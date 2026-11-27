Appel conjoint à communications

19e édition du Colloque de l’Association des étudiant·es en langue et littérature françaises inscrit·es aux études supérieures de l’Université McGill (ADELFIES) :

« [C]’est elle-même, la couleur que son œil invente ». (Im)posture(s) d’écriture, ou à partir de quelles matières écrire ?

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31e édition du Colloque interuniversitaire étudiant de littérature (CIEL)

DATE LIMITE : 10 janvier 2027

Cette année, le Département des littératures de langue française (DLLF) de l’Université McGill a le grand plaisir d’accueillir et de réunir, le 15 et 16 avril 2027, à la fois la 19e édition du colloque étudiant annuel de l’ADELFIES et la 31e édition du colloque interuniversitaire étudiant de littérature (CIEL). Cette formule double permettra d’accueillir des communications d’étudiant·es inscrit·es aux cycles supérieurs de tous les départements d’études littéraires des universités québécoises.

En choisissant de rassembler et d’articuler conjointement un colloque avec thématique (ADELFIES) et un colloque sans thématique (CIEL), cette formule relativement inédite et flexible offre à la possibilité aux étudiant·es de choisir l’espace qui conviendra le mieux à leur proposition de recherche. Pour ce faire, la thématique spécifique de l’édition 2027 du Colloque de l’ADELFIES, de même qu’une description générale du CIEL, sont présentées ci-dessous.

« [C]’est elle-même, la couleur que son œil invente[1] ». (Im)posture(s) d’écriture, ou à partir de quelles matières écrire ? (ADELFIES)

Les postures et les impostures d’écriture représentent d’emblée un champ d’étude large et hétérogène, présent dans plusieurs approches critiques, et dont les caractéristiques varient selon l’angle par lequel elles sont abordées. Une première définition générale peut toutefois être apportée par Jérôme Meizoz :

Penser en termes posturaux implique une conception plurielle du sujet et de l’action, et insiste sur la capacité de l’individu à renégocier les statuts et les rôles qui lui sont assignés. Loin de reproduire simplement les contraintes objectives pesant sur l’auteur, une posture rejoue une position et un statut social dans une performance globale qui a valeur de positionnement dans une sphère codée de pratiques. (2014, § 3)

Ainsi, le jeu autour des (im)postures appelle une compréhension pluri-aspectuelle de l’acte d’écriture en ce qu’elle cherche à appréhender les différentes composantes à partir desquelles l’individu se positionne dans l’écriture.

Les (im)postures auctoriales

À cet égard, et les recherches de Meizoz se sont notamment occupées de cet objet, la question de la posture d’écriture peut être éclairée à la lumière du concept de posture auctoriale, qui cherche à décrire les paramètres entourant la présentation et l’image de soi en tant que scripteur prenant en charge l’énonciation d’un texte littéraire. Il s’agit ainsi, pour comprendre les postures d’écriture, d’axer la lumière sur qui parle ?, et comment ses caractéristiques sont distribuées diversement à même le tissu du texte. La posture auctoriale se constitue également dans un faisceau de relations avec d’autres concepts qui éclairent, chacun à leur manière, les différentes manières d’instaurer une figure singularisante d’un individu au centre de l’écriture (Diaz, 2007). Les travaux de Ruth Amossy sur l’éthos auctorial sont fondateurs pour penser les effets de la représentation d’un soi-auteur dans le texte littéraire (Amossy, 2009 ; 2010). Ceux-ci ne doivent cependant pas faire ombrage aux études de Dominique Maingueneau, qui à l’aide de l’étude de la « scénographie auctoriale » ou des diverses formes conceptuelles que prennent l’éthos (dit, montré, prédiscursif, intertextuel, etc.), a su brillamment examiner comment les pratiques discursives au fondement des œuvres littéraires présentent un riche et étonnant jeu énonciatif qui rejoue et module constamment les modes de représentation de soi (Maigueneau, 2004 ; 2014 ; 2022). Enfin, cette renégociation autour de la production d’un sujet écrivant est en soi une invitation à sortir du texte et à investir notamment le domaine péritextuel (Genette, 1987), qu’il s’agisse d’entretiens, de conférences ou même d’une présence sur diverses plateformes médiatiques. Cette perspective sociale et institutionnelle est une composante fondamentale pour saisir comment la représentation d’une position et d’une trajectoire auctoriales affecte inévitablement les œuvres.

