"L'infra-ordinaire" dans les pratiques langagières, littéraires, artistiques et didactiques (Kairouan)
L’infra-ordinaire dans les pratiques langagières, littéraires, artistiques et didactiques
Colloque international du département de Français – FLSHK
26 – 27 avril 2027 – Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan
Contact : colloque.linfraordinaire.flshk@gmail.com
L’ordinaire a longtemps été relégué à l’arrière-plan des préoccupations scientifiques et esthétiques, au profit de l’événement, du spectaculaire et de l’exceptionnel. A travers le concept d’ « infra-ordinaire », Georges Perec propose d’interroger l’habituel : ce qui se répète chaque jour et forme le bruit de fond de l’existence. Le préfixe infra- désigne ce qui se tient en deçà : ce qui est trop évident, trop répété pour être vu.
Depuis la critique de la vie quotidienne de Lefebvre (1947 ; 1968) et les arts de faire de Certeau (1980), le quotidien s’est constitué en objet d’étude, de la sociologie (Maffesoli, 1979) à la philosophie (Bégout, 2005) et à l’esthétique (Danto, 1989 ; Saito, 2007 ; Formis, 2010). La critique littéraire a montré comment Blanchot, Lefebvre, de Certeau et Perec ont appris à « prêter attention » à l’ordinaire (Sheringham, 2000 ; 2013), et la recherche sur Perec, de Burgelin (1988) à Heck (2023) en passant par Magné (1999) et Schilling (2006), a fait de l’infra-ordinaire une notion critique à part entière.
Cette notion porte pourtant un paradoxe qui donne son centre au colloque. Le quotidien se dérobe : Blanchot y voit ce qui échappe à toute saisie (1969). Le décrire expose à deux risques opposés : le transfigurer, c’est-à-dire en faire une œuvre et lui faire perdre son caractère ordinaire (Danto, 1989), ou en faire un objet de culte (Jost, 2007). Les trois gestes de l’épigraphe (rendre compte, interroger, décrire) formulent ce problème méthodologique : comment saisir ce qui revient chaque jour sans le déformer ?
Le langage est l’infra-ordinaire par excellence : on parle et on écrit chaque jour, sans y penser. La linguistique a de longue date pris la parole ordinaire pour objet : philosophie du langage ordinaire (Austin, 1970), sociolinguistique et ethnographie de la communication (Labov, 1976 ; Hymes, 1984), analyse des interactions et des conversations (Goffman, 1987 ; Kerbrat-Orecchioni, 1990 ; Bange, 1992 ; Mondada, 2005), description de la langue parlée (Blanche-Benveniste, 1997), étude des écrits ordinaires (Fabre, 1993). Mais ces travaux sont rarement mis en relation avec la littérature et les arts, qui font de ce banal un matériau, ni avec la didactique, qui l’enseigne.
L’attention au détail, au fragment et au non-dit n’est pas une invention du XXe siècle. Dès l’âge classique, les moralistes ont fait du fragment une forme d’observation (Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère), la correspondance de Mme de Sévigné et les Mémoires de Saint-Simon ont consigné la vie de tous les jours, et Racine, dans la préface de Bérénice, revendique une invention qui consiste à faire « quelque chose de rien » (1671). Au XVIIIe siècle, le drame bourgeois et l’éloge que Diderot fait du détail chez Richardson (1762), le Tableau de Paris de Mercier (1781-1788), les Rêveries de Rousseau (1782) et le marivaudage déplacent l’attention vers les conditions ordinaires, la ville, la promenade et les nuances du dire. Au XIXe siècle, le réalisme et le naturalisme font du détail un principe d’écriture (Balzac, Flaubert, les Goncourt), au point que Barthes y a lu un « effet de réel » (1968) ; la poésie invente le poème en prose, les petits objets et la suggestion (Bertrand, Baudelaire, Mallarmé, Laforgue) ; le journal et l’écriture fragmentaire (Joubert, Hugo, Amiel) font de l’instant ordinaire une matière. Le non-dit, le silence et l’implicite traversent cette histoire, de La Princesse de Clèves à Flaubert, Maupassant et Mallarmé. La hiérarchie classique des genres et des styles, qui réservait le « bas » aux genres mineurs, s’est ainsi progressivement défaite (Auerbach, 1968).
