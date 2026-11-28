L’infra-ordinaire dans les pratiques langagières, littéraires, artistiques et didactiques

Colloque international du département de Français – FLSHK

26 – 27 avril 2027 – Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan

Contact : colloque.linfraordinaire.flshk@gmail.com

L’ordinaire a longtemps été relégué à l’arrière-plan des préoccupations scientifiques et esthétiques, au profit de l’événement, du spectaculaire et de l’exceptionnel. A travers le concept d’ « infra-ordinaire », Georges Perec propose d’interroger l’habituel : ce qui se répète chaque jour et forme le bruit de fond de l’existence. Le préfixe infra- désigne ce qui se tient en deçà : ce qui est trop évident, trop répété pour être vu.

Depuis la critique de la vie quotidienne de Lefebvre (1947 ; 1968) et les arts de faire de Certeau (1980), le quotidien s’est constitué en objet d’étude, de la sociologie (Maffesoli, 1979) à la philosophie (Bégout, 2005) et à l’esthétique (Danto, 1989 ; Saito, 2007 ; Formis, 2010). La critique littéraire a montré comment Blanchot, Lefebvre, de Certeau et Perec ont appris à « prêter attention » à l’ordinaire (Sheringham, 2000 ; 2013), et la recherche sur Perec, de Burgelin (1988) à Heck (2023) en passant par Magné (1999) et Schilling (2006), a fait de l’infra-ordinaire une notion critique à part entière.

Cette notion porte pourtant un paradoxe qui donne son centre au colloque. Le quotidien se dérobe : Blanchot y voit ce qui échappe à toute saisie (1969). Le décrire expose à deux risques opposés : le transfigurer, c’est-à-dire en faire une œuvre et lui faire perdre son caractère ordinaire (Danto, 1989), ou en faire un objet de culte (Jost, 2007). Les trois gestes de l’épigraphe (rendre compte, interroger, décrire) formulent ce problème méthodologique : comment saisir ce qui revient chaque jour sans le déformer ?

Le langage est l’infra-ordinaire par excellence : on parle et on écrit chaque jour, sans y penser. La linguistique a de longue date pris la parole ordinaire pour objet : philosophie du langage ordinaire (Austin, 1970), sociolinguistique et ethnographie de la communication (Labov, 1976 ; Hymes, 1984), analyse des interactions et des conversations (Goffman, 1987 ; Kerbrat-Orecchioni, 1990 ; Bange, 1992 ; Mondada, 2005), description de la langue parlée (Blanche-Benveniste, 1997), étude des écrits ordinaires (Fabre, 1993). Mais ces travaux sont rarement mis en relation avec la littérature et les arts, qui font de ce banal un matériau, ni avec la didactique, qui l’enseigne.

L’attention au détail, au fragment et au non-dit n’est pas une invention du XXe siècle. Dès l’âge classique, les moralistes ont fait du fragment une forme d’observation (Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère), la correspondance de Mme de Sévigné et les Mémoires de Saint-Simon ont consigné la vie de tous les jours, et Racine, dans la préface de Bérénice, revendique une invention qui consiste à faire « quelque chose de rien » (1671). Au XVIIIe siècle, le drame bourgeois et l’éloge que Diderot fait du détail chez Richardson (1762), le Tableau de Paris de Mercier (1781-1788), les Rêveries de Rousseau (1782) et le marivaudage déplacent l’attention vers les conditions ordinaires, la ville, la promenade et les nuances du dire. Au XIXe siècle, le réalisme et le naturalisme font du détail un principe d’écriture (Balzac, Flaubert, les Goncourt), au point que Barthes y a lu un « effet de réel » (1968) ; la poésie invente le poème en prose, les petits objets et la suggestion (Bertrand, Baudelaire, Mallarmé, Laforgue) ; le journal et l’écriture fragmentaire (Joubert, Hugo, Amiel) font de l’instant ordinaire une matière. Le non-dit, le silence et l’implicite traversent cette histoire, de La Princesse de Clèves à Flaubert, Maupassant et Mallarmé. La hiérarchie classique des genres et des styles, qui réservait le « bas » aux genres mineurs, s’est ainsi progressivement défaite (Auerbach, 1968).