À considérer maintenant plus spécifiquement les impostures d’écriture à l’aune des figures auctoriales, celles-ci ouvrent et appellent de nouvelles voies d’étude qui misent sur la subversion, l’ambiguïté et le ludisme pour contester ou renouveler l’importance de la représentation de la personne de l’auteur. En ce domaine, une place privilégiée est à accorder aux pratiques autofictionnelles et autres écritures de soi obliques ou hybrides (roman autobiographique, romans-mémoire, biofiction, etc.). À cet égard, les travaux de Philippe Gasparini (2004 ; 2016) sont plus que pertinents pour comprendre comment ces œuvres impliquent toujours une stratégie de communication retorse et ambiguë composée de « procédés qui permettent à un auteur d’attester qu’il est et n’est pas le héros de son récit » (Gasparini, 2016, p. 8).

Dès lors, l’ADELFIES invite les chercheur·euses s’attachant à la pluralité des pratiques de configuration et de représentation d’un soi auctorial, entre posture et imposture, à proposer une communication en recherche, création ou recherche-création.

Pour des (im)postures d’écritures historiquement situées

À considérer à partir de quelles matières une posture d’écriture se constitue, il est essentiel de mentionner qu’elles sont toujours historiquement situées. En effet, toute époque rattache sa littérature à un contexte, lui impose une banque de conventions et exerce sur elle une force en faisant exister toute œuvre par rapport à son « horizon d’attente » (Jauss, 1970). Par conséquent, une conscience critique au regard des influences du temps, ou encore de la tradition, est de rigueur jusque dans la lecture des textes les plus radicaux. « À toutes époques » dit Paul Zumthor, « le rapport auteur-tradition a été dialectique, l’auteur reproduisant, déformant ou refusant un certain donné à lui transmis. » (1972, p. 82). C’est un drôle de paradoxe qu’avant d’être transgressive, une œuvre doit être de son temps ; elle ne peut être inventive sans être avant tout familière. Après tout, ne faut-il pas des règles avant de se livrer à la frénésie de les enfreindre ?

Prenant par exemple Les Contes de Canterbury, Northrop Frye soulève qu’il est tout aussi fautif de négliger la modernité chez Chaucer, écrivain médiéval, que de le considérer comme un moderne s’étant trouvé par accident au Moyen Âge (1957, p. 51). Il est dès lors de la responsabilité du critique d’être capable d’identifier et de décrire le double rapport simultané – à la fois d’appartenance et de divergence – d’un auteur par rapport à son époque. À cet égard, l’étude des (im)postures d’écriture à l’aune de leur inscription historique réserve assurément une place de prédilection pour les médiévistes et spécialistes de l’Ancien Régime. Toutefois, l’ADELFIES invite toute communication en recherche, création ou recherche-création, qui explore la posture d’écriture par rapport à l’époque, honorant ainsi les chercheur·euses ou les critiques prêt·es à franchir les écarts temporels pour mieux saisir le rayonnement d’un texte à travers le temps. C’est en se fiant à ce vaste regard à la fois posé sur le texte et sur sa réception, sur la maîtrise d’un écrivain des codes de son temps et sur la vision novatrice qui interpelle ses successeurs, que peut être dévoilée la puissance unique de l’œuvre d’art qui se prolonge et s’éternise, « contemporaine à sa propre époque et contemporaine à la nôtre » (Frye, 1975, p. 51).

Pour une (im)posture d’écriture qui prend corps

Enfin, à considérer le large éventail des éléments à partir desquelles une posture d’écriture prend place et se définit, on ne saurait faire l’économie des différentes manières dont un sujet s’incarne en tant que corps matériel et sensible. Certaines formes d’écriture contemporaines, telles que le récit de soi, l’autofiction, et l’autothéorie, combinées à d’autres pratiques hybrides de la prose et de la poésie, ont notamment surinvesti le domaine de l’expérience sensible au point d’en faire une logique fondamentale des œuvres (Savard-Corbeil, 2023). Elles rappellent avec une indéniable force qu’écrire à partir de l’expérience située d’un corps, surtout lorsque celui-ci est le lieu où s’inscrit la différence ou la marginalisation, c’est traduire et faire émerger par l’écriture des savoirs amuïs jusqu’à présent par le discours culturel hégémonique et patriarcal (Idem).

De ce fait, les approches queer, féministes et crip tirent notamment profit d’un travail renouvelé de la corporéité et d’une posture d’écriture incarnée pour mettre en lumière des parcours divergents, et inspirent par cela de nombreux·ses auteurices contemporain·es à construire des récits qui, sur la forme et le fond, participent à rompre avec les traditions littéraires (Allard-Dussault, 2025). À partir de cette (im)posture, où le corps de l’auteurice et sa manière d’habiter son corps et l’espace social font langage, l’ADELFIES invite des communications qui réfléchissent au rapport entre écriture, corps et marge en recherche, création ou recherche-création.

