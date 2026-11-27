Global Indigeneity: Roots and Futures in the Arts

March 9-10, 2027, Faculté Victor Segalen, Université de Bretagne Occidentale

Call for Papers

The Université de Bretagne Occidentale invites proposals for Global Indigeneity: Roots and Futures in the Arts, an international conference devoted to exploring the historical roots, current states, and future possibilities of global Indigeneity through literary, cultural, and artistic networks, solidarities, and exchanges.

Starting with the premise that Indigenous peoples have always been global, and that current dynamics are simply renovating audiences and relations that have always existed, before the colonisation of Abya Yala/Turtle Island or Oceania, we are particularly interested in the role Indigenous creative cultural production has played in exploring Indigenous experiences in trans-national contexts and in forging trans-Indigenous relationships. How have literature, visual art, cinema, performance, music, fashion, and digital media created forms of exchange and solidarity across linguistic, cultural, and national boundaries? How might the arts help us understand global Indigeneity not as a universal or fixed identity, but as an evolving practice of relation, reciprocity, and collective future-making? How might creative cultural production show us ways to face the common multidimensional struggles today?

Coinciding with the twentieth anniversary of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the conference will also consider the relationship between creative expression, cultural rights, and Indigenous sovereignty. Twenty years after UNDRIP, what can the arts tell us about the achievements and limitations of global Indigenous rights movements? What futures are Indigenous artists imagining beyond recognition by states and international institutions?

Potential panel themes include:

Language sovereignty and revitalization

Indigeneity in francophone–France and French-occupied–territories

Storytelling, orality, and performance

Global Indigenous sound cultures

Indigenous artistic and activist networks

Cultural rights and creative expression at UNDRIP’s 20th anniversary

The conference will be held March 9-10, 2027, at the University of Western Brittany in Brest, France, and will be hybrid in format, allowing for online participation for those who cannot travel. We welcome proposals in English, French, Portuguese, or Spanish for in-person and virtual presentations addressing literature, film, theatre, performance, visual and digital arts, sound and media, oral traditions, material culture, translation, and interdisciplinary or community-based creative practices from Indigenous contexts worldwide. We particularly encourage submissions by Indigenous creatives and scholars, or teams that include Indigenous representation.

For full consideration, please submit a tentative title, 300-word abstract, 200-word biographical statement, and preferred mode of presentation (in-person or online), via the form available at https://forms.gle/13aqck4YmsGrVQRY7 by Jan. 10 2027.

For further information or any question you may have, please contact us at GIRFA2027@proton.me.

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Appel à communications en français :

L’autochtonie globale : racines et futurs dans les arts

9-10 mars 2027, Faculté Victor Segalen, Université de Bretagne Occidentale

L’Université de Bretagne Occidentale lance un appel à communications pour le colloque « L’Autochtonie globale : racines et futurs dans les arts », un événement international consacré à l’exploration des racines historiques, des réalités actuelles et des perspectives d’avenir de l’autochtonie globale à travers les réseaux, les solidarités et les échanges littéraires, culturels et artistiques.

Partant du principe que les peuples autochtones ont toujours été mondiaux et que les dynamiques actuelles ne font que renouveler des relations qui ont toujours existé, avant même la colonisation d’Abya Yala/Turtle Island (noms autochtones donnés aux Amériques) ou de Te Moana Nui (nom māori de l’Océanie), nous nous intéressons tout particulièrement au rôle que la production culturelle autochtone a joué au sein des expériences autochtones dans des contextes transnationaux et son influence dans la création de relations trans-autochtones. Comment la littérature, les arts visuels, le cinéma, les arts de la scène, la musique, la mode et les médias numériques ont-ils créé des formes d’échange et de solidarité au-delà des frontières linguistiques, culturelles et nationales ? Comment les arts pourraient-ils nous aider à comprendre l’autochtonie globale non pas comme une identité universelle ou figée, mais comme une pratique évolutive de relation, de réciprocité et de construction collective de l’avenir ? Comment la production culturelle créative pourrait-elle nous montrer des moyens de faire face aux luttes communes et multidimensionnelles d’aujourd’hui ?

À l’occasion du vingtième anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la conférence se penchera également sur la relation entre l’expression créative, les droits culturels et la souveraineté autochtone. Vingt ans après la Déclaration, que peuvent nous apprendre les arts sur les avancées et les limites des mouvements mondiaux de défense des droits des peuples autochtones ? Quels avenirs les artistes autochtones envisagent-ils au-delà de la reconnaissance par les États et les institutions internationales ?

Parmi les thèmes potentiels des tables rondes, on peut citer :

La souveraineté linguistique et la revitalisation de la langue.

L’indigénéité dans les territoires francophones – en France et dans les territoires sous occupation française ou leurs équivalents sous occupation d’un pays colonisateur.

Récits, oralité et performance.

Cultures sonores autochtones à l’échelle mondiale.

Réseaux artistiques et militants autochtones.

Droits culturels et expression créative à l’occasion du 20e anniversaire de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA/UNDRIP).

Le colloque se tiendra les 9 et 10 mars 2027 à l’Université de Bretagne Occidentale, à Brest, en France, et se déroulera en format hybride, permettant ainsi la participation en ligne à ceux qui ne pourraient pas se déplacer. Nous acceptons les propositions en anglais, français, portugais ou espagnol pour des présentations en présentiel et en ligne portant sur la littérature, le cinéma, le théâtre, les arts de la scène, les arts visuels et numériques, le son et les médias, les traditions orales, la culture matérielle, la traduction, ainsi que les pratiques créatives interdisciplinaires ou communautaires issues des contextes autochtones du monde entier. Nous encourageons tout particulièrement les soumissions émanant de créateurs et de chercheurs autochtones, ou d’équipes comprenant des représentants autochtones.

Pour que votre candidature soit dûment prise en compte, veuillez nous envoyer un titre provisoire, un résumé de 300 mots, une note biographique de 200 mots et le mode de présentation souhaité (en présentiel ou en ligne), via le formulaire disponible à l’adresse https://forms.gle/13aqck4YmsGrVQRY7 avant le 10 janvier 2027.

Pour plus d’informations ou pour toute question, veuillez nous contacter à l’adresse GIRFA2027@proton.me.