Au XXe siècle, la littérature en a fait un programme d’écriture : inventaires, listes, descriptions exhaustives, contraintes oulipiennes, écritures du réel, de l’intime et du journal. Les arts en ont fait un régime de regard et d’écoute : photographie, cinéma, arts plastiques, détournement d’objets usuels, arts sonores, archives personnelles, à l’intersection de l’art et de la vie (Bourriaud, 1998 ; Jost, 2007).
La didactique est doublement concernée. La classe est elle-même un espace infra-ordinaire, fait de routines, de gestes professionnels et d’interactions informelles (Cicurel, 2011 ; Bucheton et Soulé, 2009), que la formation réflexive invite à observer (Schön, 1994 ; Perrenoud, 1994). Elle enseigne aussi un « quotidien » (dialogues de vie courante, documents authentiques, ateliers d’écriture) dont on peut se demander de quel quotidien il s’agit et pour qui.
Le contexte contemporain donne à ces questions une acuité nouvelle : accélération des rythmes sociaux, saturation informationnelle et recomposition numérique des échanges (messages, notes vocales, commentaires) multiplient les traces ordinaires et en transforment les formes. Dans un contexte plurilingue, l’ordinaire est aussi affaire de langues : ce qui va de soi dans une langue ne va pas de soi dans une autre.
Le colloque réunit chercheurs, enseignants, écrivains et artistes pour confronter les approches, partager les pratiques et explorer ce que la notion permet d’ouvrir.
Problématique
Comment rendre compte de l’infra-ordinaire, le décrire et l’interroger, sans le transfigurer ni le fétichiser ? Que font à cet objet les pratiques langagières, littéraires, artistiques et didactiques ? Quatre questions orientent les travaux :
- Comment décrire le bruit de fond de la langue (conversations, formules, écrits ordinaires, pratiques numériques, plurilinguisme) sans en effacer l’ordinaire ?
- Comment la littérature, du fragment des moralistes aux écritures contemporaines, écrit-elle le banal (détail, fragment, non-dit), et quelle langue lui donne-t-elle ?
- Comment les arts donnent-ils à voir et à entendre ce qui revient chaque jour, entre transfiguration et simple présentation ?
- Comment apprendre, enseigner et observer l’ordinaire, en langue première comme en langue seconde, et à partir de quel ordinaire ?
Axes de réflexion
Les propositions s’inscrivent dans l’un des quatre axes suivants, chacun se déclinant en plusieurs questionnements spécifiques.
Axe 1. Pratiques langagières : interactions, discours et écrits ordinaires
- Conversation ordinaire et routines
Comment décrire les échanges spontanés, les salutations, les rituels, mais aussi les silences, hésitations, répétitions et lapsus ? que font ces phénomènes dans l’interaction (Kerbrat-Orecchioni, 1990 ; Mondada, 2005) ?
- Phraséologie et lieux communs
Que disent les expressions figées, proverbes, dictons, formules routinières et « petites phrases » de la vie courante ?
- Variation et plurilinguisme
Comment les locuteurs varient-ils leurs pratiques et alternent-ils les langues dans les espaces familiers (famille, école, travail, rue) ? Comment se construisent les identités et les représentations sociales dans ces usages (Labov, 1976 ; Hymes, 1984) ?
- Ecrits ordinaires
Que disent les listes de courses, journaux intimes, annotations, graffitis, enseignes (Fabre, 1993) ? Que montre le paysage linguistique d’un lieu ?
- Pratiques numériques ordinaires
Comment les messages instantanés, notes vocales, commentaires et publications recomposent-ils l’ordinaire langagier ?
- Méthodes et éthique
Comment constituer des corpus de langue ordinaire sans la déformer (observation, perturbation de l’évident (Garfinkel, 1967)) ? Quelles limites éthiques pour l’enregistrement du quotidien ?
- Histoire de l’ordinaire langagier
Comment l’art de la conversation, les correspondances, le « bon usage » et les registres bas (XVIIe-XIXe siècles) disent-ils l’ordinaire de la langue ? Que montrent les manuels de conversation et les remarques sur la langue ?
Axe 2. Pratiques littéraires : généalogies et poétiques de l’infra-ordinaire, du XVIIe siècle à nos jours
- Âge classique : le fragment et la petite chose
Comment les moralistes (Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère) font-ils du fragment une forme d’observation ? Comment les lettres et les mémoires (Sévigné, Saint-Simon) consignent-ils la vie de tous les jours ? Que signifie, pour Racine, faire « quelque chose de rien » ? Comment la hiérarchie des genres et des styles relègue-t-elle le « bas » (Auerbach, 1968) ?