Au XXe siècle, la littérature en a fait un programme d’écriture : inventaires, listes, descriptions exhaustives, contraintes oulipiennes, écritures du réel, de l’intime et du journal. Les arts en ont fait un régime de regard et d’écoute : photographie, cinéma, arts plastiques, détournement d’objets usuels, arts sonores, archives personnelles, à l’intersection de l’art et de la vie (Bourriaud, 1998 ; Jost, 2007).

La didactique est doublement concernée. La classe est elle-même un espace infra-ordinaire, fait de routines, de gestes professionnels et d’interactions informelles (Cicurel, 2011 ; Bucheton et Soulé, 2009), que la formation réflexive invite à observer (Schön, 1994 ; Perrenoud, 1994). Elle enseigne aussi un « quotidien » (dialogues de vie courante, documents authentiques, ateliers d’écriture) dont on peut se demander de quel quotidien il s’agit et pour qui.

Le contexte contemporain donne à ces questions une acuité nouvelle : accélération des rythmes sociaux, saturation informationnelle et recomposition numérique des échanges (messages, notes vocales, commentaires) multiplient les traces ordinaires et en transforment les formes. Dans un contexte plurilingue, l’ordinaire est aussi affaire de langues : ce qui va de soi dans une langue ne va pas de soi dans une autre.

Le colloque réunit chercheurs, enseignants, écrivains et artistes pour confronter les approches, partager les pratiques et explorer ce que la notion permet d’ouvrir.

Problématique

Comment rendre compte de l’infra-ordinaire, le décrire et l’interroger, sans le transfigurer ni le fétichiser ? Que font à cet objet les pratiques langagières, littéraires, artistiques et didactiques ? Quatre questions orientent les travaux :

Comment décrire le bruit de fond de la langue (conversations, formules, écrits ordinaires, pratiques numériques, plurilinguisme) sans en effacer l’ordinaire ?

Comment la littérature, du fragment des moralistes aux écritures contemporaines, écrit-elle le banal (détail, fragment, non-dit), et quelle langue lui donne-t-elle ?

Comment les arts donnent-ils à voir et à entendre ce qui revient chaque jour, entre transfiguration et simple présentation ?

Comment apprendre, enseigner et observer l’ordinaire, en langue première comme en langue seconde, et à partir de quel ordinaire ?

Axes de réflexion

Les propositions s’inscrivent dans l’un des quatre axes suivants, chacun se déclinant en plusieurs questionnements spécifiques.

Axe 1. Pratiques langagières : interactions, discours et écrits ordinaires

Conversation ordinaire et routines

Comment décrire les échanges spontanés, les salutations, les rituels, mais aussi les silences, hésitations, répétitions et lapsus ? que font ces phénomènes dans l’interaction (Kerbrat-Orecchioni, 1990 ; Mondada, 2005) ?

Phraséologie et lieux communs

Que disent les expressions figées, proverbes, dictons, formules routinières et « petites phrases » de la vie courante ?

Variation et plurilinguisme

Comment les locuteurs varient-ils leurs pratiques et alternent-ils les langues dans les espaces familiers (famille, école, travail, rue) ? Comment se construisent les identités et les représentations sociales dans ces usages (Labov, 1976 ; Hymes, 1984) ?

Ecrits ordinaires

Que disent les listes de courses, journaux intimes, annotations, graffitis, enseignes (Fabre, 1993) ? Que montre le paysage linguistique d’un lieu ?

Pratiques numériques ordinaires

Comment les messages instantanés, notes vocales, commentaires et publications recomposent-ils l’ordinaire langagier ?

Méthodes et éthique

Comment constituer des corpus de langue ordinaire sans la déformer (observation, perturbation de l’évident (Garfinkel, 1967)) ? Quelles limites éthiques pour l’enregistrement du quotidien ?

