revue Aden depuis le n° 19 (2022).

Jean-Luc Martinet, conseiller de la rédaction de la revue Aden. Spécialiste de la littérature des années 1930, et plus spécifiquement de la littérature prolétarienne, professeur de Lettres Modernes en Classes préparatoires (rattaché à Alithila, univ. de Lille).

Parmi ses publications : « Préface », in Jean Pallu, La Créole du Central Garage, Limoges, OVB éditions, 2022 ; « Fonction et usage de George Sand dans la littérature prolétarienne et paysanne des années Trente », Cahiers George Sand, n° 44, « Les écrivains lecteurs de George Sand », 2022, p. 95-111 ; « Préface », in Jean Pallu, Port d’escale, Limoges, OVB éditions, 2021.

Anne Mathieu, directrice de publication de la revue Aden. Responsable scientifique du corpus « Journalistes engagés » du Dictionnaire Le Maitron. Spécialiste de l’histoire sociale, politique et culturelle du journalisme au XXe siècle ainsi que du reportage, en particulier des journalistes et intellectuels-journalistes de la gauche française, et plus spécifiquement des années 1930, Maîtresse de conférences Habilitée à diriger des recherches à l’univ. de Lorraine (3 L.am, univ. d’Angers). Collaboratrice régulière au Monde diplomatique (depuis 2004).

Parmi ses publications : Journalistes face à l’Épuration (1945-1946). Enquête dans des archives inexplorées, Syllepse, 2026 ; « La Nouvelle Espagne antifasciste – nueva España antifascista : le cas d’un journal franco-espagnol de combat », in Nicolas Pitsos (dir.), Paris, capitale polyphonique. Histoire de la presse réfugiée, exilée, immigrée, Neuilly, Atlande, 2025, p. 209-221 ; Sur les routes du poison nazi. Reporters et reportrices de l’Anschluss à Munich, Syllepse, 2024 ; « Visages du Monde, une revue culturelle médicale singulière (1933-1940) », La Revue des revues, n° 70, avril 2024, p. 21-49 ; Nous n’oublierons pas les poings levés. Reporters, éditorialistes et commentateurs antifascistes pendant la guerre d’Espagne, éditions Syllepse, 2020.

Jérémie Nicey, spécialiste du « fact-checking », Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication à l’École publique de journalisme de Tours (EJPT, Univ. de Tours (Prim). Membre du Comité éditorial de The Journal of Media Innovations (Éditions of Oslo Univ.).

Parmi ses publications : « Le fact-checking en France, une réponse en condensé du journalisme face aux transformations numériques des années 2000 et 2010 », Les Enjeux de l’information et de la communication, n°22/5, 2022, p. 67-79 ; « Les correspondants de presse étrangère en France : des modèles et des missions entre routines, bouleversements et paradoxes », Sur le journalisme, About journalism, Sobre Jornalismo, 16 septembre 2016 [revue en ligne].

Manuella Noyer, archiviste et animatrice-chercheuse au Centre d’Histoire du travail (CHT) à Nantes.

Parmi ses publications : « Les archives des mouvements sociaux à l’étude au Groupe de travail Archives alternatives », Archivistes !, octobre-décembre 2023, p. 44 ; Dockers, une histoire nantaise. Travailler et lutter sur les quais 16e-20e siècle (en coll. avec Samuel Guicheteau et Christophe Patillon), éditions du CHT, 2023.

Jean-Baptiste Para, écrivain, poète, traducteur. Rédacteur en chef de la revue Europe.

Parmi ses publications : La Faim des ombres, Obsidiane, 2006 (prix Apollinaire), Le jeûne des yeux et autres exercices du regard, éditions du Rocher, 2000.

Christophe Patillon, responsable des « Héritages » de la rubrique « Textes & Témoignages retrouvés » de la revue Aden. Salarié du Centre d’histoire du travail (CHT) à Nantes.

Parmi ses publications : Dockers, une histoire nantaise. Travailler et lutter sur les quais 16e-20e siècle (en coll. avec Samuel Guicheteau et Manuella Noyer), éditions du CHT, 2023 ; Des femmes, des hommes et des voix. Une histoire de Macoretz Scop de 1986 à 2021, éditions du CHT, 2022.

Fabrice Szabo, adjoint à la Rédaction de la revue Aden et responsable de la rubrique « Comptes rendus ». Membre de l’Équipe du corpus « Journalistes engagés » du Dictionnaire Le Maitron.

Spécialiste de l’histoire de la réception culturelle au XXe siècle, en particulier celle de Victor Hugo ; travaux actuels sur la réception (critiques, reporters, photoreporters) du rock anglo-saxon dans la presse francophone et anglo-saxonne, Assistant Professor à Huron Univ., London, Ontario, Canada.

Parmi ses publications : « Conspirations, émeutes, révoltes et insurrections : Les Misérables au prisme de l’année 1934 », Aden, n° 21, « Conspirations ? », 2026, p. 46-61 ; « Le triomphe de Bruce Springsteen : Looking back 40 years back at the first E Street shows in France », Backstreets.com, avril 2021 ; « « The Bishop’s Candlesticks »: une certaine tradition de la réception hollywoodienne des Misérables », Nouvelle Revue Synergies Canada, n° 13, 2020. Ouvrage à paraître courant Premier semestre 2027 : République et révolutions sur vos écrans : le cas des Misérables, Syllepse.

Gilles Vergnon, conseiller de la Rédaction de la revue Aden. Membre de l’Équipe du corpus « Journalistes engagés » du Dictionnaire Le Maitron. Spécialiste de la gauche européenne aux XXe et XXIe siècles, ainsi que de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance, Maître de conférences émérite en Histoire contemporaine Habilité à diriger des recherches Sciences-Po Lyon (Larhra).

Parmi ses publications : Changer la vie ? Le temps du socialisme en Europe de 1875 à nos jours, Gallimard, « Inédit Folio-Histoire », 2024 ; « Volontaires et Voltigeurs contre le « munichisme ». Itinéraires de deux revues », Aden, n° 17-18, « Devant la guerre (septembre 1938-septembre 1939) », 2021, p. 119-132 ; Un enfant est lynché. L’affaire Gignoux, 1937. Violence et politique dans la France du Front populaire, PUF, 2018.

Xavier Vigna, spécialiste de l’histoire du travail, Professeur des universités en Histoire contemporaine à l’Univ. Paris-Nanterre (Idhes). Membre de la direction collégiale du Dictionnaire Le Maitron.

Parmi ses publications : L’Espoir et l’effroi. Luttes d’écritures et luttes de classes, La Découverte, 2016.