- Lumières : drame bourgeois, ville et sensibilité
Comment Diderot (drame bourgeois, éloge du détail chez Richardson), Marivaux (observation des nuances, marivaudage), Mercier (Tableau de Paris), Rousseau (Rêveries) et Restif déplacent-ils l’attention vers les conditions ordinaires, la ville, la promenade et les petites choses ?
- XIXe siècle : détail, réalisme et effet de réel
Comment Balzac, Flaubert, les Goncourt, Zola et Maupassant font-ils du détail et de l’objet un principe d’écriture ? Que devient le « livre sur rien » rêvé par Flaubert ? Comment lire l’« effet de réel » (Barthes, 1968) et la description (Hamon, 1993) ?
- Poésie : fragment, détail et suggestion
Comment le poème en prose (Bertrand, Baudelaire), les petits objets et la poétique de la suggestion (Mallarmé), l’ironie du quotidien (Laforgue) et la poésie du quotidien au XXe siècle (Ponge, Prévert, Queneau) saisissent-ils le banal ? que fait le vers de l’ordinaire ?
- Fragment, journal et écritures de soi
Comment le fragment (Joubert, Amiel), le journal (Stendhal, Goncourt), les « choses vues » (Hugo) et l’autofiction (Ernaux, Journal du dehors) construisent-ils l’ordinaire ? Que devient le récit de soi (Heck, 2023) ?
- Non-dit, silence, clichés et langue du banal
Comment la littérature dit-elle par le silence, l’ellipse et le sous-entendu (La Princesse de Clèves, Racine, Marivaux, Flaubert, Maupassant, Sarraute) ? Comment travaille-t-elle les clichés, les idées reçues (Flaubert) et les automatismes du langage (Ionesco) ?
- Filiations perecquiennes et écritures contemporaines
Que reste-t-il de Perec et de l’Oulipo ? Comment l’inventaire, la liste, la description exhaustive et la contrainte saisissent-ils le banal ? Quels liens entre réel, fiction et description (Zamorano, 2015) ?
- Mémoire, résistance et francophonies
Comment l’infra-ordinaire devient-il mémoire individuelle et collective, espace de résistance ou révélation de l’intime ? Quel ordinaire dans les littératures francophones et postcoloniales ?
Axe 3. Pratiques artistiques : esthétiques de l’infra-ordinaire
- Esthétique du commun
Entre transfiguration du banal (Danto, 1989) et culte du banal (Jost, 2007), quelle esthétique de la vie ordinaire (Saito, 2007 ; Formis, 2010) ?
- Peinture de genre et nature morte
Comment la peinture de genre et la nature morte (par exemple Chardin au XVIIIe siècle) donnent-elles à voir les gestes et les objets ordinaires ? Quels liens avec l’écriture du détail ?
- Objets, ready-made et détournement
Comment l’objet de tous les jours devient-il matériau et support de création ? Comment le détournement interroge-t-il le commun ?
- Images du quotidien
Comment la photographie, le cinéma de fiction ou documentaire, la bande dessinée et les arts visuels montrent-ils les gestes, les corps et les lieux ordinaires (Akerman, 1975) ?
- Corps, gestes et scènes ordinaires
Comment la performance, le théâtre, l’installation et la danse mettent-ils en scène le geste répété et l’expérience de chaque jour ?
- Sons et bruits de fond
Comment les arts sonores, la musique et la radio donnent-ils à entendre le bruit de fond ?
- Archives, amateurs et arts numériques
Quelle place pour les archives personnelles, les albums de famille, l’esthétique de l’amateur et les arts numériques ?
Axe 4. Pratiques didactiques : observer, enseigner et apprendre l’ordinaire
- La classe comme espace infra-ordinaire
Que montrent les routines, les micro-gestes professionnels et les interactions informelles (Cicurel, 2011 ; Bucheton et Soulé, 2009) ? Comment l’observation du banal devient-elle une démarche réflexive en formation des enseignants (Schön, 1994 ; Perrenoud, 1994) ?
- Documents authentiques et manuels
Quels documents de la vie quotidienne (affiches, menus, tickets, dialogues) et quels « dialogues de vie courante » les manuels proposent-ils ? De quel quotidien s’agit-il, pour qui ?
- Pratiques langagières ordinaires des apprenants
Comment les pratiques plurilingues, numériques et juvéniles des apprenants deviennent-elles des ressources (Hymes, 1984) ? Que peut-on valoriser, que risque-t-on de réduire ?