Histoire de l’ordinaire langagier

Comment l’art de la conversation, les correspondances, le « bon usage » et les registres bas (XVIIe-XIXe siècles) disent-ils l’ordinaire de la langue ? Que montrent les manuels de conversation et les remarques sur la langue ?

Axe 2. Pratiques littéraires : généalogies et poétiques de l’infra-ordinaire, du XVIIe siècle à nos jours

Âge classique : le fragment et la petite chose

Comment les moralistes (Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère) font-ils du fragment une forme d’observation ? Comment les lettres et les mémoires (Sévigné, Saint-Simon) consignent-ils la vie de tous les jours ? Que signifie, pour Racine, faire « quelque chose de rien » ? Comment la hiérarchie des genres et des styles relègue-t-elle le « bas » (Auerbach, 1968) ?

Lumières : drame bourgeois, ville et sensibilité

Comment Diderot (drame bourgeois, éloge du détail chez Richardson), Marivaux (observation des nuances, marivaudage), Mercier (Tableau de Paris), Rousseau (Rêveries) et Restif déplacent-ils l’attention vers les conditions ordinaires, la ville, la promenade et les petites choses ?

XIXe siècle : détail, réalisme et effet de réel

Comment Balzac, Flaubert, les Goncourt, Zola et Maupassant font-ils du détail et de l’objet un principe d’écriture ? Que devient le « livre sur rien » rêvé par Flaubert ? Comment lire l’« effet de réel » (Barthes, 1968) et la description (Hamon, 1993) ?

Poésie : fragment, détail et suggestion

Comment le poème en prose (Bertrand, Baudelaire), les petits objets et la poétique de la suggestion (Mallarmé), l’ironie du quotidien (Laforgue) et la poésie du quotidien au XXe siècle (Ponge, Prévert, Queneau) saisissent-ils le banal ? que fait le vers de l’ordinaire ?

Fragment, journal et écritures de soi

Comment le fragment (Joubert, Amiel), le journal (Stendhal, Goncourt), les « choses vues » (Hugo) et l’autofiction (Ernaux, Journal du dehors) construisent-ils l’ordinaire ? Que devient le récit de soi (Heck, 2023) ?

Non-dit, silence, clichés et langue du banal

Comment la littérature dit-elle par le silence, l’ellipse et le sous-entendu (La Princesse de Clèves, Racine, Marivaux, Flaubert, Maupassant, Sarraute) ? Comment travaille-t-elle les clichés, les idées reçues (Flaubert) et les automatismes du langage (Ionesco) ?

Filiations perecquiennes et écritures contemporaines

Que reste-t-il de Perec et de l’Oulipo ? Comment l’inventaire, la liste, la description exhaustive et la contrainte saisissent-ils le banal ? Quels liens entre réel, fiction et description (Zamorano, 2015) ?

Mémoire, résistance et francophonies

Comment l’infra-ordinaire devient-il mémoire individuelle et collective, espace de résistance ou révélation de l’intime ? Quel ordinaire dans les littératures francophones et postcoloniales ?

Axe 3. Pratiques artistiques : esthétiques de l’infra-ordinaire

Esthétique du commun

Entre transfiguration du banal (Danto, 1989) et culte du banal (Jost, 2007), quelle esthétique de la vie ordinaire (Saito, 2007 ; Formis, 2010) ?

Peinture de genre et nature morte

Comment la peinture de genre et la nature morte (par exemple Chardin au XVIIIe siècle) donnent-elles à voir les gestes et les objets ordinaires ? Quels liens avec l’écriture du détail ?

Objets, ready-made et détournement

Comment l’objet de tous les jours devient-il matériau et support de création ? Comment le détournement interroge-t-il le commun ?

Images du quotidien

Comment la photographie, le cinéma de fiction ou documentaire, la bande dessinée et les arts visuels montrent-ils les gestes, les corps et les lieux ordinaires (Akerman, 1975) ?