31e édition du Colloque interuniversitaire étudiant de littérature (CIEL)

Le Colloque interuniversitaire étudiant de littérature (CIEL) est dédié aux étudiant·es inscrit·es à la maîtrise ou au doctorat de tous les départements d’études littéraires affiliés à une université québécoise. Le CIEL tient à accueillir autant les propositions d’étudiant·es inscrit·es dans un cursus de recherche que de recherche-création, et représente pour toutes et tous, depuis plusieurs décennies maintenant, une occasion privilégiée de présenter les résultats de leurs travaux et de leurs recherches. Dans l’esprit de ce colloque, les nouveaux et nouvelles étudiant·es aux cycles supérieurs sont chaudement encouragé·es à profiter de cet événement pour réaliser une première expérience de communication universitaire.

Le département des littératures de langue française de l’Université McGill, œuvrant de concert avec le département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal et le département des littératures de langue française de l’Université de Montréal, a l’honneur d’organiser la trente-et-unième édition de ce colloque.

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Modalités de soumission

Vous êtes invité·es à soumettre une proposition de communication, sur le sujet de votre choix, au plus tard le 10 janvier 2027. Pour ce faire, la proposition (en format .docx ou .doc) devra contenir :

Une première page de présentation composée de votre nom, adresse électronique, niveau d’études, nom de votre université d’attache et nom de votre (vos) directeur·rice·(s) de recherche.

Une seconde page contenant le titre de la communication proposée suivi de la proposition de communication (environ 300 mots).

Les communications proposées devront être inédites, en langue française et ne pas excéder 20 minutes. Nous recevrons les propositions, sous l’objet « CIEL 2027 – proposition » ou « ADELFIES 2027 – proposition », à l’adresse suivante jusqu’au 10 janvier 2027 : colloque.adelfies@gmail.com

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Comité organisateur

Marianne Tremblay - marianne.tremblay3@mail.mcgill.ca

Antoine Vuillin - antoine.vuillin@mail.mcgill.ca

Lina Dia - lina.dia@mail.mcgill.ca

Jade Chassé Robidoux - jade.robidoux@mail.mcgill.ca

Loïc Hébert - Loic.hebert@mail.mcgill.ca

Éric Landry - eric.r.landry@mail.mcgill.ca

Comité scientifique ADELFIES

Marianne Tremblay - marianne.tremblay3@mail.mcgill.ca

Antoine Vuillin - antoine.vuillin@mail.mcgill.ca

Lina Dia - lina.dia@mail.mcgill.ca

Jade Chassé Robidoux - jade.robidoux@mail.mcgill.ca

Loïc Hébert - Loic.hebert@mail.mcgill.ca

Éric Landry - eric.r.landry@mail.mcgill.ca

Comité scientifique CIEL

En cours de constitution

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Bibliographie

Allard-Dussault, Alexe, « De l’autothéorie en littérature québécoise », Études canadiennes, no 99, décembre 2025, p. 163‑176, DOI : 10.4000/15g1v.

Amossy, Ruth, La présentation de soi. Ethos et identité verbale, Paris, Presses universitaires de France, « L’Interrogation philosophique », 2010.

Amossy, Ruth et Michèle Bokobza Kahan (dir.), « Ethos discursif et image d’auteur », Argumentation et Analyse du Discours, vol. 3, 2009.

Diaz, José-Luis, L’Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique, Paris, Champion, 2007.

Frye, Northrop, Anatomy of Criticism, Princeton, Princeton University Press, « Princeton Classics », 1957.

Gasparini, Philippe, Est-il je ? Roman autobiographique et autofiction, Paris, Éditions du Seuil, « Poétique », 2004.

———, Poétiques du je. Du roman autobiographique à l’autofiction, Lyon, Presses universitaires de Lyon, « Autofictions, etc. », 2016.

Genette, Gérard, Seuils, Paris, Éditions du Seuil, 1987.

Jauss, Hans Robert, « Littérature médiévale et théorie des genres », Poétique, vol. 1, no 1, 1970, p. 79-101.

Maigueneau, Dominique, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, 2004.

———, Discours et analyse du discours, Paris, Armand Colin, 2014.

———, L’Ethos en analyse du discours, Louvain-la Neuve, Academia, 2022.

Meizoz, Jérôme, « Cendrars, Houellebecq. Portrait photographique et présentation de soi », COnTEXTES, vol. 14, 2014, 15 §.

Savard-Corbeil, Mathilde, « L’autothéorie comme forme d’engagement de la littérature contemporaine », Revue critique de fixxion française contemporaine, no 27, décembre 2023, s. p., DOI : 10.4000/fixxion.13271.

Zumthor, Paul, Essai de poétique médiévale, Paris, Éditions du Seuil, « Poétique », 1972.

[1] Louis Aragon, Blanche ou l’Oubli (1967), Paris, Gallimard, « Folio », 2000, p. 185.