- Écrire le quotidien
Que peuvent apporter les ateliers d’écriture à la manière de Perec, les récits de vie et l’exploitation d’objets familiers à la créativité et à la maîtrise de la langue ? Avec quelles preuves ?
- Lire le détail, le fragment et le non-dit
Comment enseigner la lecture de textes classiques, du XVIIIe et du XIXe siècle et de la poésie en s’appuyant sur le détail, le fragment, l’ellipse et le non-dit ? Que change l’écriture du détail à la lecture et à la description en classe ?
- Évaluation et formation
Comment étudier les pratiques d’évaluation et les micro-événements de la vie scolaire ? Comment former à observer l’ordinaire ?
- Apprentissages informels et usages numériques
Quelle place pour les apprentissages informels et non formels, et pour les usages numériques quotidiens, dans les pratiques d’apprentissage ?
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Modalités de soumission
- Les propositions (de 3 000 à 4 000 caractères, espaces compris, hors bibliographie) comportent : un titre, l’axe visé, la question de recherche, le corpus ou les œuvres étudiés et la méthode, les apports attendus, cinq références, cinq mots-clés.
- Chaque proposition devra être accompagnée d’une notice biobibliographique de 500 caractères, précisant les nom et prénom de l’auteur(e), son adresse électronique et son affiliation institutionnelle.
- Langues : français, anglais, arabe ;
- Adresse d’envoi : colloque.linfraordinaire.flshk@gmail.com
- Évaluation anonyme par deux membres du comité scientifique : pertinence, rigueur, originalité, clarté, prise en compte des enjeux éthiques.
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Calendrier
Lancement de l’appel à communication : novembre 2026
Date limite de réception des propositions : 15 février 2027
Notification aux auteurs : 25 février 2027
Publication du programme définitif : 5 avril 2027
Colloque : 26 et 27 avril 2027
Remise des textes pour publication : 31 mai 2027
Publication des actes : fin 2027
Coordination : Zaineb Bouzayenne, Achraf Ben Arbia.
Comités
Responsable scientifique et technique du colloque : Directrice du département de Français Dorra Barhoumi
Comité d’organisation : les membres du Département de français de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan.
Comité scientifique :
Abderrazek Sayadi
François Nemo
Samir Labidi
Mansour Mhenni
Mustapha Trabelsi
Mohamed Chagraoui
Radhouan Briki
Chokri Rhibi
Houda Ben Hamadi
Sonia Zlitni Fitouri
Raja Chenoufi Ghalleb
Mourad Bahloul
Sonia Salhi
Saloua Ben Hmid
Moufida Ghodbane
Moncef Ouesleti
Touhami Abdouli
Bibliographie
Perec et les écritures du quotidien
- Bellos, D. (1994), Georges Perec : une vie dans les mots, Seuil.
- Burgelin, C. (1988), Les parties de dominos chez Monsieur Lefèvre : Perec avec Freud, Perec contre Freud, Circé.
- Heck, M. (2023), Écriture et expérience de la vie ordinaire : Perec, Ernaux, Vasset, Quintane, La Lettre volée.
- Magné, B. (1999), Georges Perec, Nathan.
- Perec, G. (1974), Espèces d’espaces, Galilée ; (1989), L’infra-ordinaire, Seuil ; (1975), Tentative d’épuisement d’un lieu parisien (en volume, Christian Bourgois, 1982).
- Perec, G. et Bober, R. (1980), Récits d’Ellis Island : histoires d’errance et d’espoir, P.O.L.
- Schilling, D. (2006), Mémoires du quotidien : les lieux de Perec, Presses universitaires du Septentrion.
- Zamorano, J. (2015), « L’infra-ordinaire : esquisse de la théorie narrative de Georges Perec », Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses, 30(2).
- Histoire littéraire, description et détail
- Auerbach, E. (1968), Mimésis : la représentation de la réalité dans la littérature occidentale, Gallimard.
- Barthes, R. (1968), « L’effet de réel », Communications, 11.
- Hamon, P. (1981), Introduction à l’analyse du descriptif, Hachette ; (1993), Du descriptif, Hachette.