Corps, gestes et scènes ordinaires

Comment la performance, le théâtre, l’installation et la danse mettent-ils en scène le geste répété et l’expérience de chaque jour ?

Sons et bruits de fond

Comment les arts sonores, la musique et la radio donnent-ils à entendre le bruit de fond ?

Archives, amateurs et arts numériques

Quelle place pour les archives personnelles, les albums de famille, l’esthétique de l’amateur et les arts numériques ?

Axe 4. Pratiques didactiques : observer, enseigner et apprendre l’ordinaire

La classe comme espace infra-ordinaire

Que montrent les routines, les micro-gestes professionnels et les interactions informelles (Cicurel, 2011 ; Bucheton et Soulé, 2009) ? Comment l’observation du banal devient-elle une démarche réflexive en formation des enseignants (Schön, 1994 ; Perrenoud, 1994) ?

Documents authentiques et manuels

Quels documents de la vie quotidienne (affiches, menus, tickets, dialogues) et quels « dialogues de vie courante » les manuels proposent-ils ? De quel quotidien s’agit-il, pour qui ?

Pratiques langagières ordinaires des apprenants

Comment les pratiques plurilingues, numériques et juvéniles des apprenants deviennent-elles des ressources (Hymes, 1984) ? Que peut-on valoriser, que risque-t-on de réduire ?

Écrire le quotidien

Que peuvent apporter les ateliers d’écriture à la manière de Perec, les récits de vie et l’exploitation d’objets familiers à la créativité et à la maîtrise de la langue ? Avec quelles preuves ?

Lire le détail, le fragment et le non-dit

Comment enseigner la lecture de textes classiques, du XVIIIe et du XIXe siècle et de la poésie en s’appuyant sur le détail, le fragment, l’ellipse et le non-dit ? Que change l’écriture du détail à la lecture et à la description en classe ?

Évaluation et formation

Comment étudier les pratiques d’évaluation et les micro-événements de la vie scolaire ? Comment former à observer l’ordinaire ?

Apprentissages informels et usages numériques

Quelle place pour les apprentissages informels et non formels, et pour les usages numériques quotidiens, dans les pratiques d’apprentissage ?

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Modalités de soumission

Les propositions (de 3 000 à 4 000 caractères, espaces compris, hors bibliographie) comportent : un titre, l’axe visé, la question de recherche, le corpus ou les œuvres étudiés et la méthode, les apports attendus, cinq références, cinq mots-clés.

Chaque proposition devra être accompagnée d’une notice biobibliographique de 500 caractères, précisant les nom et prénom de l’auteur(e), son adresse électronique et son affiliation institutionnelle.

Langues : français, anglais, arabe ;

Adresse d’envoi : colloque.linfraordinaire.flshk@gmail.com

Évaluation anonyme par deux membres du comité scientifique : pertinence, rigueur, originalité, clarté, prise en compte des enjeux éthiques.

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Calendrier

Lancement de l’appel à communication : novembre 2026

Date limite de réception des propositions : 15 février 2027

Notification aux auteurs : 25 février 2027

Publication du programme définitif : 5 avril 2027

Colloque : 26 et 27 avril 2027

Remise des textes pour publication : 31 mai 2027

Publication des actes : fin 2027

Coordination : Zaineb Bouzayenne, Achraf Ben Arbia.

Comités

Responsable scientifique et technique du colloque : Directrice du département de Français Dorra Barhoumi

Comité d’organisation : les membres du Département de français de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan.

Comité scientifique :

Abderrazek Sayadi

François Nemo

Samir Labidi

Mansour Mhenni

Mustapha Trabelsi

Mohamed Chagraoui

Radhouan Briki

Chokri Rhibi

Houda Ben Hamadi

Sonia Zlitni Fitouri

Raja Chenoufi Ghalleb

Mourad Bahloul

Sonia Salhi

Saloua Ben Hmid

Moufida Ghodbane

Moncef Ouesleti

Touhami Abdouli

Bibliographie

Perec et les écritures du quotidien