- Sources classiques, XVIIIe et XIXe siècles
- XVIIe siècle : Pascal, Pensées ; La Rochefoucauld, Maximes ; La Bruyère, Les Caractères (1688) ; Boileau, Satires (« Les embarras de Paris ») ; Racine, Bérénice (1670, préface de 1671) ; Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves (1678) ; Mme de Sévigné, Lettres ; Saint-Simon, Mémoires.
- XVIIIe siècle : Marivaux, Le Spectateur français et La Vie de Marianne ; Diderot, De la poésie dramatique (1758) et Éloge de Richardson (1762) ; Mercier, Tableau de Paris (1781-1788) ; Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire (1782) ; Restif de La Bretonne, Les Nuits de Paris.
- XIXe siècle : Balzac, Le Père Goriot (1835) ; Stendhal, Journal ; Bertrand, Gaspard de la nuit (1842) ; Hugo, Choses vues ; Flaubert, Madame Bovary (1857), Trois contes (1877), Dictionnaire des idées reçues ; Baudelaire, Les Fleurs du mal (1857), Le peintre de la vie moderne (1863), Le Spleen de Paris (1869) ; Goncourt, Journal ; Laforgue, Les Complaintes (1885) ; Amiel, Journal intime ; Joubert, Pensées ; Mallarmé, Divagations.
- XXe siècle : Sarraute, Tropismes (1939) ; Prévert, Paroles (1946) ; Queneau, Exercices de style (1947) ; Ponge, Le parti pris des choses (1942) ; Ernaux, Journal du dehors (1993).
- Quotidien : sociologie, philosophie, esthétique
- Barthes, R. (1957), Mythologies, Seuil.
- Bégout, B. (2005), La découverte du quotidien, Allia.
- Blanchot, M. (1969), L’entretien infini, Gallimard.
- Bourriaud, N. (1998), Esthétique relationnelle, Les Presses du réel.
- Certeau, M. de (1990 [1980]), L’invention du quotidien, 1. Arts de faire, Gallimard.
- Danto, A. C. (1989), La transfiguration du banal : une philosophie de l’art, Seuil.
- Debord, G. (1967), La société du spectacle, Buchet-Chastel.
- Formis, B. (dir.) (2010), Esthétique de la vie ordinaire, PUF.
- Jost, F. (2007), Le culte du banal : de Duchamp à la téléréalité, CNRS Éditions.
- Lefebvre, H. (1947), Critique de la vie quotidienne, Grasset ; (1968), La vie quotidienne dans le monde moderne, Gallimard.
- Maffesoli, M. (1979), La conquête du présent : pour une sociologie de la vie quotidienne, PUF.
- Saito, Y. (2007), Everyday Aesthetics, Oxford University Press.
- Sheringham, M. (2000), « Attending to the everyday : Blanchot, Lefebvre, Certeau, Perec », French Studies, 54(2) ; (2013), Traversées du quotidien : des surréalistes aux postmodernes, PUF.
- Langage, interaction, écrits ordinaires
- Austin, J. L. (1970), Quand dire, c’est faire, Seuil.
- Bange, P. (1992), Analyse conversationnelle et théorie de l’action, Hatier-Didier.
- Blanche-Benveniste, C. (1997), Approches de la langue parlée en français, Ophrys.
- Fabre, D. (dir.) (1993), Écritures ordinaires, POL et Centre Georges Pompidou.
- Garfinkel, H. (1967), Studies in Ethnomethodology, Prentice-Hall.
- Goffman, E. (1973), La mise en scène de la vie quotidienne, Minuit ; (1987), Façons de parler, Minuit.
- Hymes, D. H. (1984), Vers la compétence de communication, Hatier-Crédif.
- Kerbrat-Orecchioni, C. (1990), Les interactions verbales, tome 1, Armand Colin.
- Labov, W. (1976), Sociolinguistique, Minuit.
- Mondada, L. (2005), « L’analyse de conversations : de l’ethnométhodologie à la linguistique interactionnelle », Travaux neuchâtelois de linguistique, 41.
- Didactique et formation
- Bucheton, D. et Soulé, Y. (2009), « Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant dans la classe », Éducation et didactique, 3(3).
- Cicurel, F. (2011), Les interactions dans l’enseignement des langues : agir professoral et pratiques de classe, Didier.
- Conseil de l’Europe (2001), Cadre européen commun de référence pour les langues, Didier.
- Perrenoud, P. (1994), La formation des enseignants entre théorie et pratique, L’Harmattan.
- Schön, D. A. (1994), Le praticien réflexif : à la recherche du savoir professionnel, Éditions Logiques.